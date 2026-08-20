Los solicitantes de asilo afirmativo en Estados Unidos deberán tener en cuenta tres modificaciones importantes que entrarán en vigor el 21 de agosto de 2026. Los cambios establecen nuevas reglas para la reprogramación de entrevistas, la presentación de evidencia y las citas de servicios biométricos relacionadas con el Formulario I-589. A continuación, las modificaciones que deberán tener en cuenta los solicitantes de asilo afirmativo a partir de ahora.

Las nuevas disposiciones buscan establecer plazos más estrictos para quienes tienen un trámite pendiente ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Por ello, cumplir con las fechas y procedimientos será especialmente importante para evitar inconvenientes durante el proceso.

¿Cuáles son los tres cambios de USCIS para el asilo afirmativo?

Cambio Nueva regla desde el 21 de agosto de 2026 ¿Qué debe hacer el solicitante? Reprogramación de entrevista Se deberán demostrar

circunstancias excepcionales

para solicitar que USCIS reprograme la entrevista de asilo. Presentar una justificación válida y cumplir con el procedimiento establecido. Envío de evidencia La documentación de respaldo deberá enviarse 14 días antes de la entrevista programada. Remitir la evidencia con suficiente anticipación para que pueda incorporarse al caso. Reprogramación biométrica La solicitud para cambiar una cita de servicios biométricos deberá realizarse dentro de los 10 días posteriores a la cita anterior. Solicitar la nueva cita dentro del plazo establecido y mediante el procedimiento correspondiente.

¿Qué cambia al reprogramar una entrevista de asilo afirmativo?

A partir del 21 de agosto, USCIS exigirá que el solicitante demuestre circunstancias excepcionales para conseguir la reprogramación de una entrevista de asilo afirmativo.

Esto significa que la posibilidad de cambiar la fecha de una entrevista será más limitada. Según la información proporcionada sobre las nuevas directrices, la falta de preparación o inconvenientes personales no serán suficientes como justificación.

Además, USCIS dejará de enviar una notificación de advertencia de no comparecencia cuando el solicitante no se presente a su cita. Por ello, quienes tengan una entrevista programada deberán prestar especial atención a la fecha y hora asignadas.

USCIS establecerá nuevos plazos para presentar evidencia antes de la entrevista. | Crédito: JASON REDMOND / AFP

¿Cuándo se debe enviar la evidencia para el asilo afirmativo?

Una de las modificaciones más importantes está relacionada con la documentación que respalda la solicitud.

Desde el 21 de agosto de 2026, los solicitantes deberán enviar a la oficina de asilo toda la evidencia que respalde su solicitud al menos 14 días antes de la entrevista.

La documentación presentada con menos de 14 días de anticipación podría no incorporarse a la solicitud. Asimismo, USCIS podría optar por reprogramar la entrevista.

Por eso, quienes tengan documentos adicionales para respaldar su caso deberán evitar esperar hasta los últimos días antes de la entrevista.

¿Qué cambia en las citas de servicios biométricos?

El tercer cambio corresponde a los solicitantes que presentaron el Formulario I-589 y necesitan reprogramar una cita de servicios biométricos.

A partir del 21 de agosto, quienes necesiten modificar la fecha de su cita deberán presentar la solicitud de reprogramación dentro de los 10 días posteriores a la cita anterior.

De acuerdo con la información proporcionada, este procedimiento deberá realizarse de manera virtual, por lo que es importante conservar la información de la cita original y actuar dentro del plazo establecido.

USCIS también modificará las reglas para reprogramar entrevistas y citas biométricas. | Crédito: BEATA ZAWRZEL / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

¿A quiénes aplican estos cambios de USCIS?

Las modificaciones descritas corresponden exclusivamente a los procedimientos de asilo afirmativo. Por ello, no deben interpretarse automáticamente como cambios aplicables a todos los procesos migratorios o a otros tipos de procedimientos de asilo.

En términos prácticos, los solicitantes deberán prestar especial atención a tres fechas: 21 de agosto de 2026, fecha en que entran en vigor las modificaciones; 14 días antes de la entrevista, plazo para enviar la evidencia; y 10 días posteriores a una cita biométrica, plazo señalado para solicitar su reprogramación.

USCIS ya contempla que ciertas acciones del solicitante pueden generar demoras en el trámite de asilo, entre ellas solicitar una reprogramación de entrevista o presentar solicitudes relacionadas con evidencia fuera de los plazos establecidos.

Importante: los solicitantes deben revisar las instrucciones y comunicaciones oficiales de USCIS correspondientes a su caso, ya que los requisitos pueden depender de las circunstancias particulares del trámite.

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