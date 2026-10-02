Atención, si eres inversionista en Estados Unidos: el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) actualizará las tarifas del Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5. La medida busca garantizar que los nuevos montos cubran por completo los costos de operación del programa, cumplan los plazos de procesamiento establecidos por ley y financien medidas de integridad, como auditorías y visitas in situ. Dado que el anuncio tomó por sorpresa a muchas personas, en esta nota te explicamos desde cuándo se aplicarán las nuevas tarifas, cuáles serán los montos y qué debes tener en cuenta antes de presentar tu solicitud.

Antes de enviar una petición, los aspirantes a la Green Card por inversión deben revisar los nuevos montos y confirmar que su expediente esté completo para evitar rechazos o demoras (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini | Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

¿CUÁNDO ENTRARÁN EN VIGOR LAS NUEVAS TARIFAS DE LA VISA EB-5?

USCIS aplicará las nuevas tarifas del programa de visa EB-5 a las solicitudes enviadas con matasellos desde el 30 de noviembre de 2026.

El cambio eleva de forma considerable los costos de presentación para inversionistas extranjeros y centros regionales, pero no modifica los montos de inversión exigidos por ley ni los demás requisitos para obtener la residencia permanente mediante EB-5.

¿CUÁLES SON LAS NUEVAS TARIFAS EB-5?

Trámite Tarifa actual Desde el 30 de noviembre de 2026 Formulario I-526, inversor independiente US$3,675 US$7,615 Formulario I-526E, inversor de centro regional US$3,675 US$7,850 Formulario I-829, eliminación de condiciones de residencia US$3,750 US$5,000 Fondo de Integridad EB-5, para inversor de centro regional US$1,000 US$1,100 Formulario I-956, designación inicial de un centro regional US$17,795 US$44,115 Formulario I-956F, aprobación de una inversión comercial US$17,795 US$42,675 Formulario I-956G, informe anual de un centro regional US$3,035 US$2,165

Además, USCIS creará el Formulario I-527, con una tarifa de US$10,330, para ciertos inversionistas anteriores a la reforma EB-5 de 2022 cuyos proyectos o centros regionales hayan sido cancelados, publicó Newsweek.

ASPECTOS QUE DEBES CONSIDERAR

La fecha clave es el matasellos, no el día en que USCIS recibe el expediente; esto quiere decir que toda solicitud enviada desde el 30 de noviembre debe incluir la tarifa nueva.

Quien invierta mediante un centro regional deberá pagar, al presentar el I-526E, US$7,850 más los US$1,100 del Fondo de Integridad; es decir, US$8,950 solo en esas tarifas de USCIS.

El ajuste busca que las tarifas cubran el costo de administrar el programa, cumplan metas legales de tiempo de procesamiento y financien medidas de integridad, como auditorías y visitas a los proyectos.

Estas tarifas son independientes de otros costos posibles, como el ajuste de estatus, permisos de trabajo, documentos de viaje, biometría, asesoría legal y la inversión de capital requerida para el programa.

Los inversionistas que planeen presentar una petición deben revisar con un abogado de inmigración si su caso puede estar listo y correctamente presentado antes de la fecha de vigencia; enviar un expediente incompleto para intentar evitar el aumento puede causar rechazo o demoras.

USCIS sostiene que el ajuste busca recuperar los costos del programa, cumplir los plazos legales de procesamiento y financiar auditorías e inspecciones de los proyectos (Foto: Charles-McClintock Wilson / NurPhoto vía AFP)