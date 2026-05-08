Siguiendo la medida que tomó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para frenar la compra de productos poco saludables con la tarjeta EBT del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en varios estados, ahora la agencia federal va más allá y modifica las normas para las tiendas que forman parte del programa. La idea es que, además de limitar ciertos artículos, las personas que usan estos beneficios tengan más a la mano alimentos que contribuyan a una dieta más balanceada. Esto implica que los negocios autorizados tendrán que ajustarse, revisar qué venden y reorganizar sus estantes si quieren seguir participando en SNAP. ¿Qué nuevas reglas deberán seguir los supermercados y qué significa esto para quienes compran con EBT? En esta nota te lo explicamos con detalle.

La norma final sobre los estándares de abastecimiento para los minoristas que participan en SNAP fue publicada el 7 de mayo de 2026 y busca garantizar que los beneficiarios tengan acceso a una mayor variedad de alimentos nutritivos.

SNAP obliga a los minoristas a elevar la barra: más productos frescos y menos espacio para abusos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿POR QUÉ USDA TOMÓ ESTA INICIATIVA?

Desde que comenzó la administración Trump, el Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS) ha sancionado a casi 3,200 tiendas por no cumplir con las reglas de abastecimiento que exige SNAP, ya sea al momento de postular o después de haber sido aceptadas en el programa. Cabe precisar que cuando un comercio deja de cumplir con estos requisitos, puede ser descalificado y pierde el derecho de aceptar la tarjeta EBT de sus clientes.

“Los minoristas autorizados por SNAP reciben más de 90 mil millones de dólares al año o 236 millones de dólares al día de los contribuyentes. El USDA se está asegurando de que realmente se dediquen a la venta de alimentos nutritivos”, señaló a Secretaria de Agricultura, Brooke L. Rollins.

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS MINORISTAS QUE FORMAN PARTE DE SNAP

Debido a que el gobierno quiere usar el programa SNAP como una herramienta directa para mejorar la salud pública, haciendo que los alimentos saludables sean el núcleo de la ayuda alimentaria y no solo una opción más, las nuevas reglas obligan a los minoristas a elevar sus estándares, ofrecer mejores productos y dar más alternativas nutritivas a las familias que dependen de la tarjeta EBT. Pero exactamente ¿cuáles son las exigencias para las tiendas?

Los minoristas autorizados a aceptar los beneficios del programa SNAP ahora deben ofrecer siete variedades de productos en cuatro categorías de alimentos básicos:

Proteínas.

Cereales.

Lácteos.

Frutas y verduras.

Las reglas actuales para las tiendas que aceptan SNAP indican que el comercio debe contar, como mínimo, con 36 productos de consumo básico que cumplan estas condiciones:

Tener tres tipos distintos dentro de cada una de las cuatro grandes categorías de alimentos básicos.

Contar con tres existencias (tres unidades) de cada uno de esos tres tipos.

Incluir al menos un producto perecedero en dos de esas cuatro categorías.

Además, los productos considerados básicos deben representar más de la mitad de las ventas totales al detalle del negocio

¿Desde cuándo entra en vigor? Estas actualizaciones entrarán en vigor en otoño de 2026. El departamento tiene previsto publicar directrices adicionales para los minoristas en las próximas semanas.

Las nuevas reglas del USDA obligan a las tiendas con SNAP a ofrecer más frutas, verduras, lácteos y proteínas frescas, y a cumplir estándares más estrictos si quieren seguir aceptando la tarjeta EBT (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LOS COMPRADORES?

“Estos cambios garantizarán que las familias vulnerables necesitadas tengan opciones más nutritivas dondequiera que compren”, se lee en el comunicado de USDA.

Asimismo, exigirán una mayor responsabilidad a los minoristas que no solo han abastecido lo mínimo indispensable, sino que han registrado la mayor cantidad de violaciones del programa, incluido el tráfico de beneficios y otros comportamientos fraudulentos.

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