El esquema de permisos para todos los dueños de food trucks en Texas cambiará a partir del 1 de julio de 2026, con nuevas reglas que impactarán directamente a muchos inmigrantes que dependen de estos negocios para sostener a sus familias. Estos ajustes buscan reorganizar la forma en que se autorizan y supervisan las unidades móviles de comida en todo el estado, lo que podría implicar más atención a los trámites, a la documentación y al cumplimiento de las normas para poder seguir operando sin problemas. ¿De cuáles se trata? Conócelos en esta nota.

TEXAS IMPLEMENTA LAS NUEVAS REGLAS PARA VENDEDORES DE FOOD TRUCKS

Texas ha establecido nuevas reglas para que los vendedores de comida ambulante puedan operar en todo el estado sin tener que sacar permisos por separado en cada ciudad. A partir de la ley 2844 de la Cámara de Representantes, aprobada en2025, el Departamento de Servicios de Salud del Estado (DSHS, por sus siglas en inglés) creará un permiso estatal único para cualquier camión de comida en Texas, lo que cambia de forma importante las obligaciones y la forma de regular a estos negocios en todo el territorio.

¿Qué cambia desde el 1 de julio?

Todos los permisos locales de “mobile food unit” o food trucks dejarán de ser válidos y deberán sustituirse por un permiso estatal emitido por el Departamento de State Health Services (DSHS).

Con un solo permiso estatal, los dueños de dichos comercios podrás operar en cualquier ciudad o condado de Texas; por lo tanto, los gobiernos locales ya no podrán cobrar permisos de salud adicionales solo por entrar a su jurisdicción.

Texas aprieta las tuercas a los food trucks: las nuevas reglas que golpean a los inmigrantes desde el 1 de julio (Foto referencial: Freepik)

¿Cuáles son los requisitos que exigirán a los dueños de food trucks?

El gobierno estatal ahora pide que quienes soliciten una licencia para ejercer una profesión u oficio en Texas demuestren que tienen un estatus migratorio legal en Estados Unidos; por tanto, los dueños de food trucks deberán tener sus documentos en regla.

“Ya están pidiendo, ahora sí, seguro social, licencia… y pues desgraciadamente esos papeles no los tenemos. Cada año se viene renovando el permiso nada más así con el número ITIN y pasaporte; es el primer año que nos piden esto”, dijo a Telemundo Houston Lorenza Adorno, propietaria de la taquería Doña Lorenza.

Además de ello, qué deben tener a la mano los vendedores de comida ambulante para operar sin contratiempos:

1. Licencia estatal obligatoria

Todo food truck deberá contar con una licencia anual emitida por el Departamento de Servicios de Salud del Estado (DSHS) para poder operar en cualquier parte de Texas. Recuerda que los permisos locales que hoy expiden condados o ciudades dejarán de ser válidos a partir del 1 de julio de 2026.

2. Solicitud, tarifas y ventas

Habrá un solo trámite de licencia (una aplicación) ante el DSHS, que incluirá datos del propietario, del vehículo, del tipo de alimentos y de la commissary o cocina base, entre otros documentos.

Las tarifas se basarán en el volumen anual de ventas de comida, con tres niveles; los montos estimados van aproximadamente de 258 a 773 dólares al año, con revisión/renovación anual, publica Newsweek.

3. Inspecciones y cumplimiento

El DSHS tendrá la facultad de hacer inspecciones previas a la licencia y revisiones aleatorias posteriores para verificar condiciones sanitarias y de manejo de alimentos. Si un food truck incumple los requisitos, el estado puede imponer multas administrativas, suspender o revocar la licencia estatal.

4. Las reglas sanitarias básicas que se mantienen

Los lineamientos de “mobile food unit” que hoy ya se exigen en condados (como Dallas) seguirán siendo la base mínima. Según Dallas County, aquí algunos:

Tener vínculo con una commissary autorizada (permiso del local + último reporte de inspección en la unidad).

Contar con certificación de Food Manager y credenciales de Food Handler para el personal.

No usar comida preparada en casa ni almacenar alimentos en una vivienda.

Vehículo con placas y registro vigente, extintor y revisión de seguridad contra incendios.

5. Qué podrán exigir todavía las ciudades

Las ciudades y condados ya no podrán pedir un “health permit” duplicado, pero sí podrán seguir aplicando sus códigos de incendios, normas de zonificación y reglas de dónde se puede estacionar y vender.

Costos y obligaciones del nuevo permiso

El DSHS calcula que unos 19,000 food trucks se registrarán bajo este sistema.

Las tarifas dependen del nivel de ventas y tipo de licencia, de acuerdo con Texas Tribune son:

Solicitud inicial + inspección previa: entre unos US$300 y US$1,350.

entre unos US$300 y US$1,350. Renovación anual: entre US$300 y US$850, según el nivel.

entre US$300 y US$850, según el nivel. Algunas unidades pagarán hasta US500 por inspección adicional.

El estado creará una base de datos pública con listado de food trucks, resultados de inspecciones, quejas y medidas de cumplimiento.

Si un dueño no cumple con los requisitos de licencia o sanidad, se expone a multas administrativas, suspensión o revocación del permiso estatal.

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