El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, conocido como USCIS por sus siglas en inglés, continúa su proceso de transformación y desde inicios de abril confirmó que se han implementado nuevas reglas y órdenes ejecutivas para los solicitantes de asilo y que hay procesos que ya no se permiten en su forma de atención presencial para acceder correctamente a los servicios. Eso no es todo, pues en los últimos días se anunció un hito importante para los servicios digitales y el canal que se debe usar para la presentación del Formulario I-485, Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus, para ciertas categorías basadas en empleo. Y es que lo habitual era que los solicitantes de la Green Card enviaran paquetes de papel con cientos de páginas de documentación a los buzones de mensajería físicos, pero ahora la nueva funcionalidad permite a los trabajadores extranjeros elegibles que ya están en Estados Unidos cargar todo en un formato PDF y pagar las tasas en línea. Aquí te explico lo que debes hacer y la recomendación de una abogada de inmigración para que el trámite sea exitoso y así ahorres $50 en el proceso.

MIRA TAMBIÉN USCIS elimina videollamadas para abogados en entrevistas migratorias desde el 18 de mayo

¿Qué es el formulario I-485?

Se trata de la Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajustar Estatus, un documento oficial del USCIS utilizado por personas físicamente presentes en EE. UU. para obtener la Green Card o residencia permanente sin regresar a su país de origen. Es un paso clave en la solicitud de ajuste de estatus, según explican desde la agencia federal encargada de gestionar la inmigración legal y que opera bajo el Departamento de Seguridad Nacional.

El Formulario I-485, es la herramienta oficial de USCIS (.gov) para obtener la tarjeta verde (Green Card) sin salir de EE.UU. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué significa el cambio de USCIS para Green Card por empleo?

USCIS ahora permite presentar el formulario I-485 en línea, lo que representa una actualización importante para muchas personas que buscan obtener la residencia permanente (Green Card) dentro de Estados Unidos y que se presenta como una opción que reducirá los atrasos en las oficinas de correo, disminuirá errores en la entrada de datos y acelerará la emisión de avisos de recibo. En resumen, esto permite:

Posible proceso más rápido al evitar demoras de correo y lockbox.

Confirmación electrónica de envío.

Mejor acceso para monitorear el caso en línea.

Menor costo de presentación en comparación con el trámite en papel.

Mayor eficiencia en un momento donde muchos recibos están tardando 4 a 6 semanas en llegar.

Desde el sitio oficial de USCIS recuerdan que “cuando usted presenta el Formulario I-485, debe presentar un Formulario I-693, Informe de Examen Médico de Inmigración y Registro de Vacunación. Un médico civil es responsable de proporcionarle un Formulario I-693 completado, firmado y dentro de un sobre sellado. Si usted presenta el Formulario I-485 en línea, debe abrir el sobre sellado que le entregó el médico civil y subir el Formulario I-693 completado con su solicitud. Debe guardar el Formulario I-693 original y el sobre del médico civil hasta que tomemos una decisión final sobre su Formulario I-485. Es posible que revisemos el Formulario I-693 el sobre original durante una entrevista o solicitarle presentar el Formulario I-693 y el sobre original como evidencia para apoyar su solicitud. Si usted presenta su Formulario I-485 por correo postal, no hay cambios en el proceso de presentación del Formulario I-693. Usted debe presentar el Formulario I-693 con su Formulario I-485 en el sobre sellado original proporcionado por el médico civil”.

Además, hay que tener en claro que actualmente esta opción solo está disponible para ciertos solicitantes y sus representantes y que si eres elegible para realizar el trámite de forma digital deberás contar con lo siguiente:

Cuenta en Línea de USCIS : Debes crear una cuenta en el sitio oficial de USCIS para completar el formulario, pagar las tarifas y recibir notificaciones sobre tu caso.

: Debes crear una cuenta en el sitio oficial de USCIS para completar el formulario, pagar las tarifas y recibir notificaciones sobre tu caso. Formulario I-693 (Examen Médico) : Si presentas el I-485 en línea, debes abrir el sobre sellado que te entregó el médico civil y subir una copia escaneada del formulario firmado al sistema.

: Si presentas el I-485 en línea, debes abrir el sobre sellado que te entregó el médico civil y subir una copia escaneada del formulario firmado al sistema. Evidencia Documental : Asegúrate de tener todos los documentos de respaldo (actas de nacimiento, pasaporte, pruebas de elegibilidad) en formato digital para poder subirlos junto con tu solicitud.

: Asegúrate de tener todos los documentos de respaldo (actas de nacimiento, pasaporte, pruebas de elegibilidad) en formato digital para poder subirlos junto con tu solicitud. Representación Legal: Los abogados o representantes acreditados también pueden presentar esta solicitud en nombre de sus clientes a través de sus propias cuentas de USCIS.

El formulario I-485 se debe presentar en línea para ajustar el estatus migratorio actual a residente permanente legal. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Beneficios de presentar el formulario I-485 en línea

Recibes alertas acerca del estatus de tu caso y mensajes seguros.

Ves toda la correspondencia

Verificas el estatus de tu caso y actualizas tu información personal.

Subir evidencia.

Tarifas actuales permiten ahorrar $50

“Ahora va a ser más fácil aplicar a la residencia. Las personas ya van a poder mandar sus aplicaciones de ajuste de estatus en línea por medio de la cuenta de myUSCIS, muy importante porque se está tardando muchísimo en dar un recibo o recibir las aplicaciones o si hay un error, te las pueden rechazar. No solo eso, sino que te vas a poder ahorrar $50, ya que ahora el fee si lo haces por internet es $1,390 y lo puedes pagar con una tarjeta de crédito. Una cosa que es muy importante acerca de esto es que te va a generar inmediatamente el recibo de la I475, ya no tienes que esperar 4 a 6 semanas a que inmigración te lo mande a tu casa”, explicó en un video Ana Gabriela Urizar, abogada de inmigración en Estados Unidos.

Presentación en papel: $1,440

Presentación en línea: $1,390

Menores de 14 años presentando junto con uno de sus padres:

Papel: $950

En línea: $900

Ana Gabriela Urizar también explico que este cambio permite representación legal, lo que significa que un abogado de inmigración aún puede preparar y manejar el caso estratégicamente.

Además, es importante recordar que “presentar más rápido no siempre significa presentar mejor. Un error puede causar retrasos, solicitudes de evidencia (RFE) o hasta negaciones. Cada caso merece estrategia legal individualizada. Si está pensando ajustar estatus por familia, empleo, asilo u otra vía, este puede ser un excelente momento para revisar sus opciones”.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!