En caso hayas contado con un beneficio migratorio durante la Administración de Joe Biden, es necesario que prestes atención al reciente anuncio del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) . La agencia enfatizó que nuevamente revisará estos permisos para detectar si existen irregularidades. La medida ya genera una profunda preocupación entre los beneficiados, pues existen posibilidades de que su situación legal en el país resulte afectada. Para que tengas un mayor conocimiento sobre esta disposición y quiénes podrían resultar perjudicados, te invito a leer los siguientes párrafos.

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Este pedido ha sido emitido por el presidente Donald Trump, el cual formará parte de las estrategias de rigurosidad en sus políticas migratorias. Es importante mencionar que estos mecanismos han sido aplicados desde inicios del 2025.

De acuerdo al director del USCIS, Joseph B. Edlow, se ha completado investigaciones en más de 21,000 casos hasta la fecha. Sorprendentemente, se determinó que en el 65% de los expedientes analizados se detectaron irregularidades.

Ante este alto porcentaje, se pretende aplicar esta medida contra aquellos extranjeros que obtuvieron beneficios migratorios durante el mandato de Joe Biden.

USCIS enfatizó que, de encontrar alguna irregularidad en estas revisiones, las consecuencias serán graves. (Crédito: JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / JOHN MOORE

Mediante un comunicado, USCIS precisó que en dicha gestión no se realizó ninguna revisión de estos estatus migratorios; sin embargo, señalaron que el panorama cambiará radicalmente en la actual administración, advirtiendo que habrá consecuencias graves.

Qué criterios se revisarán y quiénes estarán en riesgo

La revisión se aplicará a cualquier beneficio migratorio, tales como Green Card, solicitud de asilo o permisos humanitarios. Entonces, en caso las autoridades detecten en los expedientes algún indicio de fraude, información falsa, antecedentes penales o errores administrativos, serán reabiertos .

Para cumplir con esta labor, USCIS aplicará operativos especializados, tal como la Operación PARRIS; esta herramienta permite la revisión de expedientes de refugiados en puntos del país que presenten un alto índice de fraudes migratorios a nivel histórico.

Los inmigrantes que se les aprobó la Green Card en la anterior administración podrían perder este beneficio. (Crédito: Evgenia Parajanian / iStock) / Evgenia Parajanian

Entonces, si eres cuentas con algún estatus legal, pero se detectó alguna irregularidad, puedes enfrentar severas consecuencias; desde anulación de permisos de trabajo hasta un proceso de expulsión del territorio estadounidense.

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