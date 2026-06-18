Existen especificaciones que debes prestar atención antes de recoger estos productos nutritivos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Existen especificaciones que debes prestar atención antes de recoger estos productos nutritivos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

ha confirmado una nueva jornada de apoyo comunitario destinada a aliviar la carga económica de las familias locales. Durantes tres días consecutivos —que corresponde del 19 al 21 de junio—, se desplegará la en distintos puntos de la ciudad. En caso deseas acceder a beneficio o conoces a alguien que realmente necesita, sigue leyendo esta nota para que sepas todos los detalles al respecto.

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San Francisco es considerada como una de las ciudades más caras de Estados Unidos; entonces, obliga a los habitantes a percibir buenos ingresos económicos para mantener un estilo de vida estable, pero no todos corren con la misma suerte.

Existe una gran parte del área que registra deudas, servicios por pagar u otros gastos fuertes. Por esta razón, los habitantes no dudarían en recibir esta ayuda comunitaria para aliviar sus gastos económicos o ahorrar un poco más de dinero.

Los interesados pueden recibir alimentos perecibles o no perecibles, los cuales son nutritivos. De esa manera, las familias de San Francisco podrán disfrutar de distintos platos en sus mesas por varios días.

Cada espensa ofrece distintos productos nutritivos, pero es necesario acudir antes de la hora pactada. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Cada espensa ofrece distintos productos nutritivos, pero es necesario acudir antes de la hora pactada. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y lugares de entrega de alimentos gratis en San Francisco del 19 al 21 de junio

  • Viernes 19 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
Booker T. Washington (Western Addition)800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 94115​​ 3:30 a 6 p.m. (apto para residentes de 94115 o 94102)
District 10 Community Market (Bayview)5030 3rd Street, San Francisco, CA 941241 a 6 p.m.
Farming Hope: Refettorio San Francisco (Civic Center)690 Avenida Van Ness, San Francisco, CA 941022 a 4:30 p.m.
Glide Foundation (Tenderloin)330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​ 8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
  • Sábado 20 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
Booker T. Washington (Western Addition)800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 94115​​ 3:30 a 6 p.m. (apto para residentes de 94115)
Glide Foundation (Tenderloin)330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​ 8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mission Action: The Little Market1050 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 9411012 a 4 p.m. (apto para residentes de 94110)
Mother Brown’s Dining Room (Bayview)2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247 a 9 a.m.
4 a 6 p.m.
Decenas de despensas estarán dispuestas a ofrecer esta ayuda en beneficio de sus habitantes. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Decenas de despensas estarán dispuestas a ofrecer esta ayuda en beneficio de sus habitantes. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
  • Domingo 21 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
Glide Foundation (Tenderloin)330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​ 8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mother Brown’s Dining Room (Bayview)2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247 a 9 a.m.
4 a 6 p.m.
St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin)121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102​​ 7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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