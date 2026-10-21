Si acabas de tener un bebé y solicitaste su número del Seguro Social al registrar su nacimiento, recibirás junto con su tarjeta un folleto sobre las Cuentas Trump. Así lo anunció la Administración del Seguro Social (SSA) el 20 de octubre de 2026. El material explica a padres y tutores cómo activar y administrar la cuenta de sus hijos y cómo acceder al aporte único de US$1,000 del Gobierno federal, siempre que el menor cumpla los requisitos. A continuación, te contamos qué información incluye y qué debes tener en cuenta cuando llegue a tus manos.

Si solicitaste el número del Seguro Social de tu bebé al registrar su nacimiento, su tarjeta llegará acompañada de información sobre las Cuentas Trump (Foto: Freepik / AFP)

¿QUIÉNES RECIBIRÁN EL FOLLETO Y CÓMO LLEGARÁ?

Lo primero que debes tener claro es que no se trata de una comunicación dirigida a todos los beneficiarios del Seguro Social. El material solamente acompaña las tarjetas que se envían a recién nacidos cuyo número se solicitó mediante el programa Enumeration at Birth (EAB), el proceso que permite realizar ese trámite al registrar el nacimiento, normalmente en el hospital.

La SSA trabaja con el Departamento del Tesoro para incorporar el nuevo material a esos envíos.

¿QUÉ INFORMACIÓN CONTIENE EL FOLLETO?

Según la descripción oficial, el folleto indica a padres y tutores que deben:

Visitar TrumpAccounts.gov para descargar la aplicación de Cuentas Trump y registrarse. Cabe precisar que la app oficial puede descargarse gratuitamente en la App Store de Apple y en Google Play.

Estar atentos a la comunicación del Departamento del Tesoro con información sobre cómo activar la cuenta y recibir la contribución de US$1,000, si el menor cumple con los requisitos.

Administrar la cuenta y, si lo desean, realizar aportaciones adicionales dentro de los límites aplicables.

“La Seguridad Social está brindando a las familias las herramientas para comenzar de inmediato con esta oportunidad generacional de construir una base financiera sólida para el futuro de sus hijos. Al incluir esta información en las tarjetas de la Seguridad Social emitidas a través del proceso de Enumeration at Birth, les brindamos a los padres las herramientas para activar la Cuenta Trump de sus hijos y aprovechar al máximo esta oportunidad de generar riqueza”, dijo el comisionado Frank J. Bisignano.

El material incluye información sobre el aporte federal de US$1,000 para los menores que cumplan los requisitos (Foto: AFP / Freepik)

¿QUÉ RECIÉN NACIDOS PUEDEN RECIBIR LOS 1,000 DÓLARES?

La aportación federal del programa corresponde a menores que cumplan estos requisitos:

Haber nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

Ser ciudadanos estadounidenses.

Tener un número del Seguro Social válido para trabajar.

Es importante distinguir la recepción del folleto de la elegibilidad para el dinero: que la familia reciba la tarjeta del Seguro Social con ese material no demuestra, por sí solo, que el menor cumple todos los requisitos. El propio comunicado condiciona la aportación a la elegibilidad del niño.

“Actualmente, hay casi 70 millones de Cuentas Trump disponibles para niños que cumplen con los requisitos. Los padres y tutores legales pueden reclamar la Cuenta Trump de su hijo a través de la aplicación oficial de Cuentas Trump”, precisa el sitio web de SSA.

IMPORTANTE

Las Cuentas Trump no es pago del Seguro Social a los padres, sino son cuentas de inversión con ventajas fiscales para menores, no un beneficio mensual de la SSA. La aportación federal se deposita directamente en la cuenta del niño; no es un cheque de libre disposición que la SSA entrega a los padres. En esta iniciativa, el Seguro Social utiliza el envío de la tarjeta para difundir las instrucciones del programa, en coordinación con el Tesoro.

Aunque el anuncio confirma el inicio de la distribución, no fija una fecha en la que todas las familias deban haber recibido el folleto. Su alcance específico son los envíos de tarjetas para recién nacidos realizados a través del programa EAB.