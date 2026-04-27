El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, conocido como USCIS por sus siglas en inglés, continúa su proceso de transformación y desde inicios de abril confirmó que se han implementado nuevas reglas y órdenes ejecutivas para los solicitantes de asilo y que hay procesos que ya no se permiten en su forma de atención presencial para acceder correctamente a los servicios. Eso no es todo, pues en los últimos días se anunció un hito importante para los servicios digitales y el canal que se debe usar para la presentación del Formulario I-485, Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus, para ciertas categorías basadas en empleo. Y es que lo habitual era que los solicitantes de la Green Card enviaran paquetes de papel con cientos de páginas de documentación a los buzones de mensajería físicos, pero ahora la nueva funcionalidad permite a los trabajadores extranjeros elegibles que ya están en Estados Unidos cargar todo en un formato PDF y pagar las tasas en línea. Aquí te explico lo que debes hacer y la recomendación de una abogada de inmigración para que el trámite sea exitoso y así ahorres $50 en el proceso.
¿Qué es el formulario I-485?
Se trata de la Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajustar Estatus, un documento oficial del USCIS utilizado por personas físicamente presentes en EE. UU. para obtener la Green Card o residencia permanente sin regresar a su país de origen. Es un paso clave en la solicitud de ajuste de estatus, según explican desde la agencia federal encargada de gestionar la inmigración legal y que opera bajo el Departamento de Seguridad Nacional.
¿Qué significa el cambio de USCIS para Green Card por empleo?
USCIS ahora permite presentar el formulario I-485 en línea, lo que representa una actualización importante para muchas personas que buscan obtener la residencia permanente (Green Card) dentro de Estados Unidos y que se presenta como una opción que reducirá los atrasos en las oficinas de correo, disminuirá errores en la entrada de datos y acelerará la emisión de avisos de recibo. En resumen, esto permite:
- Posible proceso más rápido al evitar demoras de correo y lockbox.
- Confirmación electrónica de envío.
- Mejor acceso para monitorear el caso en línea.
- Menor costo de presentación en comparación con el trámite en papel.
- Mayor eficiencia en un momento donde muchos recibos están tardando 4 a 6 semanas en llegar.
Desde el sitio oficial de USCIS recuerdan que “cuando usted presenta el Formulario I-485, debe presentar un Formulario I-693, Informe de Examen Médico de Inmigración y Registro de Vacunación. Un médico civil es responsable de proporcionarle un Formulario I-693 completado, firmado y dentro de un sobre sellado. Si usted presenta el Formulario I-485 en línea, debe abrir el sobre sellado que le entregó el médico civil y subir el Formulario I-693 completado con su solicitud. Debe guardar el Formulario I-693 original y el sobre del médico civil hasta que tomemos una decisión final sobre su Formulario I-485. Es posible que revisemos el Formulario I-693 el sobre original durante una entrevista o solicitarle presentar el Formulario I-693 y el sobre original como evidencia para apoyar su solicitud. Si usted presenta su Formulario I-485 por correo postal, no hay cambios en el proceso de presentación del Formulario I-693. Usted debe presentar el Formulario I-693 con su Formulario I-485 en el sobre sellado original proporcionado por el médico civil”.
Además, hay que tener en claro que actualmente esta opción solo está disponible para ciertos solicitantes y sus representantes y que si eres elegible para realizar el trámite de forma digital deberás contar con lo siguiente:
- Cuenta en Línea de USCIS: Debes crear una cuenta en el sitio oficial de USCIS para completar el formulario, pagar las tarifas y recibir notificaciones sobre tu caso.
- Formulario I-693 (Examen Médico): Si presentas el I-485 en línea, debes abrir el sobre sellado que te entregó el médico civil y subir una copia escaneada del formulario firmado al sistema.
- Evidencia Documental: Asegúrate de tener todos los documentos de respaldo (actas de nacimiento, pasaporte, pruebas de elegibilidad) en formato digital para poder subirlos junto con tu solicitud.
- Representación Legal: Los abogados o representantes acreditados también pueden presentar esta solicitud en nombre de sus clientes a través de sus propias cuentas de USCIS.
Beneficios de presentar el formulario I-485 en línea
- Recibes alertas acerca del estatus de tu caso y mensajes seguros.
- Ves toda la correspondencia
- Verificas el estatus de tu caso y actualizas tu información personal.
- Subir evidencia.
Tarifas actuales permiten ahorrar $50
“Ahora va a ser más fácil aplicar a la residencia. Las personas ya van a poder mandar sus aplicaciones de ajuste de estatus en línea por medio de la cuenta de myUSCIS, muy importante porque se está tardando muchísimo en dar un recibo o recibir las aplicaciones o si hay un error, te las pueden rechazar. No solo eso, sino que te vas a poder ahorrar $50, ya que ahora el fee si lo haces por internet es $1,390 y lo puedes pagar con una tarjeta de crédito. Una cosa que es muy importante acerca de esto es que te va a generar inmediatamente el recibo de la I475, ya no tienes que esperar 4 a 6 semanas a que inmigración te lo mande a tu casa”, explicó en un video Ana Gabriela Urizar, abogada de inmigración en Estados Unidos.
- Presentación en papel: $1,440
- Presentación en línea: $1,390
Menores de 14 años presentando junto con uno de sus padres:
- Papel: $950
- En línea: $900
Ana Gabriela Urizar también explico que este cambio permite representación legal, lo que significa que un abogado de inmigración aún puede preparar y manejar el caso estratégicamente.
Además, es importante recordar que “presentar más rápido no siempre significa presentar mejor. Un error puede causar retrasos, solicitudes de evidencia (RFE) o hasta negaciones. Cada caso merece estrategia legal individualizada. Si está pensando ajustar estatus por familia, empleo, asilo u otra vía, este puede ser un excelente momento para revisar sus opciones”.
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