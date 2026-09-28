Esta semana inicia una fecha clave para millones de beneficiarios en Estados Unidos: ya se confirmó el calendario de depósitos para el Seguro Social, la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) y el programa de cupones de alimentos SNAP, asignados entre el 28 de septiembre y 2 de octubre. Para que verifiques en cuál de estas fecha llegará tu dinero, sigue leyendo este artículo informativo.

Se trata de buenas noticias para los jubilados y ciudadanos que dependen de estos ingresos ofrecidos por los programas sociales de EE. UU. Eso sí, cada ayuda social realizará el depósito correspondiente en fechas específicas.

Se trata de un depósito que permitirá a los hogares de los beneficiarios a aliviar sus gastos económicos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

En qué fechas se realizarán los depósitos del Seguro Social, SSI y SNAP entre el 28 de septiembre y 2 de octubre

En caso debes recibir un depósito como parte de la SSI, deberás prestar atención este jueves 1 de octubre, ya que así lo establece el calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) para este año 2026

En dicha fecha, toda persona que posee ingresos y recursos limitados, pero cumplen con los requisitos del programa recibirán este pago, las cuales serían un aproximado de 7,3 millones de beneficiarios.

Respecto al pago de Seguro Social, este mismo calendario revela que se realizará el depósito este viernes 2 de octubre, especialmente aquellos jubilados que estuvieron afiliados al programa antes de mayo de 1997.

Si bien este programa suele realizar los depósitos mensuales los días 3, el pago que se realizará en octubre se reprogramó debido a que dicha fecha cae en sábado, un día en el que la SSA no procesa desembolsos.

Los beneficiarios del SNAP deberán revisar los calendarios oficiales de pagos según el estado donde residan. (Crédito: Freepik / USDA)

Los pagos SNAP se ejecutarán durante la semana, aunque la fecha varía según el estado donde residas y el número asignado al caso correspondiente. Por suponer, si estás viviendo en Texas, este lunes 28 de septiembre finaliza el calendario de depósitos.

Ten en cuenta que el “Estado de la Estrella Solitaria” entrega los beneficios SNAP de manera escalonada entre los días 1 y 28 de septiembre. Con la llegada del mes de octubre, se inicia un nuevo ciclo de depósitos.

Si estás interesado por conocer el día exacto que recibirás tus pagos por SNAP, tendrás que consultar el calendario ofrecido según la jurisdicción donde vivas, ya que no existe una única fecha nacional de pagos.