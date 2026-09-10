El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) actualizará formalmente la versión del formulario I-485 — la solicitud esencial para obtener la residencia permanente o ajustar estatus— desde el 18 de septiembre. Con este anuncio, es importante tener en cuenta los nuevos cambios para evitar inconvenientes o el rechazo del trámite presentado. Para conocer los nuevos detalles, sigue leyendo este artículo informativo.
Es importante mencionar que, el pasado 4 de septiembre, USCIS publicó una versión anterior del I-485; sin embargo, una corte federal emitió una orden temporal denominada “Preliminary Injunction” en el caso Casa Inc. v. Trump, No. 825-cv-00201 (D. Md. Sept. 2,2026).
Esta orden detuvo la aplicación de algunas reglas que estaban relacionadas con la versión del mencionado formulario publicada en la fecha señalada. Fue así que el departamento estatal anunció una nueva versión del I-485 para este 18 de septiembre.
Qué cambiará en el formulario I-485 desde el 18 de septiembre y qué se debe tener en cuenta
De acuerdo al sitio web oficial de USCIS, desde este 18 de septiembre se dará a conocer la edición revisada del Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus, el cual cuenta con cambios relacionados a la “Regla Final sobre Casual de Inadmisibilidad por Carga Pública”.
USCIS está ofreciendo una versión preliminar del nuevo formulario y de sus instrucciones con el propósito de que los solicitantes están preparados antes de las fecha inicial. Se debe tener en cuenta que no habrá periodo de gracia; por esa razón, es importante saber en qué fechas se debe presentar la antigua y la nueva versión del I-485.
Si tu solicitud está planificada ser enviada antes del 18 de septiembre de 2026, puedes usar la edición 01/20/25 del I-485. Ahora, si realizas tu trámite en la fecha indicada o después, sí es necesario que presentes la versión 09/18/26.
El matasellos es un detalle a tomar en cuenta, ya que su fecha debe coincidir con las ediciones señaladas. En caso presentes el formulario de la edición 01/10/25 con un sello posterior al 18 de septiembre, tu trámite será rechazado.
Ten en cuenta estos nuevos cambios aplicados por USCIS para solicitar una residencia permanente o ajustar estatus; de esa manera, evitarás contratiempos o que tu esfuerzo sea en vano.