El Seguro Social recomienda verificar el estado de las oficinas antes de salir de casa. | Crédito: Saul Loeb / AFP
El Seguro Social recomienda verificar el estado de las oficinas antes de salir de casa. | Crédito: Saul Loeb / AFP
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) lanzó una advertencia importante para sus beneficiarios: varias de sus oficinas locales están cerradas temporalmente, operando con horario reducido o atendiendo únicamente por teléfono. La agencia recomienda verificar el estado de cada oficina antes de acudir en persona, ya que las interrupciones no siguen un patrón estatal y pueden variar incluso dentro de una misma región. Para evitar contratiempos, la SSA sugiere consultar su página oficial de emergencias, donde se actualiza constantemente la información sobre cierres, aperturas tardías y otras afectaciones en el servicio.

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Estados con oficinas afectadas

Hasta hoy miércoles 22 de abril, las interrupciones en el servicio se reportan en oficinas ubicadas en los siguientes estados y territorios:

  • Arizona
  • California
  • Florida
  • Hawaii
  • Iowa
  • Maryland
  • Michigan
  • Montana
  • Pennsylvania
  • West Virginia
  • Northern Mariana Islands

Es importante tener en cuenta que estos cierres no son generalizados en todo el estado. Se trata de situaciones aisladas que afectan únicamente a oficinas específicas, muchas veces debido a problemas temporales o condiciones locales.

El Seguro Social reporta cierres temporales en distintas localidades del país. | Crédito: Google Maps
El Seguro Social reporta cierres temporales en distintas localidades del país. | Crédito: Google Maps

Antes de ir, revisa el estado de tu oficina

La SSA insiste en una recomendación clave: “verifica antes de ir”. A través de su , los usuarios pueden buscar el estado de las oficinas según su estado o código postal, lo que permite confirmar si están abiertas, con horario reducido o cerradas.

Qué hacer si tu oficina está cerrada

La agencia también recuerda que muchos trámites no requieren una visita presencial. A través del portal my Social Security, los usuarios pueden realizar varias gestiones desde casa, como:

  • Revisar historial de ingresos y estimaciones de beneficios
  • Solicitar beneficios de jubilación, discapacidad o Medicare
  • Actualizar información como depósito directo o dirección
  • Imprimir cartas de verificación de beneficios y formularios fiscales
El Seguro Social sugiere usar sus servicios en línea para evitar contratiempos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
El Seguro Social sugiere usar sus servicios en línea para evitar contratiempos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Para la mayoría de los servicios rutinarios, esta plataforma en línea suele ser la opción más rápida y está disponible incluso cuando las oficinas físicas no lo están.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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