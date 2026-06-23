A partir del 1 de julio, algunos municipios y condados de California elevarán su salario mínimo. Aunque el piso estatal se mantiene en 16.90 dólares por hora, en determinadas zonas y actividades la paga llegará a 26.50 dólares. Este incremento se debe a normas locales y convenios particulares que buscan compensar el elevado costo de vida, sobre todo en lugares donde la renta, el transporte y la canasta básica son más caros. ¿En qué áreas y para qué tipos de trabajo se aplicará la tarifa de 26.50 dólares por hora? En las siguientes líneas te lo explicamos.

Nuevos salarios mínimos en California desde el 1 de julio: estas ciudades pagarán las tarifas más altas (Foto: Freepik)

¿EN QUÉ ÁREAS Y PARA QUÉ TIPOS DE TRABAJO SE APLICARÁ LA TARIFA DE 26.50 DÓLARES POR HORA?

Según HRWatchdog, el blog de la Cámara de Comercio de California, los trabajadores hoteleros de algunas ciudades recibirán un aumento que podría llegar hasta 26.50 dólares, aunque la cifra dependerá de las ordenanzas que se apliquen en cada jurisdicción. A continuación, las áreas donde el salario por hora aumentará:

Long Beach: US$26.50 para los que laboran en hoteles.

US$26.50 para los que laboran en hoteles. Glendale: US$25 para empleados hoteleros.

US$25 para empleados hoteleros. Los Ángeles: US$25 para personal hotelero y de aeropuertos.

US$25 para personal hotelero y de aeropuertos. Santa Mónica: US$25 para trabajadores hoteleros.

US$25 para trabajadores hoteleros. West Hollywood: US$20,87.

US$20,87. San Diego: US$19 para trabajadores de hoteles y parques de diversiones.

¿Y EL RESTO DE CIUDADES DE CALIFORNIA?

De acuerdo con UC Berkeley Labor Center, los incrementos se aplican en municipios que ya tenían ordenanzas propias sobre salario mínimo. En esos lugares, las tarifas fijadas por la ciudad o el condado superan la base estatal y son las que rigen dentro de su territorio. Así tenemos:

Emeryville: US$20.34

US$20.34 Berkeley: US$19.61

US$19.61 San Francisco: US$19.61

US$19.61 Pasadena: US$18.57

US$18.57 Milpitas: US$18.50

US$18.50 Los Angeles County no incorporado: US$18.47

US$18.47 Santa Monica: US$18.47

US$18.47 Los Ángeles: US$18.42

US$18.42 Fremont: US$18.05

US$18.05 Malibu: US$17.91

US$17.91 Alameda: US$17.76

TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD DE CALIFORNIA TAMBIÉN RECIBIRÁN UN AUMENTO

El ajuste que beneficiará a una gran cantidad de trabajadores del sector salud en California se aplicará a partir del 1 de julio de 2026:

US$25 por hora

Para empleados de grandes sistemas hospitalarios con más de 10,000 trabajadores, clínicas de diálisis y centros administrados por condados con más de 5 millones de habitantes.

El incremento inmediato de 2025 a 2026 es de 1 dólar por hora (de 24 a 25 dólares).

US$23 por hora

Para la mayoría de los trabajadores de centros de salud que no entran en categorías específicas como hospitales rurales o instalaciones gubernamentales.

US$22 por hora

Para quienes trabajan en clínicas comunitarias, centros rurales, servicios de urgencias afiliados y otros establecimientos similares.

El incremento para 2026 es de 1 dólar por hora.

US$19.28 por hora

Para los trabajadores de hospitales con alta proporción de pacientes cubiertos por programas gubernamentales, centros rurales independientes y condados con menos de 250,000 habitantes.

RECUERDA: hay una nueva ronda de aumentos que está prevista para julio de 2027, según el plan oficial. Este proceso continuará hasta 2033.

Desde el 1 de julio de 2026 entran en vigor nuevos salarios mínimos para trabajadores de hospitales, clínicas y centros de salud en California, con montos que varían entre 19.28 y 25 dólares la hora (Foto: Freepik)

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