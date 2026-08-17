Un anuncio del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) ha causado preocupación entre miles de solicitantes que pretenden extender su estancia en el país o tramitar su permiso de trabajo. Sucede que se aplicarán actualizaciones en los formularios I-539 y I-765. Es una información sumamente importante de conocer; por esa razón, te invito a leer este artículo informativo.

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Mediante un comunicado publicado el pasado 14 de agosto , USCIS informó que, desde el 15 de septiembre, se publicará nuevas versiones revisadas de los formularios I-539 e I-765. Ambos contarán con la fecha de edición 09/15/2026.

El propósito de estas actualizaciones pretenden adaptar los formularios anteriormente mencionados a un nueva regla sobre periodos fijos de admisión y extensiones de estadía para estudiantes académicos, visitantes de intercambio y representantes de medios internacionales.

Cabe destacar que no se otorgará un plazo adicional , debido a que, desde la fecha señalada, USCIS procesará únicamente las versiones actualizadas de los formularios I-539 e I-765, los cuales deberán enviarse o contar con el matasellado a partir del 15 de septiembre.

La implementación de esta nueva actualización en los formularios I-539 e I-576 se debe a la regla final de un periodo fijo de admisión. (Crédito: BEATA ZAWRZEL / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Pese al anuncio, aún restan fechas para que se aplique esta nueva medida por parte de USCIS, surgiendo dudas sobre cuál versión se debe presentar antes y después del 15 de septiembre para solicitar un permiso de trabajo o cambio de estatus.

Qué versión del I-539 e I-675 usar antes y después del 15 de septiembre

Formulario I-539

Presentar la edición 08/28/24 del Formulario I-539 matasellado o electrónicamente antes del 15 de septiembre del 2026.

Presentar la edición 09/15/26 del Formulario I-539 matasellado o electrónicamente en o después del 15 de septiembre del 2026.

Formulario I-765

Presentar la edición 08/21/25 del Formulario I-765 matasellado o electrónicamente antes del 15 de septiembre del 2026.

Presentar la edición del 09/15/26 del Formulario I-765 matasellado o electrónicamente en o después del 15 de septiembre del 2026.

Es importante saber las fechas correctas para presentar la versión antigua y nueva de ambos formularios. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini / Imagen no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Es fundamental que prestes atención a las indicaciones previas, ya que no presentar la documentación correcta en las fechas señaladas provocará el rechazo automático de tu trámite respectivo por parte de las autoridades de migración.

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