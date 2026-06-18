San Francisco ha confirmado una nueva jornada de apoyo comunitario destinada a aliviar la carga económica de las familias locales. Durantes tres días consecutivos —que corresponde del 19 al 21 de junio—, se desplegará la entrega de alimentos gratis en distintos puntos de la ciudad. En caso deseas acceder a beneficio o conoces a alguien que realmente necesita, sigue leyendo esta nota para que sepas todos los detalles al respecto.
San Francisco es considerada como una de las ciudades más caras de Estados Unidos; entonces, obliga a los habitantes a percibir buenos ingresos económicos para mantener un estilo de vida estable, pero no todos corren con la misma suerte.
Existe una gran parte del área que registra deudas, servicios por pagar u otros gastos fuertes. Por esta razón, los habitantes no dudarían en recibir esta ayuda comunitaria para aliviar sus gastos económicos o ahorrar un poco más de dinero.
Los interesados pueden recibir alimentos perecibles o no perecibles, los cuales son nutritivos. De esa manera, las familias de San Francisco podrán disfrutar de distintos platos en sus mesas por varios días.
Horarios y lugares de entrega de alimentos gratis en San Francisco del 19 al 21 de junio
- Viernes 19 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Booker T. Washington (Western Addition)
|800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 94115
|3:30 a 6 p.m. (apto para residentes de 94115 o 94102)
|District 10 Community Market (Bayview)
|5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|1 a 6 p.m.
|Farming Hope: Refettorio San Francisco (Civic Center)
|690 Avenida Van Ness, San Francisco, CA 94102
|2 a 4:30 p.m.
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
- Sábado 20 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Booker T. Washington (Western Addition)
|800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 94115
|3:30 a 6 p.m. (apto para residentes de 94115)
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mission Action: The Little Market
|1050 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94110
|12 a 4 p.m. (apto para residentes de 94110)
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview)
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
4 a 6 p.m.
- Domingo 21 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview)
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
4 a 6 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin)
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
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