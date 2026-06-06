El Gobierno de los Estados Unidos ha dado un paso oficial en la modernización de su sistema migratorio con una nueva actualización de la ‘ Trump Gold Card ’. Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) confirmó la implementación de nuevas categorías oficiales de admisión para aquellos residentes permanentes. ¿De cuáles se tratan? Para tener más información al respecto, sigue leyendo los siguientes párrafos.

La Trump Gold Card se trata de un nuevo plan de inmigración presentado por el presidente Donald Trump; su propósito es facilitar a los extranjeros adinerados el acceso a un estatus legal, así lo explica los Servicios de Visado de Estados Unidos .

El programa, creado formalmente mediante la Orden Ejecutiva 14351, beneficia directamente a los ciudadanos extranjeros que aporten recursos económicos al Departamento de Comercio de este país.

Entonces, los solicitantes pueden obtener la residencia permanente en un plazo relativamente corto mediante el pago de una tarifa de procesamiento de $15,000 al DHS y, una vez superada la revisión de antecedentes, un abono de $1 millón.

Si bien existían dudas sobre si el ‘Trump Gold Card’ te permite conseguir la legalidad, USCIS ya confirmó que el Gobierno Federal creó clasificaciones oficiales destinadas a dar curso a las solicitudes de permanencia definitiva bajo dicho programa.

Este programa migratorio fue propuesto por el mandatario Donald Trump. (Crédito: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / ALEX WONG

Cuáles las nuevas categorías vinculadas al Trump Gold Card, según USCIS

Los nuevos códigos migratorios se divide en clasificaciones dirigidas a inversionistas independientes, empresas patrocinadoras, cónyuges, hijos, casos desde el extranjero y ajustes de estatus migratorio dentro de EE. UU, de acuerdo a la información compartida por El Nuevo Herald .

Las recientes incorporaciones al sistema incluyen las clasificaciones G11, G16, G21 y G26 destinadas a los solicitantes titulares , además de considerar rangos específicos para los miembros de su familia.

A pesar de que se haya formalizado las categorías migratorias, aún se mantiene en duda sobre los costos y los requisitos de aprobación.

Pese a las nuevas categorías confirmadas, aún se desconoce los costos y los requisitos para realizar el trámite de la Gold Card. (Crédito: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)

Qué documentos podrán presentar las personas incluidas en las nuevas categorías de la Gold Card

USCIS precisó que los inmigrantes elegibles bajo las recientes clasificaciones de la ‘Trump Gold Card’ podrán acreditar su estatus mediante el Formulario I-551 (Green Card), Formulario I-94 con sellos temporales de residencia permanente, pasaportes extranjeros con sellos temporales I-551 y visas de inmigrantes elegibles .

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