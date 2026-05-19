Usar el cinturón de seguridad, tanto si vas al volante como si viajas como pasajero, reduce drásticamente el riesgo de sufrir lesiones graves o morir en un choque. Solo en 2025, 965 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico en las carreteras de Texas por no llevarlo abrochado. Ante estas cifras, el Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés) del estado impondrá sanciones de hasta US$200 a quienes no cumplan con esta obligación. Aquí te explicamos en qué consiste la medida y a quiénes afecta.

Cabe mencionar que la campaña anual ‘Abróchate el cinturón o te multan’ recuerda a los texanos que deben usar el cinturón en todo momento, tanto de día como de noche.

La campaña ‘Abróchate el cinturón o te multan’ no es solo un eslogan: las autoridades aseguran que ha salvado miles de vidas y ahora viene acompañada de multas más severas para quienes sigan ignorando el cinturón (Foto: Freepik)

SANCIONES DE HASTA US$200 POR NO USAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD EN TEXAS

La norma que rige en el Estado de la Estrella Solitaria es la ley estatal de cinturones de seguridad, recogida en el Código de Transporte de Texas, sección 545.413 (Safety Belts; Offense). Esta disposición es la base de las sanciones que pueden llegar hasta 200 dólares cuando los ocupantes del vehículo no usan el cinturón.

En resumen, esta ley obliga al conductor y los pasajeros, tanto de adelante y detrás, a usar el cinturón siempre que el asiento lo tenga. ¿Qué ocurre si no lo utiliza?

Si el pasajero tiene 15 años o más y no lleva cinturón, la multa recae sobre esa persona.

Si el pasajero es menor, la responsabilidad es del conductor, y la sanción puede subir dentro del rango que, con costos de corte y recargos, llega hasta unos 200 dólares (e incluso más si hay menores muy pequeños sin sistema infantil).

El DPS (Department of Public Safety) aplica y hace cumplir esta sección del Código de Transporte en sus operativos y campañas como “Click It or Ticket”.

Una campaña que ha demostrado salvar vidas

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) estima que la iniciativa “Abróchate el cinturón o te multan” en Texas ha salvado más de 8,600 vidas, ha evitado 157,000 lesiones graves y ha generado más de US$35,000 millones en ahorros económicos desde su lanzamiento en 2002, publica Texas Department of Transportation (DOT).

Las cifras son claras: abrocharse el cinturón puede reducir casi a la mitad el riesgo de morir en un choque, y hasta en 60% en el caso de quienes viajan en camionetas; aun así, muchos conductores siguen sin cumplir la ley (Foto: Freepik)

IMPORTANCIA DEL USO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD

Usar el cinturón de seguridad disminuye notablemente las probabilidades de morir en un choque: alrededor de 45% para quienes van en los asientos delanteros de un auto y cerca de 60% en el caso de las camionetas. Este sistema está pensado para mantener tu cuerpo en su lugar y evitar que te golpees contra el tablero o el parabrisas, o que salgas despedido fuera del vehículo. Las bolsas de aire también pueden ser decisivas para salvarte, pero están diseñadas para trabajar junto con el cinturón. Si te lo abrochas, te mantienes firme en el asiento y reduces al mínimo el riesgo de lesiones graves o fatales cuando la bolsa de aire se despliega.

En Texas, la norma obliga a que tanto el conductor como todos los pasajeros lleven puesto el cinturón; de lo contrario, pueden recibir una multa que, junto con los costos de corte, puede llegar a 200 dólares. Además, los menores de 8 años deben viajar en un asiento infantil o elevador, salvo que ya midan más de 1,45 metros (4 pies 9 pulgadas). Si un niño no está correctamente sujetado, la sanción recae sobre el conductor, que se expone a multas de hasta 250 dólares más los gastos judiciales.

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