¿Tienes niños pequeños y necesitas apoyo para pagar su cuidado? Las familias que viven en la ciudad de Nueva York recibieron un anuncio alentador: desde septiembre, la administración del alcalde Zohran Mamdani financiará este servicio para un grupo determinado de hogares, por lo que no se aplicará de forma automática a toda la población. La iniciativa pretende reducir una de las presiones más fuertes sobre el bolsillo de quienes crían hijos, en una ciudad donde las guarderías y otros servicios de atención infantil suelen tener precios elevados. En los siguientes párrafos, te contamos a quién va dirigido el beneficio, qué condiciones se deben cumplir y qué costos cubrirá la ciudad.

Mamdani da alivio a miles de familias en Nueva York: la ciudad asumirá los pagos de cuidado infantil desde septiembre (Foto: Magnific)

¿QUÉ FAMILIAS SE BENEFICIARÁN?

Se beneficiarán aproximadamente 22,000 familias de bajos ingresos de la ciudad de Nueva York que ya reciben cuidado infantil subsidiado mediante vales (vouchers) o contratos del Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil (Child Care Assistance Program). Desde septiembre, la ciudad asumirá las cuotas que estas familias todavía pagaban de su bolsillo según una escala basada en sus ingresos, por lo que su cuidado infantil pasará a ser gratuito.

Esto es lo que cubrirá la medida:

La alcaldía cubrirá unos US$5.2 millones al año en copagos que esas familias debían asumir; el presupuesto prevé US$6.24 millones anuales desde el año fiscal 2028.

El anuncio se refiere a las familias ya inscritas y beneficiarias de asistencia subvencionada, no a todas las familias de la ciudad de forma inmediata.

El programa subsidiado puede incluir cuidado y actividades después de clases para niños desde las seis semanas de vida hasta los 13 años, publica el sitio web oficial de la Oficina del Alcalde de NYC.

“Para miles de familias, la cuota semanal de guardería representa otro gasto que simplemente no pueden afrontar. Ofrecer este servicio de forma totalmente gratuita puede marcar la diferencia. Como parte de nuestra promesa de brindar guardería universal, estamos eliminando estas cuotas para las familias que reciben asistencia para el cuidado infantil en toda la ciudad. Ninguna familia debería tener que elegir entre quedarse en la ciudad que ama y costear el cuidado de sus hijos. Este es un paso más para que la guardería asequible sea algo con lo que todas las familias neoyorquinas puedan contar”, declaró el alcalde Mamdani.

REQUISITOS DE INGRESOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA DE SUBSIDIO EN NUEVA YORK

Para acceder al subsidio de cuidado infantil de Nueva York, el ingreso bruto del hogar antes de impuestos debe estar por debajo del 85% del ingreso medio estatal, y el límite cambia según cuántas personas integren la familia. Además, normalmente se debe demostrar una razón aprobada para necesitar el cuidado, como trabajar, estudiar o participar en una capacitación.

Límites de ingreso en NYC

A continuación, los topes publicados por el portal oficial de asistencia financiera de cuidado infantil de la ciudad. Si el hogar tiene más integrantes, el límite sigue aumentando conforme a la tabla oficial.

Personas en el hogar Máximo mensual bruto Máximo anual bruto 2 US$6,435.50 US$77,226.00 3 US$7,949.74 US$95,396.83 4 US$9,463.97 US$113,567.65 5 US$10,978.20 US$131,738.47 6 US$12,492.44 US$149,909.30 7 US$12,776.36 US$153,316.33 8 US$13,060.28 US$156,723.36

Otros requisitos habituales

Tener un menor que necesite cuidado infantil; el programa puede cubrir desde bebés de seis semanas hasta niños de 13 años, según la modalidad de ayuda.

Contar con un motivo aprobado de cuidado, por ejemplo: empleo, búsqueda de trabajo, estudios o capacitación.

Si se trabaja 10 horas o más por semana, cumplir con el salario mínimo aplicable, según las reglas de elegibilidad de NYC Public Schools, precisa el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York.

Tener activos familiares que no superen US$1 millón, conforme a las reglas del programa estatal.

¿CÓMO SOLICITAR LOS VALES DE CUIDADO INFANTIL MENCIONADOS POR ZOHRAN MAMDANI?

Para solicitar los vales de cuidado infantil vinculados al anuncio de Zohran Mamdani, debes presentar la solicitud de asistencia para cuidado infantil a través de MyCity, el portal de servicios de la ciudad de Nueva York. Allí puedes usar el evaluador de elegibilidad, cargar documentos y seguir el estado del trámite.

Pasos

Crea una cuenta o ingresa a MyCity y busca la solicitud de Child Care Financial Assistance. Usa el evaluador de elegibilidad para comprobar si cumples las condiciones de ingreso, residencia, estatus migratorio y necesidad de cuidado. Completa la solicitud y presenta la documentación que te pidan, como comprobantes de ingresos, identidad, domicilio, integrantes del hogar y la razón por la que necesitas cuidado infantil. Indica una razón aprobada. Puede ser trabajar al menos 10 horas semanales y ganar el salario mínimo aplicable, estudiar o capacitarte, buscar empleo, vivir en vivienda temporal, recibir servicios por violencia doméstica o estar en tratamiento por consumo de sustancias. En hogares con dos padres, ambos generalmente deben tener una razón válida. Revisa tu panel de MyCity para dar seguimiento al caso. Si te aprueban, deberás elegir un proveedor elegible que acepte vales: puede ser un centro autorizado, un proveedor en domicilio o, si cuenta con aprobación, un familiar, vecino o amigo.

Situación actual de los vales

La ciudad aclara que, por falta de fondos, no está emitiendo actualmente nuevos vales de ACS para familias que no reciben Cash Assistance. Puedes presentar la solicitud, pero si cumples los requisitos, tu hijo o hija quedará en lista de espera para recibir un vale.

Quienes ya reciben Cash Assistance deben solicitar el beneficio de cuidado infantil por medio de la Administración de Recursos Humanos (HRA), desde su cuenta de ACCESS HRA. También pueden pedir orientación al (718) 557-1399, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.

Las familias que ya reciben el cuidado infantil subvencionado no deberán presentar una nueva solicitud para que la ciudad asuma el pago restante desde septiembre (Foto: Freepik)

CONOCE MÁS SOBRE EL PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA EL CUIDADO INFANTIL DE NYC

El Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil ofrece cuidado infantil subsidiado para niños elegibles de 6 semanas a 13 años de edad, y hasta los 19 años para niños con discapacidades. Está financiado a través del Programa Estatal de Asistencia para el Cuidado Infantil y actualmente más de 100,000 niños reciben vales en la ciudad de Nueva York, mientras que varios miles más de bebés, niños pequeños y preescolares acceden a cuidado infantil de jornada extendida mediante contratos con la ciudad.

NYC está obligada a cobrar a las familias elegibles una tarifa variable, que actualmente pagan aproximadamente 22,000 familias, pero, a partir de septiembre, la Administración Mamdani cubrirá estos costos, haciendo que el cuidado de los menores sea completamente gratuito.

Cabe precisar que las familias que actualmente reciben cuidado subsidiado no tendrán que hacer ningún trámite adicional.

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