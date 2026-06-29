La Casa de la Moneda de los Estados Unidos ha causado sorpresa al anunciar a sus ciudadanos el lanzamiento de una colección especial que celebra el 250 aniversario del país . Esta nuevas piezas de 25 centavos no solo son entrarán en circulación como parte de cambio cotidiano, sino que se tratan de diseños que rinden tributo a la identidad del país. En esta nota, te revelaré más detalles al respecto.

Según información de N+ Univision , se producirá 250,000 monedas de 25 centavos de 2026 como parte de la Declaración de Independencia de EE. UU.; las cuales estarán disponibles antes de las celebraciones de 4 de julio.

A diferencia de las piezas de colección que se comercializan de manera directa, estas nuevas monedas estarán en circulación de manera fortuita, permitiendo que cualquier estadounidense o extranjero que radica en el país las reciba mediante compras o retiros en cajeros automáticos.

“Esto es más que una moneda; es un momento decisivo en la historia de nuestra nación. Esperamos que los estadounidenses disfruten de la búsqueda de estas emblemáticas monedas, ya que están destinadas a ser compartidas, conservadas y recordadas como parte de este aniversario histórico”, declaró Paul Hollis, director de la Casa de la Moneda .

Antes del 4 de julio, estas monedas entrarán en circulación en todo Estados Unidos. (Crédito: Tayfun Coskun / Anadolu via AFP) / TAYFUN COSKUN

Cómo será el diseño de estas monedas de 25 centavos como parte del 250 aniversario de EE. UU.

Lo llamativo de esta edición especial es que estas nuevas monedas de 25 centavos contarán con distintos modelos. De acuerdo al medio citado, se visualizará a Thomas Jefferson, autor de la Declaración de la Independencia y tercer presidente de EE. UU., acompañado de los términos “E Pluribus Unum”, “In God We Trust” y “1776-2026″.

En otras piezas se apreciará a la Campana de la Libertad con su emblemática fisura, mientras que el reverso incluirá los textos grabados “The Declaration of Independence”, “Quarter Dollar”, “Liberty” y “United States of America”.

Unas monedas llevarán el diseño de Thomas Jefferson, tercer presidente de los EE.UU. (Crédito: United States Mint)

Es importante resaltar que estas 250,000 monedas de 25 centavos se podrá observar la inscripción “4 de julio”, fecha en que se celebra el Día de la Independencia de Estados Unidos.

El resto de la serie de 25 centavos acuñada por los 250 aniversario estará enfocada en recordar el Pacto del Mayflower, la Guerra de Independencia de EE. UU., la Constitución estadounidense y el histórico discurso de Gettysburg.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad . ¡Te esperamos!