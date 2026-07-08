Una vez más, el Servicio Postal de EE.UU. (USPS) vuelve a tocar el bolsillo de quienes todavía dependen del correo tradicional. Si sueles enviar cartas, tarjetas, documentos importantes o paquetes pequeños, debes saber que esta agencia federal aprobó un nuevo aumento en el precio de los sellos y en varios servicios de envío. Estos cambios llegan en un momento en que muchas familias y pequeños negocios ya sienten el impacto de otros incrementos. A continuación, te detallamos las nuevas tarifas y desde cuándo aplican, para que organices tus envíos con tiempo y evites sorpresas en la ventanilla.

Los cambios llegan en un momento de fuerte presión para familias y pequeños negocios, que ya enfrentan otros incrementos en servicios básicos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LAS NUEVAS TARIFAS PARA ENVÍOS POR CORREO

USPS aprobó un nuevo aumento que entra en vigor este mes de julio: el sello “Forever” de primera clase sube a 82 centavos y se ajustan varias tarifas de cartas y postales, además de un recargo temporal en paquetes.

Los nuevos precios de sellos y correo básico son los siguientes:

Sello First-Class Mail Forever (carta de 1 onza): pasa de 78 a 82 centavos de dólar.

pasa de 78 a 82 centavos de dólar. Cartas de 1 onza con franqueo medido (metered): suben de 74 a 78 centavos.

suben de 74 a 78 centavos. Postales nacionales: aumentan de 61 a 65 centavos.

aumentan de 61 a 65 centavos. Cartas internacionales de 1 onza y postales internacionales: pasan de 1.70 a 1.75 dólares.

pasan de 1.70 a 1.75 dólares. El recargo por cada onza adicional en cartas dentro de Estados Unidos se mantiene en 29 centavos.

Analizando todo en conjunto, el incremento promedio de estas tarifas de correo tradicional es de alrededor de 4.8%.

Aumentos y recargos en envíos de paquetes

Además del ajuste en sellos y correo básico, USPS aplica un aumento temporal del 8% en muchas tarifas de envío de paquetes (Priority Mail, Ground Advantage, etc.) para compensar mayores costos de transporte.

Vale precisar que este recargo especial está programado desde el 26 de abril de 2026 hasta el 17 de enero de 2027, y se suma a los aumentos estructurales ya anunciados.

Para servicios como Priority Mail, Priority Mail Express, USPS Ground Advantage y Parcel Select, se habla de subidas en el rango de 5% a casi 8%, dependiendo del producto.

Con los recargos ya vigentes en paquetes, es clave que quienes venden por eBay, Etsy u otras plataformas ajusten sus costos de envío (Foto: AFP)

¿CUÁNDO ENTRAN EN VIGOR?

Las nuevas tarifas de sellos, cartas y postales —incluyendo el sello Forever a 82 centavos— entran en vigor el domingo 12 de julio de 2026, una vez aprobadas por la Comisión Reguladora Postal (PRC).

El recargo del 8% en paquetes ya está vigente desde abril y seguirá hasta enero de 2027, por lo que los envíos de compras en línea y ventas por plataformas como eBay o Etsy ya están afectados.

Si eres de las personas que hace envíos frecuentemente, para ahorrar te conviene comprar sellos Forever antes del aumento (si aún estás a tiempo) y revisar las opciones de envío más económicas, comparando precios entre USPS, UPS, FedEx y otros servicios.

A continuación una tabla que detalla las nuevas tarifas de los sellos postales en Estados Unidos:

Servicio Precio anterior Nuevo precio (desde 12/07/2026) Detalle Sello First‑Class Mail Forever (1 oz) US$ 0.78 US$ 0.82 Carta de hasta 1 onza dentro de EE.UU. Carta First‑Class 1 oz (franqueo medido) US$ 0.74 US$ 0.78 Franqueo en máquina/ventanilla, hasta 1 onza. Postales nacionales US$ 0.61 US$ 0.65 Tarjeta postal dentro de EE.UU. Carta internacional 1 oz US$ 1.70 US$ 1.75 Carta de hasta 1 onza hacia el exterior. Postal internacional US$ 1.70 US$ 1.75 Tarjeta postal enviada fuera de EE.UU. Onza adicional en cartas nacionales US$ 0.29 US$ 0.29 Recargo por cada onza extra; se mantiene igual.

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