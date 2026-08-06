El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció recientemente un cambio en sus procedimientos que modifica la forma en que evaluará ciertas solicitudes de beneficios migratorios. Desde ahora, la agencia podrá rechazar algunos trámites sin enviar previamente una Solicitud de Evidencia (RFE, por sus siglas en inglés) o una Notificación de Intención de Denegación (NOID). A continuación, los alcances de la nueva política migratoria de la administración del presidente Donald Trump y quiénes podrían verse afectados.

La nueva política devuelve a los funcionarios de USCIS la facultad de tomar una decisión negativa cuando un solicitante no demuestra desde el inicio que cumple con los requisitos establecidos o no incluye la evidencia inicial necesaria para respaldar su petición.

El cambio entra en vigor de manera inmediata y aplica a las solicitudes pendientes o presentadas desde el 5 de agosto de 2026, salvo que existan regulaciones u otras políticas específicas de USCIS que indiquen una excepción.

Los solicitantes en EE.UU. deberán revisar con atención los requisitos, ya que USCIS podrá rechazar trámites incompletos. | Crédito: BEATA ZAWRZEL / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

¿Qué cambia con la nueva política de USCIS?

Hasta ahora, una política implementada durante la Administración Biden establecía que los funcionarios debían, en determinados casos, solicitar documentación adicional antes de rechazar una solicitud incompleta.

Con la nueva medida, USCIS indicó que sus funcionarios tendrán mayor margen de decisión para negar solicitudes cuando consideren que el solicitante no presentó la información o pruebas necesarias para demostrar su elegibilidad.

Según la agencia, los solicitantes tienen la responsabilidad de presentar un expediente completo desde el inicio, ya que las instrucciones de cada formulario especifican cuáles son los documentos y evidencias requeridas para cada beneficio migratorio.

Cambio anunciado por USCIS Detalles Nueva facultad de la agencia USCIS podrá negar ciertas solicitudes sin emitir primero un RFE o NOID Fecha de aplicación La política entra en vigor desde el 5 de agosto de 2026 Casos afectados Solicitudes pendientes o nuevas, salvo excepciones establecidas por normas específicas Responsabilidad del solicitante Presentar desde el inicio la información y pruebas requeridas Riesgo principal Una solicitud incompleta podría ser rechazada sin oportunidad previa de corregir documentos faltantes

USCIS tendrá “plena discreción” para rechazar solicitudes

La agencia señaló que sus funcionarios tendrán “plena discreción” para negar una solicitud cuando el interesado no logre demostrar su elegibilidad o no presente la evidencia inicial requerida.

USCIS explicó que esta modificación busca alinear sus procedimientos con la autoridad regulatoria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y con las instrucciones oficiales de los formularios migratorios.

Además, la agencia afirmó que el cambio permitirá “restablecer la integridad del sistema de inmigración”, al evitar que solicitudes consideradas “frívolas o sustancialmente incompletas” retrasen la revisión de otros casos que sí cuentan con la documentación necesaria.

La nueva política de USCIS en EE.UU. entró en vigor y afecta la presentación de determinadas solicitudes migratorias. | Crédito: JASON REDMOND / AFP

Recomendación para quienes presenten trámites migratorios

Con esta actualización, USCIS recomienda que los solicitantes revisen cuidadosamente las instrucciones de cada formulario antes de enviar una petición y que incluyan todos los documentos exigidos desde el primer momento.

La agencia recordó que no se debe asumir que enviará una solicitud de evidencia adicional para completar información faltante. Por ello, preparar correctamente un expediente podría ser determinante para evitar retrasos o una posible denegación del beneficio migratorio solicitado.

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