La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) lanzó una advertencia importante para sus beneficiarios: varias de sus oficinas locales están cerradas temporalmente, operando con horario reducido o atendiendo únicamente por teléfono. La agencia recomienda verificar el estado de cada oficina antes de acudir en persona, ya que las interrupciones no siguen un patrón estatal y pueden variar incluso dentro de una misma región. Para evitar contratiempos, la SSA sugiere consultar su página oficial de emergencias, donde se actualiza constantemente la información sobre cierres, aperturas tardías y otras afectaciones en el servicio.
Estados con oficinas afectadas
Hasta hoy miércoles 22 de abril, las interrupciones en el servicio se reportan en oficinas ubicadas en los siguientes estados y territorios:
- Arizona
- California
- Florida
- Hawaii
- Iowa
- Maryland
- Michigan
- Montana
- Pennsylvania
- West Virginia
- Northern Mariana Islands
Es importante tener en cuenta que estos cierres no son generalizados en todo el estado. Se trata de situaciones aisladas que afectan únicamente a oficinas específicas, muchas veces debido a problemas temporales o condiciones locales.
Antes de ir, revisa el estado de tu oficina
La SSA insiste en una recomendación clave: “verifica antes de ir”. A través de su portal en línea, los usuarios pueden buscar el estado de las oficinas según su estado o código postal, lo que permite confirmar si están abiertas, con horario reducido o cerradas.
Qué hacer si tu oficina está cerrada
La agencia también recuerda que muchos trámites no requieren una visita presencial. A través del portal my Social Security, los usuarios pueden realizar varias gestiones desde casa, como:
- Revisar historial de ingresos y estimaciones de beneficios
- Solicitar beneficios de jubilación, discapacidad o Medicare
- Actualizar información como depósito directo o dirección
- Imprimir cartas de verificación de beneficios y formularios fiscales
Para la mayoría de los servicios rutinarios, esta plataforma en línea suele ser la opción más rápida y está disponible incluso cuando las oficinas físicas no lo están.
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