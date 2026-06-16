Después de que un juez federal declaró ilegales las políticas migratorias de la administración Trump que habían paralizado o retrasado decisiones en numerosos trámites para ciudadanos de 39 países, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció que, aunque discrepa con el fallo, lo acatará. A continuación te explicamos los puntos clave del fin de la “pausa” o veto migratorio que había dejado en suspenso resoluciones sobre solicitudes de asilo, permisos de trabajo, tarjetas de residencia (green cards) y procesos de naturalización, impuesto el año pasado por el presidente Donald Trump.

Esta decisión fue tomada por el juez principal de la Corte de Distrito de Rhode Island, John McConnell, el viernes 5 de junio de 2026. Ese mismo día, el Senado estadounidense aprobó el presupuesto necesario para sostener la estricta y controvertida política de control migratorio de la administración Trump. Seis días después, el 11 de junio, el tribunal emitió su sentencia definitiva que ordenó levantar la pausa y reanudar el procesamiento de los casos afectados.

La Corte de Distrito de Rhode Island dio un revés a la “pausa migratoria” de Trump, al considerarla ilegal y basada en criterios discriminatorios, y ordenó levantar el congelamiento de trámites para ciudadanos de 39 países (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

PUNTOS CLAVE DEL FIN DE LA PAUSA MIGRATORIA ORDENADA POR TRUMP

En los siguientes párrafos, los puntos clave del fin de la pausa en casos migratorios tras fallo judicial:

La decisión del juez

El juez principal de la Corte de Distrito de Rhode Island, John McConnell, declaró ilegales las políticas migratorias que el presidente Donald Trump promulgó el año pasado y que habían paralizado o retrasado la decisión de numerosos trámites para nacionales de 39 países. Según el magistrado, esta “pausa” era contraria a la ley.

El fallo ordena a USCIS restablecer el procesamiento regular de esos beneficios “de forma inmediata”; es decir, dejar sin efecto la pausa y volver a mover los expedientes que estaban congelados.

La posición de USCIS frente al fallo

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración emitió una alerta oficial señalando que sus políticas respondían a razones de seguridad y revisión adicional. Aun así, confirmó que cumplirá con los términos de la sentencia mientras se evalúa una posible apelación o revisión judicial adicional, por lo que la pausa queda sin efecto a nivel nacional hasta nuevo aviso.

“USCIS discrepa firmemente de la orden del tribunal, pero cumplirá sus términos mientras se considera una posible revisión judicial adicional (…). USCIS emitirá instrucciones actualizadas a la espera de futuros avances en el litigio”, precisó.

Las políticas de “pausa migratoria” que quedaron sin efecto

El tribunal anuló tres instrumentos internos de USCIS (dos memorandos de política PM 602-0192 y PM 602-0194 y la alerta de política PA‑2025‑26), que eran la base formal de la pausa en casos de asilo y otras solicitudes de ciertos países.

USCIS reconoce que, por la sentencia definitiva del 11 de junio de 2026, esas políticas deben tratarse “como si no estuvieran en vigor”; es decir, ya no pueden usarse para detener decisiones por el solo origen nacional o por estar en la lista de 39 países.

Los beneficios que USCIS debe reactivar

Según el detalle publicado en medios especializados y resúmenes de la propia agencia, la orden judicial obliga a reanudar el trámite (no a aprobar automáticamente) de al menos estos procesos para personas de los 39 países afectados:

Solicitudes de asilo afirmativo y casos de asilo pendientes que estaban congelados por la pausa.

Permisos de trabajo (EAD) vinculados a esos expedientes, incluidas muchas renovaciones que estaban detenidas solo por la política de suspensión.

Trámites de residencia permanente (green cards) y ajustes de estatus que se habían parado únicamente por el país de origen dentro de la lista de 39 países.

Procesos de naturalización, incluidas entrevistas y ceremonias de ciudadanía reprogramadas o suspendidas para personas de esos países.

Esto significa que USCIS debe volver a citar entrevistas, completar revisiones de seguridad, emitir decisiones que estaban retenidas y continuar el flujo normal de adjudicación.

Alcance real: ¿qué cambia y qué no?

La sentencia levanta la “pausa” o congelamiento en la toma de decisiones; por lo tanto, los casos vuelven a ser estudiados y resueltos conforme a la ley migratoria vigente, pero no se crean nuevos derechos ni se eliminan otros requisitos (por ejemplo, elegibilidad para asilo, antecedentes, carga pública, etc.).

El fallo y la propia alerta de USCIS aclaran que esto no implica aprobaciones automáticas ni el fin de otras restricciones migratorias existentes (como reglas generales de asilo, vetos por seguridad nacional u otras inadmisibilidades).

¿Qué significa esto para las personas de 39 países que estaban en “pausa”?

Quienes tenían solicitudes de asilo, EAD, green card o naturalización paralizadas por la pausa deberían ver movimiento en sus casos: reprogramación de citas, actualización de estatus en línea y, eventualmente, decisiones que llevaban meses detenidas.

Abogados y organizaciones recomiendan monitorear los casos, guardar copias de toda comunicación de USCIS y, en muchos casos, pedir revisión o hacer seguimiento si un caso sigue detenido pese al levantamiento oficial de la pausa.

La justicia federal tumbó la pausa migratoria que paralizaba decisiones en casos de asilo, trabajo, residencia y ciudadanía para personas de 39 países, y obligó a USCIS a retomar de inmediato el trámite de esos expedientes (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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