La ciudad de Nueva York ha dado un paso histórico al inaugurar oficialmente el primer centro de descanso diseñado exclusivamente para los repartidores que recorren sus calles cada día. Se trata de un espacio que reconoce la ardua labor de estos trabajadores , ofreciéndoles un refugio en caso de condiciones climáticas adversas o para que se tomen un respiro después de largas jornadas laborales. En esta nota, te revelaré dónde está ubicado y qué servicios gratuitos ofrece a estas personas.

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Bajo la dirección del alcalde de la Gran Manzana, Zohran Mamdani, y el senador Chuck Summer, se estrenó oficialmente este espacio de reposo, denominado como ‘City Hall Park Deliverista Hub’ el pasado martes 7 de abril en esta ciudad .

Se trata de un antiguo quiosco abandonado en Manhattan, situado específicamente en el City Hall Park, que fue transformado en un espacio acogedor para los repartidores; es el primer centro financiado con fondos federales en EE.UU.

Durante la inauguración, el burgomaestre expresó que los repartidores necesitan disfrutar de un espacio que les permita descansar adecuadamente tras largas horas de conducción. “Mantienen esta ciudad en marcha, a pesar del frío, la lluvia y todas las tormentas que se nos presentan”, añadió.

Se trata del City Hall Park Deliverista Hub, situado en el corazón de Manhattan. (Crédito: Eyewitness News ABC7NY / YouTube)

Qué servicios ofrecerá el City Hall Park Deliverista Hub de Nueva York a los repartidores

Con el propósito de asistir a 80,000 repartidores locales, se creó este recinto diseñado por los propios trabajadores de entrega en EE.UU., el cual dispondrá de módulos para el mantenimiento de bicicletas y zonas de descanso .

No sería lo único, ya que también tendrán acceso permanente a cabinas de recarga de tus bicicletas eléctricas. Además, recibirán asesoría integral en temas de seguridad vial, manejo seguro de sus equipos, defensa ante el robo de salarios y procesos de suspensión en las plataformas digitales.

“Si tienen problemas con las aplicaciones o con sus pagos, aquí (City Hall Park Deliverista Hub) pueden venir y hacer escuchar su voz”, fueron las palabras de Antonio Solís, representante de Los Deliveristas Unidos.

No solo se trata de un espacio de descanso; también permite la recarga de bicicletas eléctricas y programas de capacitación. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Cuánto se invirtió y qué empresa diseñó el City Hall Park Deliverista Hub de Nueva York

La ejecución de este proyecto se debe a una excelente gestión del senador Summer, quien obtuvo una inversión de $1 millón; sin embargo, no pudo concretarse en años anteriores debido a “múltiples retrasos burocráticos”.

Con la intervención del alcalde Zohran Mamdani, el City Hall Park Deliverista Hub pudo hacerse realidad y así miles de repartidores disfruten de este centro de descanso diseñado por FANTÁSTICA, una firma especializada en mobiliario y diseño urbano.

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