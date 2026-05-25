El pasado 21 de mayo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis , oficializó la extensión de la emergencia migratoria por 60 días más que mantendrá un impacto negativo contra los inmigrantes que residen en algún condado del estado, ya que estarán expuestos a ser intervenidos por agentes policiales como parte de un acto de cooperación con el Servicio de Ciudadanía y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y otras agencias federales.

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Por qué se firmó la Orden Ejecutiva 26-111

Es importante resaltar que, el pasado 6 de enero de 2023, DeSantis firmó una “emergencia de migración ilegal” (Emergency Management - Ilegal Migration) en el estado de Florida, la cual se oficializó mediante la Orden Ejecutiva 23-03.

Entonces, se declaró un estado de emergencia en Florida bajo el argumento de que el territorio enfrentaba un arribo masivo de extranjeros indocumentados. Según los reportes oficiales, la llegada de estos inmigrantes ocasionaba una fuerte presión sobre la capacidad de servicios y recursos de las comunidades locales.

Debido a que la EO 23-03 expiraba originalmente el 23 de mayo de 2023, el gobernador de Florida tomó la decisión de prolongar la vigencia de esta normativa. Para hacer efectiva la continuidad, el mandatario estatal emitió un nuevo decreto bajo el registro EO 26-111 .

En enero de 2023, Ron DeSantis oficializó la EO 23-03 que consistía sobre la emergencia migratoria en Florida. (Crédito: GIORGIO VIERA / AFP) / GIORGIO VIERA

De acuerdo a un documento difundido por la Oficina del Gobernador Ron DeSantis , se justificó la prórroga de la EO 23-03 con el propósito de continuar con las medidas de contención frente a la inmigración ilegal que registra EE. UU., especialmente en el estado de Florida .

“Es necesaria una prórroga de la Orden Ejecutiva 23-03 debido a que un gran número de inmigrantes indocumentados ingresaron a los EE. UU. debido a la falta de aplicación de la ley federal de inmigración por parte de la Administración Biden permanecen en Florida y se están realizando esfuerzos continuos para deportarlos”, se lee en el documento.

También se estipula que la actual crisis sigue saturando la capacidad y las herramientas de las autoridades locales. Por esta razón, se especifica que es necesario una intervención continua que incluya coordinación, dirección y recursos continuos estatales.

“El Estado de emergencia y todas la disposiciones de la Orden Ejecutiva 23-03 se renuevan por sesenta (60) días a partir de la fecha de esta Orden Ejecutiva”, se señala en el documento oficializado el 21 de mayo de 2026.

Con esta nueva prórroga, los inmigrantes en Florida están expuestos a ser arrestados por agentes federales en caso no demuestren su estancia legal. (Crédito: Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / MICHAEL M. SANTIAGO

Qué herramientas del EO 23-03 continuarán vigente en el EO 26-111

Con la oficialización de este nuevo decreto, se mantendrá exactamente las mismas facultades extraordinarias que el estado viene aplicando desde que declaró la emergencia migratoria en enero de 2023.

Por lo tanto, se garantiza el despliegue de personal y equipos destinados a la vigilancia en zonas marítimas y terrestres situados en la región sur de Florida .

También se mantendrá activo el programa que trasladará a inmigrantes ilegales fuera de Florida , siempre y cuando exista una solicitud formal y financiamiento por parte de ICE. Además, continuará la cooperación obligatoria con las agencias federales del país .

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