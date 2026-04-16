El panorama legislativo en Florida ha dado un giro significativo tras la reciente ratificación de un paquete de leyes por parte del gobernador Ron DeSantis . Estas nuevas medidas, que ya son oficiales, prometen transformar el entorno operativo de sectores vitales para la economía y el bienestar del estado. Tanto en los campos de cultivo como en los centros de salud, existen nuevos cambios, los cuales ha generando dudas entre los trabajadores de estos sectores. En esta nota, te brindaré un análisis detallado para que tengas una mejor comprensión sobre estas disposiciones.

El funcionario, que sería su último año como gobernador de Florida, ha puesto en marcha las primeras siete regulaciones del periodo legislativo 2026 en el estado, destacándose dentro de este paquete legal nuevas normativas que transformarán las condiciones para quienes laboran en la industria agrícola y en los servicios sanitarios.

Cuáles son estas nuevas leyes relacionadas al sector agrícola y de salud de Florida

Como primer punto, resalta la Ley SB-386, que está orientada a proteger a los trabajadores del sector agrícola. La normativa estipula que, en caso de que la maquinaria presente fallas que no cumplan con las garantías establecidas, el operario está en su derecho de realizar un reclamo durante el primer año tras la entrega del equipo .

Entonces, el fabricante asume la responsabilidad total de las reparaciones que requiere dicha máquina. Se trata de un proceso obligatorio y no representará gasto alguno al trabajador afectado.

Se trata del último año de Ron DeSantis como gobernador de Florida. (Crédito: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / JOE RAEDLE

Si el fabricante no consigue solucionar una falla tras al menos tres intentos, está en la obligación de sustituir el equipo por uno idéntico o devolver el costo pagado en efectivo. Eso sí, la empresa tiene la oportunidad de defenderse judicialmente si demuestran que las fallas no comprometen el valor ni el uso del equipo.

Respecto al sector salud, se introduce la Ley SN-844, la cual establece que los profesionales de la salud enfrentan una actualización en sus obligaciones formativas, la cual modifica el curso obligatorio de dos horas sobre la prescripción de sustancias controladas .

La medida establece que este entrenamiento incluya, desde ahora, información detallada sobre el tratamiento del dolor relacionado con la anemia de células falciformes.

También está la legislación HB-1443; esta impulsa la creación de una base de datos sobre la enfermedad de Parkinson orientada a optimizar tratamientos, proceso que estará respaldado por la Ley HB-1445 al limitar el alcance del registro estatal para proteger la privacidad de los afectados.

El sector agrícola será beneficiada con estas nueva normativas firmadas por el gobernador DeSantis. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

El gobernador promulgó la Ley HB-569 que pretende modernizar el manejo legal de los acusados que presentan autismo o discapacidades intelectuales, al tiempo que extiende el alcance del término “cliente forense”.

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