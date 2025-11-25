Diariamente, los ciudadanos estadounidenses acuden a distintos supermercados para realizar sus compras que necesitan durante la semana. Si bien lo común sería gastar menos de la cuenta, existen excepciones que no dudarían pagar un alto precio a fin de disfrutar alimentos de excelente calidad y experimentar un buen servicio. En caso seas una de estas personas, te invito a conocer las 8 cadenas de supermercados con costos elevados.

Estos altos precios se ven reflejados en sus mostradores, ya que se exhiben alimentos orgánicos e ingredientes importados. Eso suele ser atrayente para aquel consumidor que presenta una buena economía.

Los supermercados que ofrecen precios altos en sus productos suelen distinguirse por su calidad y servicio que brindan. (Crédito: Freepik)

Las 8 cadenas de supermercados de EE.UU. con precios elevados

Whole Foods Market

Este supermercado mantiene una buena reputación debido a sus productos orgánicos, opciones especializadas y marcas de nicho que, habitualmente, no se visualizan en otras alternativas. Sin embargo, esto significa un incremento en el precio que suelen variar en distintos productos.

A modo de ejemplo, un galón de leche entera orgánica de la marca 365 tiene un costo de $4.39; mientras que los panes con trigo oscilan en precio desde los $2.49 hasta más de $4.

The Fresh Market

Esta tienda situada en Carolina del Norte no solo ofrece a sus clientes productos exclusivamente seleccionados, ya que también otorgan un espacio acogedor. Estos detalles han sido suficientes para que sea considerada como la mejor cadena de supermercados del país por USA Today en el presente año.

Respectos a los productos que se exhiben en los mostradores, el medio galón de leche Organic Valley tiene un costo de $5.99, mientras que un pan de Nature’s Own suele ser más caro.

Erewhon

Esta cadena, fundada en los años 60 con una filosofía naturalista, ha generado mucha polémica por sus precios exorbitantes. Por ejemplo, una fresa importada tendría un costo de $19 y un frasco de pistacho puede ser comprado a $45.99.

Gelson’s Market

Gelson’s es la representación de lujo en los supermercados del sur de California, resaltando por la calidad de sus productos frescos y locales, aunque su precios son elevados: bananas orgánicas costarían $1.09 y un pan básico costaría entre $6 y $7.

Eso no sería lo único, ya que esta tienda ofrece una experiencia Gourmet con servicios premium como especialistas en vino, bares y aclamada selección de deli y poke.

Los precios exhibidos en estos supermercados suelen ser más caros a comparación de los tradicionales minoristas. (Crédito: Freepik)

Eataly

Este supermercado brinda una experiencia culinaria italiana completa en ciudades grandes de EE.UU. Más que una tienda, sus costos elevados se justifican por la calidad de sus ingredientes y su misión educativa. Entre sus productos icónicos, el panettone navideño o las cajas de regalo tendrían un costo que oscilan entre $51.99 y $274.99.

Natural Grocers

Esta cadena de supermercados se especializa exclusivamente en productos orgánicos, añadiendo programas educativos gratuitos para sus clientes. Si bien sus precios son generalmente más altos a comparación de las tiendas tradicionales, se mantienen competitivos.

Por ejemplo, un galón de leche Organic Valley tiene un costo de $10.39 y su pan orgánico de trigo germinado presenta un precio de $4.99.

PCC Community Markets

Este supermercado, situado principalmente en Seattle, se distingue por su apoyo a productos y su fuerte enfoque en productos orgánicos y educación sobre sostenibilidad. Aunque los precios suelen ser costosos, su modelo cooperativo es respaldado por la comunidad.

Entre lo llamativo, esta tienda te ofrece una membresía de por vida cuyo costo sería de $60. Este pago incluye descuentos, clases gratis de yoga y la oportunidad de votar en decisiones internas.

Giant Eagle

Esta cadena con más de un siglo de historia y predominante en ciudades como Pitssburgh, suele ser criticada por ser significativamente más cara a comparación de Walmart, con precios difíciles de justificar. Por suponer, frascos de canela McCormick costarían $8.79.

Estos supermercados suelen ofrecer productos orgánicos y de alta calidad. (Crédito: Freepik)

