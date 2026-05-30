Desde el pasado 29 de mayo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) ha puesto en marcha oficialmente la aplicación de una tarifa anual obligatoria para ciertos solicitantes de asilo en el país . Se trata de un cambio drástico para aquellos que buscan protección humanitaria, pues existen consecuencias graves en caso se nieguen a cumplir. Esta nota te revelará el monto exacto fijado y quiénes deben realizar este pago.

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Esta nueva medida aplicada por la agencia migratoria tiene una repercusión para aquellos que mantienen casos de asilo en EE. UU., quienes ahora tendrán que asumir un costo económico que previamente no se requería para su proceso.

De acuerdo con un comunicado del USCIS, los solicitantes de asilo disponen de un periodo de 30 días , contados a partir de la notificación oficial, para realizar el pago correspondiente a su tarifa anual.

Si el solicitante no cumple con esta medida, enfrenta severas consecuencias. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Cuál es el nuevo costo de la tarifa anual de asilo en EE. UU. y quiénes deberán pagarlo

Según los nuevos lineamientos de USCIS, a partir del 29 de mayo los solicitantes con procesos de asilo vigentes tendrán la obligación de realizar el pago de una tarifa anual de $102.

Para una mejor comprensión, aquellos que mantienen una solicitud de asilo (Formulario I-589) por más de un año, ya sea en USCIS, oficina de asilo o una corte de inmigración , tendrán que realizar este pago.

Si el solicitante no cumple con dicha medida, ocasionará que USCIS desestime la solicitud de asilo en trámite, lo que lo dejará sin un estatus legal y llevará al Gobierno de EE. UU. a comenzar un procedimiento de deportación.

Todo aquel que mantiene vigente un trámite de asilo por más de un año debe realizar el pago de $102. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo realizar el pago de la tarifa anual de asilo

Según Telemundo 51 , esta es la forma correcta de efectuar el pago de este monto de $102 a USCIS:

Ingresa a este ENLACE que corresponde a la página oficial de pagos de USCIS. Introduces tu Número de Extranjero (A-Number) y el número de recibo de tu solicitud de asilo. Comprueba si tu caso de asilo ya está listo para realizar el pago de dicha tarifa. Selecciona el método de pago que más te convenga, tales como tarjetas bancarias, transferencias bancarias, entre otros. Guarda tu número de comprobante, también conocido como ‘Agency Tracking ID’. Efectúa el pago Conserva el recibo oficial que te enviará USCIS a tu cuenta en línea o correo postal.

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