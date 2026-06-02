La polémica ley SB4 vuelve a estar en el centro del debate migratorio en Texas. Un nuevo fallo judicial permitió que partes clave de esta legislación entren nuevamente en vigor mientras continúa la batalla legal en los tribunales. La decisión ha generado preocupación entre miles de inmigrantes, ya que amplía las facultades de las autoridades estatales y locales para actuar en asuntos migratorios. Según expertos, uno de los cambios más inquietantes es que jueces estatales podrían ordenar deportaciones en determinados casos, una medida que, según sus críticos, invade competencias tradicionalmente reservadas al gobierno federal.

¿Qué cambia con el regreso de partes de la ley SB4?

De acuerdo con la abogada de inmigración Emily Benítez, el reciente fallo eliminó la pausa que impedía la aplicación de varios apartados de la SB4, permitiendo que vuelvan a ejecutarse mientras el proceso judicial sigue su curso.

“Este nuevo fallo le abre la puerta a las autoridades estatales y locales de hacer detenciones a individuos bajo la sospecha de que tienen presencia ilegal en Estados Unidos”, explicó Benítez a Telemundo Houston.

Con esta medida, policías de Texas podrían detener a personas por sospechas relacionadas con su estatus migratorio, mientras que jueces municipales o estatales tendrían facultades para intervenir en estos casos.

Expertos advierten que la ley SB4 podría cambiar el manejo de ciertos casos migratorios en Texas mientras continúan las disputas legales. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

El punto que más preocupa a organizaciones defensoras de inmigrantes

Uno de los aspectos más cuestionados por los grupos de defensa de los derechos civiles es la participación de los jueces estatales en procesos que podrían derivar en deportaciones.

Adriana Piñón, directora del Departamento Legal de ACLU Texas, advirtió que la ley otorga a los tribunales estatales funciones que históricamente han correspondido a las cortes federales de inmigración.

“Esta ley convierte a todos los jueces de Texas en jueces de inmigración y ahora las cortes estatales, no federales, tienen el poder de deportar a una persona, no solo después de un juicio, sino también antes de una audiencia”, indicó al citado medio.

Para los críticos, esta situación podría generar incertidumbre jurídica y aumentar el riesgo de decisiones contradictorias dentro del sistema migratorio estadounidense.

Expertos advierten posibles complicaciones

Aunque algunos consideran que la medida podría acelerar ciertos procedimientos, otros creen que podría producir el efecto contrario.

Según Benítez, permitir que autoridades estatales intervengan en asuntos migratorios podría complicar aún más los procesos.

Posibles efectos señalados por expertos

Aspecto Posible consecuencia Detenciones por sospecha migratoria Mayor número de arrestos vinculados al estatus migratorio Participación de jueces estatales Duplicidad de funciones con cortes federales Procesos migratorios Posibles retrasos y conflictos procesales Comunidades inmigrantes Incremento del temor y la incertidumbre

“De alguna manera la intención puede ser agilizar los procesos, pero por otro lado puede entorpecer procesalmente los casos de inmigración en los Estados Unidos”, señaló la abogada.

Quienes apoyan la SB4 defienden su aplicación

Los partidarios de la ley sostienen que la medida fortalece la seguridad fronteriza y ayuda a controlar la inmigración irregular.

Eduardo López, integrante del Partido Republicano, afirmó que la reactivación de estas disposiciones representa una buena noticia para quienes respaldan políticas migratorias más estrictas.

“Nos da mucha alegría que estas cosas estén pasando porque realmente nosotros vemos cómo está ayudando mucho con el movimiento de inmigrantes ilegales entrando en nuestro país”, expresó.

La ley SB4 regresa parcialmente en Texas tras un nuevo fallo judicial que reactiva algunas de sus disposiciones más controvertidas. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué deben hacer los inmigrantes en Texas?

A pesar de la reciente decisión judicial, especialistas recuerdan que la situación legal de la SB4 aún no está completamente definida.

“Es algo que ha pasado por diversos cambios, puede que no sea final, que esté sujeta a algún litigio”, indicó Benítez.

Mientras continúan los procesos en las cortes, los expertos recomiendan:

Mantenerse informados sobre los cambios legales.

sobre los cambios legales. Conocer sus derechos en caso de una detención.

en caso de una detención. Buscar asesoría legal si tienen dudas sobre su situación migratoria.

si tienen dudas sobre su situación migratoria. Acudir a organizaciones de apoyo para recibir orientación.

Entre las entidades que ofrecen ayuda se encuentra la ACLU Texas, además de diversas organizaciones comunitarias que brindan asesoría legal y acompañamiento a inmigrantes en distintas ciudades del estado.

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