La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) lanzó una advertencia importante para sus beneficiarios: varias de sus oficinas locales están cerradas temporalmente, operando con horario reducido o atendiendo únicamente por teléfono. La agencia recomienda verificar el estado de cada oficina antes de acudir en persona, ya que las interrupciones no siguen un patrón estatal y pueden variar incluso dentro de una misma región. Para evitar contratiempos, la SSA sugiere consultar su página oficial de emergencias, donde se actualiza constantemente la información sobre cierres, aperturas tardías y otras afectaciones en el servicio.

Estados con oficinas afectadas

Hasta hoy miércoles 22 de abril, las interrupciones en el servicio se reportan en oficinas ubicadas en los siguientes estados y territorios:

Arizona

California

Florida

Hawaii

Iowa

Maryland

Michigan

Montana

Pennsylvania

West Virginia

Northern Mariana Islands

Es importante tener en cuenta que estos cierres no son generalizados en todo el estado. Se trata de situaciones aisladas que afectan únicamente a oficinas específicas, muchas veces debido a problemas temporales o condiciones locales.

El Seguro Social reporta cierres temporales en distintas localidades del país. | Crédito: Google Maps

Antes de ir, revisa el estado de tu oficina

La SSA insiste en una recomendación clave: “verifica antes de ir”. A través de su portal en línea, los usuarios pueden buscar el estado de las oficinas según su estado o código postal, lo que permite confirmar si están abiertas, con horario reducido o cerradas.

Qué hacer si tu oficina está cerrada

La agencia también recuerda que muchos trámites no requieren una visita presencial. A través del portal my Social Security, los usuarios pueden realizar varias gestiones desde casa, como:

Revisar historial de ingresos y estimaciones de beneficios

Solicitar beneficios de jubilación, discapacidad o Medicare

Actualizar información como depósito directo o dirección

Imprimir cartas de verificación de beneficios y formularios fiscales

El Seguro Social sugiere usar sus servicios en línea para evitar contratiempos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Para la mayoría de los servicios rutinarios, esta plataforma en línea suele ser la opción más rápida y está disponible incluso cuando las oficinas físicas no lo están.

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