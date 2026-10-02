El incremento de tarifas no modifica el capital de inversión requerido para participar en EB-5, pero sí eleva el costo de presentar y tramitar la solicitud ante USCIS (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
El incremento de tarifas no modifica el capital de inversión requerido para participar en EB-5, pero sí eleva el costo de presentar y tramitar la solicitud ante USCIS (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente
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Atención, si eres inversionista en Estados Unidos: el del Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5. La medida busca garantizar que los nuevos montos cubran por completo los costos de operación del programa, cumplan los plazos de procesamiento establecidos por ley y financien , como auditorías y visitas in situ. Dado que el anuncio tomó por sorpresa a muchas personas, en esta nota te explicamos desde cuándo se aplicarán las nuevas tarifas, cuáles serán los montos y qué debes tener en cuenta antes de presentar tu solicitud.

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Antes de enviar una petición, los aspirantes a la Green Card por inversión deben revisar los nuevos montos y confirmar que su expediente esté completo para evitar rechazos o demoras (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini | Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)
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¿CUÁNDO ENTRARÁN EN VIGOR LAS NUEVAS TARIFAS DE LA VISA EB-5?

a las solicitudes enviadas con matasellos desde el 30 de noviembre de 2026.

El cambio eleva de forma considerable los costos de presentación para inversionistas extranjeros y centros regionales, pero no modifica los montos de inversión exigidos por ley ni los demás requisitos para obtener la residencia permanente mediante EB-5.

¿CUÁLES SON LAS NUEVAS TARIFAS EB-5?

TrámiteTarifa actualDesde el 30 de noviembre de 2026
Formulario I-526, inversor independienteUS$3,675US$7,615
Formulario I-526E, inversor de centro regionalUS$3,675US$7,850
Formulario I-829, eliminación de condiciones de residenciaUS$3,750US$5,000
Fondo de Integridad EB-5, para inversor de centro regionalUS$1,000US$1,100
Formulario I-956, designación inicial de un centro regionalUS$17,795US$44,115
Formulario I-956F, aprobación de una inversión comercialUS$17,795US$42,675
Formulario I-956G, informe anual de un centro regionalUS$3,035US$2,165

Además, USCIS creará el Formulario I-527, con una tarifa de US$10,330, para ciertos inversionistas anteriores a la reforma EB-5 de 2022 cuyos proyectos o centros regionales hayan sido cancelados, .

ASPECTOS QUE DEBES CONSIDERAR

  • La fecha clave es el matasellos, no el día en que recibe el expediente; esto quiere decir que toda solicitud enviada desde el 30 de noviembre debe incluir la tarifa nueva.
  • Quien invierta mediante un centro regional deberá pagar, al presentar el I-526E, US$7,850 más los US$1,100 del Fondo de Integridad; es decir, US$8,950 solo en esas tarifas de USCIS.
  • El ajuste busca que las tarifas cubran el costo de administrar el programa, cumplan metas legales de tiempo de procesamiento y financien medidas de integridad, como auditorías y visitas a los proyectos.
  • Estas tarifas son independientes de otros costos posibles, como el ajuste de estatus, permisos de trabajo, documentos de viaje, biometría, asesoría legal y la inversión de capital requerida para el programa.
  • Los inversionistas que planeen presentar una petición deben revisar con un abogado de inmigración si su caso puede estar listo y correctamente presentado antes de la fecha de vigencia; enviar un expediente incompleto para intentar evitar el aumento puede causar rechazo o demoras.
USCIS sostiene que el ajuste busca recuperar los costos del programa, cumplir los plazos legales de procesamiento y financiar auditorías e inspecciones de los proyectos (Foto: Charles-McClintock Wilson / NurPhoto vía AFP)
USCIS sostiene que el ajuste busca recuperar los costos del programa, cumplir los plazos legales de procesamiento y financiar auditorías e inspecciones de los proyectos (Foto: Charles-McClintock Wilson / NurPhoto vía AFP)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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