Una práctica muy común cuando vamos en coche —ya sea como copilotos, pasajeros o conductores— podría terminar en multa en Oklahoma. ¿De qué se trata? De abrir la puerta del auto en determinadas condiciones, algo que está regulado de forma expresa en las normas de tránsito del estado y en algunos códigos municipales. Aunque parece un gesto cotidiano e inofensivo, las autoridades lo asocian con riesgos de accidentes y por eso han establecido restricciones claras y sanciones económicas para quienes no las respeten. ¿Qué dice exactamente la ley y en qué situaciones te podrían multar? Te lo explicamos a continuación, paso a paso.

¿EN QUÉ CASOS ABRIR LA PUERTA DEL AUTO ES MULTADO EN OKLAHOMA?

Abrir la puerta del auto hacia el lado del tráfico sin cuidado está regulado a nivel estatal en Oklahoma y, además, en ordenanzas locales como la de Pryor Creek.

Norma estatal de Oklahoma

La regla general está en el título 47 del Código de Oklahoma, sección 11‑1105, “Opening and closing vehicle doors” que señala: “Ninguna persona deberá abrir la puerta de un vehículo de motor en el lado expuesto al tráfico en movimiento a menos y hasta que sea razonablemente seguro hacerlo, ni dejará una puerta abierta en ese lado del vehículo por más tiempo del necesario para subir o bajar pasajeros”.

Esa es la base legal que permite sancionar el dooring y aperturas imprudentes de puertas en todo el estado.

Norma local en Pryor Creek

En Pryor Creek, el código municipal también incorpora una disposición específica sobre abrir puertas de vehículos dentro del apartado de reglas de tránsito (§ 72.042), que prohíbe realizarlo hacia el lado del tráfico cuando no es seguro o dejar la puerta abierta más tiempo del necesario.

Las multas concretas se calculan según el esquema general de infracciones de tránsito del municipio, pero la conducta que se castiga es exactamente la descrita en esas normas.

La recomendación de los expertos en seguridad vial es adoptar hábitos como la “mirada doble” hacia el espejo y el uso de la llamada “Dutch reach” (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Qué es el dooring?

Es un tipo de accidente que ocurre cuando alguien abre la puerta de un auto invadiendo el carril por donde circula otro usuario de la vía, como un ciclista, motociclista o persona en patinete.

Describe el gesto de abrir rápidamente la puerta de un vehículo estacionado o detenido sin mirar antes si se acerca alguien por ese lado, lo que puede provocar que el ciclista choque contra la puerta o tenga que hacer una maniobra brusca que termine en caída o atropello.

¿CUÁL ES LA MULTA POR ABRIR LA PUERTA DEL AUTO EN PLENO TRÁFICO EN OKLAHOMA?

Aunque no hay un monto único y fijo en toda Oklahoma por “abrir la puerta del auto en tráfico”, sí hay referencias claras de cuánto puede costar ese tipo de infracción.

¿Qué dice la norma? La ley estatal (título 47) y varios códigos municipales, como el de Pryor Creek, prohíben abrir la puerta del vehículo hacia el lado del tráfico si no es seguro hacerlo o dejarla abierta más tiempo del necesario. El código municipal no fija ahí mismo una cifra concreta de multa, sino que remite al esquema general de sanciones del municipio.

El rango de la multa

En Oklahoma, las infracciones de tránsito municipales “menores” (como muchas faltas de estacionamiento y tráfico) suelen tener multas que no superan los 200 dólares, según el marco estatal.

En la práctica, el monto exacto lo define cada ciudad o condado en su tabla de multas: puede estar en el rango de unos 50–150 dólares para una primera infracción simple, pero varía según la jurisdicción y si hubo daños o lesiones.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!