Una nueva norma que podría afectar a miles de inmigrantes fue aprobada el 24 de marzo por la Comisión de Licencias y Regulación de Texas. Esta regla exige que quienes soliciten o renueven licencias profesionales en el estado demuestren que se encuentran legalmente en EE.UU., lo que impacta directamente a trabajadores de oficios regulados que dependen de estas credenciales para poder ejercer de manera formal. Como entrará en vigor el 1 de mayo, aquí te explicamos cuáles son los sectores más afectados y qué migrantes aún podrían seguir siendo elegibles para obtener o conservar su licencia.

Esta medida será implementada por el Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR), cuya portavoz, Caroline M. Espinosa, señaló que la comprobación de la presencia legal tiene como finalidad unificar y hacer más seguras las prácticas en todos los programas, reforzar la detección y prevención de fraudes, y proteger a los trabajadores frente a la explotación laboral y la trata de personas.

Un cuidador y/o entrenador de mascotas se encuentra dentro de los oficios que serían afectados cuando les exijan probar que están legalmente en EE.UU. (Foto: Freepik)

LOS SECTORES MÁS AFECTADOS CON LA PRUEBA DE ESTATUS LEGAL PARA DAR LICENCIAS PROFESIONALES

Los sectores más afectados con la prueba de estatus legal para dar licencias profesionales son:

Construcción: electricistas, plomeros, contratistas especializados, etc.

electricistas, plomeros, contratistas especializados, etc. Cosmetología y belleza: barberos, cosmetólogos, técnicos de uñas, estilistas, etc.

barberos, cosmetólogos, técnicos de uñas, estilistas, etc. Servicios de reparación y oficios técnicos: técnicos eléctricos, HVAC, algunos tipos de mecánicos regulados.

técnicos eléctricos, HVAC, algunos tipos de mecánicos regulados. Cuidado de animales: criadores y entrenadores de perros.

criadores y entrenadores de perros. Transporte y otros oficios regulados por TDLR: los que requieren licencia estatal específica.

En estos sectores, que dependen fuertemente del trabajo de inmigrantes, se prevé escasez de mano de obra, aumento de costos y más personas trabajando sin licencia formal al no poder cumplir el nuevo requisito, publicó The Washington Post.

Personal dedicado a la belleza y cuidado personal también está en riesgo desde el 1 de mayo (Foto: Freepik) / FaustFoto

¿QUÉ INMIGRANTES SEGUIRÍAN SIENDO ELEGIBLES?

La regla no exige ciudadanía, sino presencia legal bajo la ley federal de 1996 sobre beneficios públicos (8 U.S.C. §1621), por lo que varias categorías de inmigrantes podrían seguir calificando.

“La norma no exige ciudadanía. Quienes no son ciudadanos estadounidenses aún pueden obtener la licencia si cumplen con los criterios de elegibilidad”, señaló Derek Burkhalter, abogado del TDLR. Por tanto, continúan siendo elegibles:

Residentes permanentes legales (titulares con tarjeta verde/green card).

Personas con visas válidas que permiten presencia legal (como ciertas visas de trabajo o familiares) mientras su estatus esté vigente.

Refugiados, asilados y otros beneficiarios de protección humanitaria con documentos de inmigración válidos.

Personas con autorización de empleo y presencia autorizada (como ciertos titulares de permiso de trabajo bajo programas federales) si entran en las excepciones permitidas por la ley federal.

Todos podrán obtener licencias mientras cumplan con los criterios de esa ley federal y entreguen la documentación requerida.

Vale comentar que actualmente, alrededor de 18,000 licencias activas en TDLR no están ligadas a un número de Seguro Social; quienes estén en esa situación enfrentarán revisión y podrían perder la posibilidad de renovar si no prueban presencia legal, se lee en Texas Tribune.

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