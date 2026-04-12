Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció la suspensión temporal de los distintos trámites que ofrecen a los inmigrantes para regularizar su estatus en el país . Esta medida, impulsada por la implementación de nuevos mecanismos de control, ha ocasionado incertidumbre entre miles de solicitantes; por esa razón, resulta pertinente que sepas qué categorías estarán bajo pausa, cómo afecta esto a sus tiempos de espera y otros detalle clave.

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Se trata de una política de revisiones rigurosas en múltiples trámites migratorios como parte de una estrategia de seguridad nacional iniciada por la Administración Trump. De esa manera, las autoridades respectivas aplicarán controles más minuciosos a todos los solicitantes de cualquier proceso .

Este nuevo sistema pretende detectar fraude o riesgos a la seguridad nacional; para ello, se implementará la verificación biométrica obligatoria, rastreo de redes sociales y finanzas, entrevistas exhaustivas y cruce de datos finales .

Aunque este tipo de demoras no significa un rechazo automático del trámite que estás solicitando, su aplicación generaría una extensión en el tiempo de espera para que recibas una respuesta oficial.

De acuerdo a USCIS, las pausas temporales no rechazarán automáticamente las solicitudes, pero sus respuestas tomarán más tiempo de lo previsto. (Crédito: Jason Redmond / AFP) / JASON REDMOND

Qué trámites migratorios resultarán mayormente afectados

En estos momentos, los solicitantes quedarán en un estado de espera indefinido respecto a la resolución de sus expedientes, ya que no sabrán las fechas claras para su conclusión. Según USCIS, los procedimientos que resultarán afectados son:

Asilo político.

Ajuste de estatus y residencia permanente (Green Card).

Programa de visas de diversidad (lotería de visas).

Permisos de trabajo (EAD).

Naturalización.

Solicitudes de refugio.

El trámite de Green Card resultará perjudicado con la implementación de estas "pausas temporales". (Crédito: Evgenia Parajanian / iStock) / Evgenia Parajanian

Estas “pausas temporales” tendrán un impacto considerable a los solicitantes originarios de países incluidos en la lista de “alto riesgo”, cuyos expedientes corren el riesgo de permanecer inactivos durante periodos prolongados.

“Nuestra máxima prioridad es garantizar que todas las personas que solicitan beneficios migratorios sean debidamente indagadas, en particular aquellas provenientes de países identificados como de alto riesgo”, señaló USCIS en su comunicado.

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