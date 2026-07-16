Es una buena oportunidad para que cientos de familias puedan ahorrar más dinero. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Es una buena oportunidad para que cientos de familias puedan ahorrar más dinero. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Para este fin de semana, los residentes de San Francisco podrán ahorrar dinero debido a que cientos de despensas se unirán a la causa de entregar . En caso vivas en esta ciudad y quieras aprovechar este beneficio, es importante que sepas los horarios y las despensas disponibles; por esa razón, te invito a leer los siguientes párrafos.

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Es una gran oportunidad para decenas de familias que viven en esta ciudad perteneciente a California. Es importante resaltar que este estado presenta un alto costo de vida, lo que obliga a sus habitantes a registrar buenos ingresos económicos cada mes.

Desafortunadamente, no todos cuentan con la solvencia económica suficiente, ya que necesitan pagar cuentas, servicios, entre otros gastos.

Por esa razón, distintos bancos de alimentos quieren brindar un alivio a estas familias con la entrega de productos nutritivos que les puede durar por varios días y así disfrutar de deliciosas comidas. Eso sí, todos son bienvenidos, sin importar el estatus migratorio.

Qué tipo de alimentos entregarán las despensas de San Francisco en las fechas señaladas

Si bien la oferta de alimentos está sujeta a la disponibilidad del momento, las despensas acostumbran a entregar una buena cantidad de frutas y verduras, una fuente de proteína, lácteos, jugos, especias y otros artículos. Es más, ciertos puntos también ofrecen comida caliente.

Los interesados podrán recibir entre productos perecibles y no perecibles. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Los interesados podrán recibir entre productos perecibles y no perecibles. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en San Francisco del 17 al 19 de julio

  • Viernes 17 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Booker T. Washington (Western Addition)800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 94115​​ 3:30 a 6 p.m.
Farming Hope: Refettorio San Francisco (Civic Center)690 Avenida Van Ness, San Francisco, CA 94102​​ 2 a 4:30 p.m.
Glide Foundation (Tenderloin)330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​ 8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mother Brown’s Dining Room (Bayview)2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124​​ 7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin)121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102​​ 7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
  • Sábado 18 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Glide Foundation (Tenderloin)330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​ 8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mission Action: The Little Market (Mission)1050 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94110​​ 12 a 4 p.m.
Mother Brown’s Dining Room (Bayview)2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124​​ 7 a 9 a.m.
4 a 6 p.m.
St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin)121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102​​ 7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
  • Domingo 19 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Glide Foundation (Tenderloin)330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​ 8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mother Brown’s Dining Room (Bayview)2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124​​7 a 9 a.m.
4 a 6 p.m.
St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin)121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102​​ 7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
Lo ideal es aprovechar en las fechas señaladas, ya que los alimentos están sujeto a disponibilidad. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Lo ideal es aprovechar en las fechas señaladas, ya que los alimentos están sujeto a disponibilidad. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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