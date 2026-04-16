Virginia aprobó un cambio para que los permisos de conducir vinculados a inmigrantes tengan una duración mayor a partir del 1 de julio de 2026. De esta forma, la tarjeta de privilegio ya no tendrá que renovarse cada dos años para poder manejar en el estado. Esto fue posible luego de que la gobernadora Abigail Davis Spanberger firmara las leyes HB 911 y SB 446, que amplían la validez de las licencias de conducir de dos a ocho años. A continuación, te contamos los detalles más importantes sobre esta medida, en qué consiste la tarjeta en mención y cuáles son sus requisitos.

¿DESDE CUÁNDO ENTRA EN VIGOR?

Las leyes entran en vigor desde el 1 de julio de 2026. A partir de esa fecha, las licencias de conducir en el estado de Virginia tendrán una duración de ocho años, una medida que fue calificada como histórica por los residentes y organizaciones. La ley aclara que no aplica a credenciales como los Real ID ni licencias comerciales. Los ciudadanos podrán tenderla en sus manos cuando reemplacen sus documentos.

La Asociación Madres Soñadoras calificó como una victoria tras más de una década de luchas en busca de mejorar la calidad de vida de las comunidades hispanas del estado, publica Telemundo 44.

Con la extensión de la duración de la tarjeta de privilegio, los indocumentados en Virginia podrán conducir manera regular. Para acceder a este beneficio, las personas deben comprobar haber vivir en dicho estado los últimos 12 meses.

“Cuando renueve sus licencias, el precio no cambia, pues seguirá pagando 50 dólares, pero ya no cada dos, sino ochos años”, indicó la delegada de la Asamblea de Virginia, Elizabeth Guzmán, quien forma parte de la Comisión del Departamento de Motores y Vehículos del estado.

Asimismo, aclaró que esto forma parte de una lucha de hace diez años. “No sería justo, después de tantos ataques que tenemos del presidente Donald Trump, que la comunidad tenga que renovar sus permisos de conducir o ID cada dos años”, dijo a N+ Univision Washington.

¿QUÉ ES LA TARJETA DE PRIVILEGIO?

La tarjeta de privilegio de conducir o la driver privilege card de Virginia es un documento que permite manejar legalmente dentro del estado. Al no ser una identificación federal, no permite abordar aviones ni entrar a edificios federales.

Está pensada para personas que viven en Virginia, pagan impuestos o tienen récord fiscal, pero no pueden demostrar presencia legal ante inmigración. Funciona, en la práctica, como una licencia de conducir estatal con usos limitados a tránsito y como identificación básica dentro del estado.

REQUISITOS PARA OBTENER LA TARJETA DE PRIVILEGIO

Residencia en Virginia: comprobar que vives en el estado (recibos de servicios, contrato de alquiler, estados de cuenta, carta de la escuela de los hijos, etc.).

comprobar que vives en el estado (recibos de servicios, contrato de alquiler, estados de cuenta, carta de la escuela de los hijos, etc.). Identidad: pasaporte vigente u otro documento oficial emitido por tu país de origen. A veces aceptan actas de nacimiento más identificación con foto, según el caso.

pasaporte vigente u otro documento oficial emitido por tu país de origen. A veces aceptan actas de nacimiento más identificación con foto, según el caso. Historial fiscal: demostrar que has declarado impuestos en Virginia (por ejemplo, declaración de renta del último año) o que alguien te ha reclamado como dependiente en una declaración estatal.

demostrar que has declarado impuestos en Virginia (por ejemplo, declaración de renta del último año) o que alguien te ha reclamado como dependiente en una declaración estatal. No ser elegible a licencia estándar: la tarjeta está pensada justamente para quienes no pueden obtener una licencia regular por temas de estatus migratorio.

Otros requisitos generales:

Aprobar examen teórico y práctico de manejo.

Pagar las tarifas correspondientes.

No tener ciertas suspensiones o inhabilitaciones graves en tu historial de conducir.

A partir del 1 de julio de 2026, las tarjetas de privilegio de conducir para inmigrantes en Virginia pasarán de durar dos a ocho años (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ CAMBIA PARA LOS INMIGRANTES CON LA EXTENSIÓN DE VIGENCIA?

Menos visitas al DMV y menos pago de tasas de renovación.

Menor riesgo de quedar sin documento válido por retrasos en trámites.

Más estabilidad para quienes necesitan manejar para trabajar, llevar a sus hijos a la escuela o hacer trámites diarios.

¿QUÉ SEÑALAN LAS LEYES PARA EXTENDER LA VIGENCIA DE LA LICENCIA DE CONDUCIR PARA INMIGRANTES?

El 13 de abril de 2026, la gobernadora aprobó las leyes HB 911 y SB 446, respecto a las licencias de duración limitada, tarjetas de privilegio de conducción y permisos; así como los períodos de validez de los documentos. ¿Qué dicen exactamente?

Vale precisar que ambos son idénticos, los cuales señalan: “Extiende la validez de las licencias de duración limitada, tarjetas de privilegio de conductor y permisos, y tarjetas de privilegio de identificación, excepto las credenciales REAL ID y las licencias y permisos de conducir comerciales, a un período de tiempo consistente con la validez de las licencias de conducir, que, según la ley actual, es un período que no puede exceder los ocho años o, para una persona de 75 años o más, un período que no puede exceder los cinco años, y permisos y tarjetas de identificación especiales. El proyecto de ley alinea los requisitos de elegibilidad para las licencias y permisos de conducir comerciales de duración limitada y las licencias de conducir comerciales de duración limitada compatibles con REAL ID con los requisitos federales y aclara los períodos de validez para dichos documentos”.

Prosigue: “El proyecto de ley ordena al Departamento de Vehículos Motorizados que implemente los períodos de validez extendidos para las licencias de duración limitada, tarjetas de privilegio de conductor o permisos al momento de la renovación o reemisión”.

En otras palabras, la ley señala los siguiente:

Alarga la duración de varias credenciales: licencias de tiempo limitado, tarjetas de privilegio para conducir, permisos y tarjetas de privilegio de identificación.

No cambia la duración de las credenciales REAL ID ni de las licencias y permisos comerciales (de camioneros, etc.), que siguen con sus propias reglas federales.

La idea es que estas licencias y tarjetas “especiales” duren lo mismo que una licencia de conducir normal: hasta 8 años, o hasta 5 años si la persona tiene 75 años o más.

También ajusta las reglas para las licencias comerciales de duración limitada (incluidas las compatibles con REAL ID) para que cumplan con lo que pide el gobierno federal y aclara cuánto tiempo son válidas.

Además, ordena al Departamento de Vehículos Motorizados que aplique estos nuevos plazos más largos cuando las personas renueven o vuelvan a emitir sus licencias o tarjetas.

La comunidad inmigrante en Florida se verá perjudicada por esta modificación en las normativas de la licencia de conducir (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

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