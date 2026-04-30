El plazo final ha llegado para miles de ciudadanos en California que aún conservan sus tarjetas de débito del Reembolso Tributario para Clase Media. Aunque la fecha de vencimiento está pactada para este 30 de abril, existe posibilidades de que no pierdas ese dinero, pero es necesario que actúes con rapidez. Para ello, es clave que comprendas los pasos a seguir para que utilices la cantidad de dólares que posees en dicha cuenta. En esta nota, te brindaré una explicación más detallada; así que presta atención.

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También conocido como “alivio por inflación”, se trata de un programa que entró en funcionamiento desde el 2022 con el propósito de aliviar la carga económica que presentaban miles de familias ante el alto costo de vida del estado.

Entre octubre del 2022 y enero del 2023, se entregó un total de 16.8 millones de pagos valorizados en $9,200 millones, según Junta de Impuestos de Franquicias de California. Eso sí, cada familia recibía un monto económico entre $200 y $1,050 , dependiendo de sus ingresos económicos, estado civil y tamaño del hogar.

Los funcionarios de California señalaron que, de no retirar o gastar el dinero hasta el 30 de abril, será retirado de las tarjetas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Aún hay familias que no gastaron los montos depositados

De acuerdo a N+ Univision , hasta el 30 de marzo del presente año, alrededor del 90% de tarjetas entregadas fueron activadas; sin embargo, de dicho porcentaje, solo el 43% usó los recursos económicos. Esto significa que acerca de $400 millones aún no han sido gastados.

Ante la situación, los responsables del programa alertan que los fondos no utilizados se perderán cuando finalice el presente día. Entonces, el estado de California recuperará el dinero restante.

Qué hacer para evitar perder el dinero de la tarjeta de reembolso

En caso tengas una de estas tarjetas de débito del Reembolso Tributario para Clase Media, estás a tiempo para que aproveches el dinero que te otorgaron. Entonces, te recomiendo estas opciones para que no te lamentes al finalizar la jornada:

Activa la tarjeta en el menor tiempo posible: este es el paso más importante, pues de no hacerlo, no accederás al monto depositado.

este es el paso más importante, pues de no hacerlo, no accederás al monto depositado. Transfiera el dinero a tu cuenta bancaria personal: puedes registrarla en el portal oficial de Money Network y realizar una transferencia electrónica.

puedes registrarla en el portal oficial de Money Network y realizar una transferencia electrónica. Retira o gasta los fondos: Usa la tarjeta para compras o retira en efectivo.

La clave para que accedas a este dinero es activar la tarjeta a la brevedad posible. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo activar la tarjeta de débito del Reembolso Tributario para Clase Media en California

Llama al número oficial de la activación, que en este caso es Money Network: 1-800-240-0223. Durante la llamada, elige el idioma y la opción ‘activar tarjeta de crédito’. Ingresa los datos de la tarjeta, tales como número, fecha de vencimiento y código de seguridad (en caso te lo soliciten). El sistema te pedirá los últimos 6 dígitos de tu SSN o ITIN para confirmar que eres el titular. Creas una clave de 4 dígitos. El sistema te confirmará que tu tarjeta está activada.

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