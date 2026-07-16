Para este fin de semana, los residentes de San Francisco podrán ahorrar dinero debido a que cientos de despensas se unirán a la causa de entregar alimentos gratis desde el viernes 17 hasta el domingo 19 de julio. En caso vivas en esta ciudad y quieras aprovechar este beneficio, es importante que sepas los horarios y las despensas disponibles; por esa razón, te invito a leer los siguientes párrafos.
Es una gran oportunidad para decenas de familias que viven en esta ciudad perteneciente a California. Es importante resaltar que este estado presenta un alto costo de vida, lo que obliga a sus habitantes a registrar buenos ingresos económicos cada mes.
Desafortunadamente, no todos cuentan con la solvencia económica suficiente, ya que necesitan pagar cuentas, servicios, entre otros gastos.
Por esa razón, distintos bancos de alimentos quieren brindar un alivio a estas familias con la entrega de productos nutritivos que les puede durar por varios días y así disfrutar de deliciosas comidas. Eso sí, todos son bienvenidos, sin importar el estatus migratorio.
Qué tipo de alimentos entregarán las despensas de San Francisco en las fechas señaladas
Si bien la oferta de alimentos está sujeta a la disponibilidad del momento, las despensas acostumbran a entregar una buena cantidad de frutas y verduras, una fuente de proteína, lácteos, jugos, especias y otros artículos. Es más, ciertos puntos también ofrecen comida caliente.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en San Francisco del 17 al 19 de julio
- Viernes 17 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Booker T. Washington (Western Addition)
|800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 94115
|3:30 a 6 p.m.
|Farming Hope: Refettorio San Francisco (Civic Center)
|690 Avenida Van Ness, San Francisco, CA 94102
|2 a 4:30 p.m.
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview)
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin)
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
- Sábado 18 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mission Action: The Little Market (Mission)
|1050 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94110
|12 a 4 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview)
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
4 a 6 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin)
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
- Domingo 19 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview)
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
4 a 6 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin)
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
¿No identificaste alguna despensa cercana en las listas que te brindé? Entonces, puedes ingresar al sitio web de San Francisco-Marin Food Bank y realizar la búsqueda por tu propia cuenta. Es posible que escribas tu dirección, ciudad o código postal para obtener mejores resultados.
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