Con el objetivo de mejorar la supervisión, prevenir el fraude antes de que ocurra y garantizar que los fondos de los contribuyentes se destinen a la atención médica de los floridanos que realmente califican, el gobernador Ron DeSantis anunció un plan para reforzar la integridad de Medicaid. En ese contexto, el estado incorporará SentiLink como parte de un paquete más amplio de medidas orientadas a revisar solicitudes, detectar irregularidades y cerrar espacios a los abusos en el sistema. ¿Qué es exactamente SentiLink y de qué manera se integrará al manejo de Medicaid en Florida? A continuación, te lo contamos en detalle.

“Hoy anunciamos medidas importantes para fortalecer la integridad del programa Medicaid de Florida y combatir el fraude. En Florida, trabajamos para garantizar que los fondos de los contribuyentes se gasten de manera responsable y que los programas públicos beneficien a las personas a las que están destinados”, dijo DeSantis el 12 de junio de 2026.

El Gobernador señaló que el fraude de Medicaid se ha convertido en una creciente preocupación nacional (Foto referencial: Freepik)

¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA SENTILINK?

SentiLink es una empresa de tecnología enfocada en prevención de fraude de identidad, sobre todo en contextos financieros y de acceso a servicios. Sus productos se basan en modelos de machine learning que analizan la información de las solicitudes (nombre, dirección, fecha de nacimiento, números de documentos, historiales de comportamiento, etc.) para detectar:

Identidades sintéticas (identidades inventadas mezclando datos reales y falsos).

Robo de identidad (alguien que intenta usar los datos de otra persona).

Patrones sospechosos en masa (por ejemplo, muchas solicitudes casi idénticas que parecen hechas por un mismo grupo).

Por lo tanto cuando alguien solicita un beneficio como Medicaid en Florida, SentiLink asignará una puntuación de riesgo o una señal (“probable identidad sintética”, “posible fraude”) para que el programa decida si aprueba, rechaza o revisa manualmente el caso.

La iniciativa incluye una evaluación mejorada de los proveedores, tecnología avanzada para la detección de fraude, controles de inscripción para categorías de proveedores de alto riesgo y una revalidación estatal de todos los proveedores activos de Medicaid.

“El programa existe para satisfacer las necesidades de atención médica de las mujeres embarazadas, los niños, las personas mayores y algunas de nuestras poblaciones más vulnerables. Cada dólar robado mediante esquemas fraudulentos es un dólar menos disponible para satisfacer las necesidades de quienes más dependen de Medicaid; por eso estamos trabajando más que nunca para asegurarnos de que las personas adecuadas reciban la atención que necesitan, y se detendrá a cualquiera que intente explotar este programa”, dijo la secretaria de la Agencia de Administración de Atención Médica de Florida (AHCA), Shevaun Harris.

La Administración Trump y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) han pedido a los estados que aumenten la supervisión, fortalezcan la evaluación de proveedores y eliminen a los actores fraudulentos de los programas Medicaid para evitar perder dinero (Foto: Freepik)

¿CÓMO SERÁ EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE SENTILINK EN FLORIDA?

Como parte de la iniciativa de integridad de Medicaid de Florida, la AHCA hará lo siguiente:

Lanzará un programa piloto. AHCA se asociará con SentiLink para fortalecer la evaluación de proveedores y detectar esquemas de fraude sofisticados, incluidas identidades robadas, identidades sintéticas y estructuras de propiedad ocultas antes de que se pierdan los fondos de los contribuyentes.

AHCA se asociará con SentiLink para fortalecer la evaluación de proveedores y detectar esquemas de fraude sofisticados, incluidas identidades robadas, identidades sintéticas y estructuras de propiedad ocultas antes de que se pierdan los fondos de los contribuyentes. Implementar moratorias de inscripción para categorías de proveedores de alto riesgo. La AHCA ha impuesto moratorias de inscripción a ciertas categorías de proveedores de alto riesgo, incluidos los proveedores de equipos médicos duraderos y los proveedores de atención diurna para adultos, mientras la agencia fortalece los procedimientos de selección y la supervisión.

La AHCA ha impuesto moratorias de inscripción a ciertas categorías de proveedores de alto riesgo, incluidos los proveedores de equipos médicos duraderos y los proveedores de atención diurna para adultos, mientras la agencia fortalece los procedimientos de selección y la supervisión. Llevar a cabo un esfuerzo integral de revalidación de proveedores en todo el estado. Todos los proveedores activos de Medicaid de Florida deberán revalidar sus credenciales e identidades. Quienes no cumplan con este requisito o no satisfagan las exigencias del programa serán excluidos.

Todos los proveedores activos de Medicaid de Florida deberán revalidar sus credenciales e identidades. Quienes no cumplan con este requisito o no satisfagan las exigencias del programa serán excluidos. Para mejorar la supervisión de reclamaciones y la aplicación de la ley. AHCA implementará herramientas adicionales para identificar prácticas de facturación potencialmente fraudulentas y colaborará con socios estatales para respaldar las investigaciones, las acciones coercitivas y la protección de las víctimas.

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