Si trabajas en California y sientes que el dinero no te alcanza, hay una buena noticia: a partir del 1 de enero de 2027, el salario mínimo estatal por hora volverá a subir. Después del aumento que llevó la paga base a 16.90 dólares en 2026, se viene otro ajuste pensado para apoyar a las personas que viven de su trabajo día a día y enfrentar mejor el costo de vida, que no deja de subir en muchos rincones del estado. Este cambio forma parte de una política que actualiza el sueldo mínimo cada cierto tiempo para que no se quede tan atrás frente a la inflación y los gastos básicos como renta, comida, transporte y servicios. ¿De cuánto será el nuevo monto y quiénes se benefician? En los siguientes párrafos te lo contamos.

¿CUÁNTO SERÁ EL SALARIO MÍNIMO DE CALIFORNIA EN 2027?

El nuevo salario mínimo estatal de California será de 17.40 dólares por hora a partir del 1 de enero de 2027, lo que supone un aumento de 50 centavos sobre la tarifa actual de 16.90 dólares en 2026.

Este ajuste responde a la obligación legal de actualizar cada año el salario mínimo según la inflación. Con este cambio, California tendrá el salario mínimo estatal más alto del país y habrá aumentado 5.40 dólares desde que asumió Newsom (de US$12.00 a US$17.40).

Vives de tu sueldo por hora en California: esto cambia con el próximo aumento del salario mínimo en 2027 (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿A QUIÉNES BENEFICIA?

Todos los empleadores, sin importar el tamaño, deben cumplir con el salario mínimo estatal, por lo que el aumento beneficia a trabajadores en todo California cuyos sueldos se rigen por esa tarifa.

La subida impacta directamente a empleados en sectores de bajos ingresos (retail, restaurantes, servicios, agricultura, limpieza, etc.), que verán un incremento en su pago base.

Cabe señalar que en ciudades y condados con salarios mínimos locales más altos (como Los Ángeles, San Francisco, Emeryville, etc.), los trabajadores ya reciben montos superiores, por lo que el cambio estatal no les afecta de forma directa, aunque sus pisos locales también suelen ajustarse periódicamente.

¿CÓMO VERIFICAR CUÁNTO TE CORRESPONDE?

Pregunta a tu empleador o en recursos humanos cuál es el salario mínimo local que aplica en tu ciudad o condado.

Revisa la página del Departamento de Relaciones Industriales de California (DIR), que publica el salario mínimo estatal y carteles oficiales en español.

Consulta listas actualizadas por ciudad y condado (por ejemplo, las del Labor Center de UC Berkeley o herramientas de cálculo de salario mínimo) para confirmar la tarifa de tu zona.

Si tu cheque muestra una paga por debajo del mínimo que corresponde (estatal o local), puedes pedir explicaciones y, si no se corrige, buscar asesoría legal o llamar a la oficina de la Comisionada Laboral para presentar una queja.

El cambio beneficiará directamente a empleados de sectores como tiendas, restaurantes, limpieza, agricultura y otros servicios que cobran el mínimo estatal (Foto: Pixabay / Engin_Akyurt)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!