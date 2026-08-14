El gobernador Ron DeSantis anunció una inversión de $9 millones en Florida para ampliar la capacidad de un sector estratégico en Pensacola, un proyecto que prevé la creación de aproximadamente 2,000 empleos. Los fondos serán otorgados a la ciudad a través del Florida Job Growth Grant Fund y permitirán financiar mejoras de infraestructura en el Puerto de Pensacola. A continuación, conoce los detalles de la millonaria inversión, los empleos que generará y el sector que busca fortalecer DeSantis en el Estado del Sol.

¿En qué consiste la inversión de Ron DeSantis en Florida?

Los $9 millones serán destinados a mejoras de infraestructura que permitirán ampliar la capacidad de construcción naval del Puerto de Pensacola.

El proyecto contempla la construcción de dos instalaciones para la fabricación de embarcaciones, que estarán destinadas a producir módulos navales complejos para submarinos y buques de superficie de la Armada de Estados Unidos.

Las nuevas instalaciones podrán fabricar módulos para embarcaciones militares de hasta 400 pies de longitud.

Detalles de la inversión de Ron DeSantis en Pensacola

Aspecto Detalle Inversión $9 millones Ciudad beneficiada Pensacola Proyecto Project Maeve Sector Construcción naval y manufactura marítima Empleos previstos Aproximadamente 2,000 Espacio de manufactura Cerca de 400,000 pies cuadrados Instalaciones Dos centros de construcción naval Financiamiento adicional $76 millones de Triumph Gulf Coast

¿Cuántos empleos creará el proyecto en Florida?

Uno de los principales atractivos de la iniciativa es su impacto laboral. Según la oficina del gobernador, el proyecto permitirá crear aproximadamente 2,000 empleos relacionados con la manufactura y la construcción naval.

Los puestos estarán vinculados a las operaciones avanzadas de construcción naval y manufactura marítima de Project Maeve, por lo que la iniciativa busca aumentar la capacidad industrial de Pensacola y generar empleos especializados.

Ron DeSantis destacó que las instalaciones producirán módulos para submarinos y buques de superficie, además de fortalecer la industria marítima de Florida.

El Puerto de Pensacola recibirá una inversión de $9 millones para ampliar su infraestructura de construcción naval. | Crédito: wuwf.org

Pensacola recibirá una infraestructura de 400,000 pies cuadrados

Los fondos estatales permitirán financiar diferentes trabajos, entre ellos el desarrollo del terreno, servicios públicos y la construcción de las instalaciones.

En total, el proyecto abarcará aproximadamente 400,000 pies cuadrados de espacio de manufactura.

La iniciativa responde, además, a la creciente necesidad nacional de ampliar la capacidad de la base industrial marítima y de construcción naval de Estados Unidos.

Florida busca mantener su liderazgo en construcción naval

La inversión también se enmarca en la importancia que tiene la industria marítima para Florida. El estado cuenta con 16 puertos marítimos de aguas profundas, 21 instalaciones militares importantes y más de 1,350 millas de costa.

De acuerdo con los datos proporcionados por la oficina de DeSantis, Florida ocupa el primer lugar del país en desarrollo de la fuerza laboral, empleos de la base industrial marítima y establecimientos de construcción de barcos y embarcaciones.

El estado alberga más de 1,500 constructores de barcos y embarcaciones, casi el 20% del total nacional.

Ron DeSantis destacó que la iniciativa permitirá crear aproximadamente 2,000 empleos relacionados con la manufactura marítima. | Crédito: AP

También recibió $76 millones adicionales

Los $9 millones anunciados por DeSantis no son el único financiamiento destinado al proyecto. La ciudad de Pensacola también consiguió una subvención de $76 millones de Triumph Gulf Coast para respaldar la iniciativa.

Además, en 2023, DeSantis había otorgado $3.9 millones a Pensacola mediante el Florida Job Growth Grant Fund para realizar mejoras de infraestructura en el Puerto de Pensacola.

Ese financiamiento ayudó a establecer un High-Performance Maritime Center of Excellence, que contribuyó a que Pensacola fuera seleccionada para albergar el High Performance Center de American Magic, inaugurado en enero de 2026.

¿Qué es el Florida Job Growth Grant Fund?

El Florida Job Growth Grant Fund es un programa de desarrollo económico destinado a financiar proyectos de infraestructura pública y capacitación laboral en diferentes comunidades del estado.

Desde 2019, el programa ha otorgado más de $341 millones, contribuyendo a la creación de casi 45,500 nuevos empleos y respaldando más de 34,000 oportunidades de capacitación laboral.

Con la nueva inversión en Pensacola, el gobierno de DeSantis busca ampliar la capacidad de Florida en construcción naval y manufactura marítima, al tiempo que impulsa la creación de empleos especializados en la región.

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