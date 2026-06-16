Los conductores de Florida deberán prepararse para un cambio importante en sus documentos de identificación. El gobernador, Ron DeSantis, firmó una nueva ley que modificará la información que aparece en las licencias de conducir y tarjetas de identificación estatales. La medida forma parte de la denominada Florida SAVE Act y busca facilitar la verificación del estatus de ciudadanía para distintos procesos gubernamentales y relacionados con las elecciones. Aunque el cambio ya fue aprobado, no entrará en vigor de inmediato, por lo que millones de residentes aún tendrán tiempo para adaptarse a las nuevas reglas.

¿Qué cambia con las licencias de conducir en Florida?

Según informó WFTV9, la nueva normativa establece que las licencias de conducir y las tarjetas de identificación emitidas por el estado deberán indicar el estatus de ciudadanía de su titular.

Según las autoridades estatales, las personas que sean ciudadanas estadounidenses tendrán ese estatus reflejado en su documento. Por otro lado, las licencias e identificaciones de quienes no sean ciudadanos mostrarán las letras “NC”, que significan “Not a Citizen” (No Ciudadano).

La medida también incluye a residentes permanentes legales y a otras personas que, aunque se encuentren legalmente en Estados Unidos, no poseen la ciudadanía estadounidense.

La medida aprobada por Ron DeSantis en Florida entrará en vigor el 1 de enero de 2027. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini | Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos

Cuándo entra en vigor la nueva ley

La disposición comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2027. A partir de esa fecha, el requisito alcanzará a todas las licencias de conducir y tarjetas de identificación estatales que sean emitidas por primera vez, renovadas o reemplazadas.

Lo más importante de la nueva medida

Aspecto Detalle Ley Florida SAVE Act Firmada por Ron DeSantis Entrada en vigor 1 de enero de 2027 Documentos afectados Licencias de conducir y tarjetas de identificación estatales Ciudadanos estadounidenses Su ciudadanía aparecerá reflejada en el documento No ciudadanos Mostrarán las letras “NC” (Not a Citizen) Licencias actuales Seguirán siendo válidas hasta su fecha de vencimiento Cambio de estatus Quienes obtengan la ciudadanía recibirán una tarjeta de reemplazo gratuita

¿Qué pasará con las licencias actuales?

Las autoridades aclararon que las licencias de conducir y tarjetas de identificación que ya están en circulación no perderán su validez por la entrada en vigor de la ley. Los documentos actuales podrán seguir utilizándose hasta su fecha de expiración.

El cambio se aplicará cuando corresponda una nueva emisión, una renovación o un reemplazo del documento.

La nueva medida en el estado entrará en vigor desde el 1 de enero del 2027. | | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué ocurre si una persona obtiene la ciudadanía estadounidense?

La ley también contempla a quienes cambien su estatus migratorio. Si una persona que figuraba como no ciudadana obtiene posteriormente la ciudadanía estadounidense, el estado emitirá una tarjeta de reemplazo sin costo para actualizar la información y reflejar su nueva condición.

Con esta medida, Florida se prepara para incorporar un nuevo elemento de identificación en los documentos estatales a partir de 2027, una decisión que impactará tanto a ciudadanos como a no ciudadanos que necesiten obtener, renovar o reemplazar sus licencias de conducir e identificaciones.

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