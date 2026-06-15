Los estudiantes universitarios con visa estarán bajo la mira de las autoridades en Florida, esto a raíz de la firma de la ley HB 1471 por parte del gobernador Ron DeSantis. Esta entrará en vigor el próximo 1 de julio, junto a un gran paquete de normas dentro de la legislación, y a pocos días de este suceso, muchos se están preguntando cuáles son los peligros que corren los jóvenes extranjeros ya que su principal fin es sancionar a quienes apoyen las “organizaciones terroristas”. Esta norma abre la puerta a expulsar de universidades públicas a alumnos internacionales señalados como promotores de esos grupos y a reportarlos a autoridades federales de inmigración. Aquí te comparto la información que se conoce hasta el momento y por qué ha generado tanto debate.

MIRA TAMBIÉN Ron DeSantis destina US$90 millones para detener a indocumentados en Florida

¿De qué trata la ley HB 1471 en Florida?

En una ceremonia en el campus de la Universidad del Sur de Florida, en Tampa, Ron DeSantis la firmó en abril de 2026 y faculta al estado para designar a grupos como organizaciones terroristas nacionales o extranjeras, en una ceremonia celebrada. La medida, que quedó incorporada como el Capítulo 2026-28 de las leyes estatales, fue aprobada por la Cámara de Representantes con 80 votos a favor y 25 en contra, y por el Senado con 25 contra 11.

“Para defender el estado de derecho, nuestro estado debe operar bajo un único sistema legal, la Constitución debe seguir siendo la ley del país y debemos defender nuestras instituciones de quienes pretenden perjudicarnos, especialmente de las organizaciones terroristas que buscan infiltrarse y subvertir nuestro sistema educativo”, declaró DeSantis en esa oportunidad.

Su fecha de entrada en vigencia es el 1 de julio de 2026, momento en que empezarán a aplicarse sus disposiciones en universidades y otras instituciones públicas.

Una de las principales críticas a la medida promulgada por el gobernador republicano apunta a la forma en que las autoridades determinarán cuándo una organización será considerada terrorista. (Foto: JOE RAEDLE / Getty Images via AFP) / JOE RAEDLE

Qué cambia en las universidades de Florida con la ley HB 1471?

Tal como informaron en N+ Univision, en su momento los líderes de diferentes organizaciones locales manifestaron su rechazo al proyecto de ley HB 1471 que proponía crear la designación de “Organizaciones Terroristas Nacionales” para grupos que no cumplan con ciertos criterios establecidos por el estado.

Ahora que ya es ley, crea un esquema estatal para identificar y designar organizaciones terroristas, tanto nacionales como extranjeras, y obliga a agencias y universidades a ajustar sus políticas a esa lista. La normativa está pensada para que el gobierno de Florida tenga más margen para etiquetar grupos como amenazas a la seguridad, algo que organizaciones civiles han criticado por el riesgo de abusos y de uso político de esa etiqueta. En el ámbito de la educación superior pública, la ley introduce reglas específicas sobre qué conductas de estudiantes y organizaciones en los campus podrían interpretarse como “promoción” de esos grupos, dejando un margen de interpretación que inquieta a activistas y abogados.

Medida Explicación Designación de organizaciones terroristas Florida podrá crear procesos propios para identificar grupos terroristas Escuelas privadas Se restringe la participación de instituciones vinculadas a grupos terroristas o pandillas Universidades públicas Se limita el uso de fondos estatales para programas que apoyen organizaciones terroristas Estudiantes con visa Se refuerzan mecanismos de reporte cuando existan actividades de promoción de grupos terroristas Protección constitucional Tribunales no podrán aplicar leyes extranjeras o religiosas que vulneren derechos constitucionales

Cómo afectará a los alumnos extranjeros con visa

La ley, que se empezará a aplicar en Florida en julio, obligará a expulsar a alumnos que sean considerados promotores o apoyos de organizaciones designadas como “terroristas”. Y es que la legislación establece que una persona comete un delito si se convierte voluntariamente en miembro de una organización terrorista doméstica y actúa bajo la dirección o el control del grupo con la intención prevista por la norma.

De esta manera, los estudiantes que promuevan a una organización terrorista doméstica o extranjera podrán ser expulsados de inmediato. Además, el alumno perdería becas estatales, exenciones de matrícula y otros beneficios públicos, lo que hace prácticamente inviable continuar sus estudios en el estado.

Junto con esto, las universidades deberán reportar al ICE el estatus de los estudiantes con visa que sean expulsados por apoyar o promover organizaciones designadas.

Con su entrada en vigor, las agencias estatales, subdivisiones políticas y distritos de escuelas públicas no podrán destinar fondos públicos a apoyar a organizaciones designadas como terroristas. (Foto: Brandon Bell / Getty Images via AFP) / BRANDON BELL

Quiénes podrían ser expulsados con la ley HB 1471

Los estudiantes afectados serían aquellos a los que la institución determine como promotores de una organización oficialmente designada como terrorista por el estado. Esto se puede determinar por si participó en actividades, campañas de apoyo o difusión de mensajes asociados, según la interpretación que adopten autoridades universitarias y estatales.

Esto crea preocupación porque cualquier acusación de vinculación o apoyo a una organización designada como terrorista puede poner en riesgo inmediato su carrera universitaria y su estatus migratorio.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!