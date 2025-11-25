El Día de Acción de Gracias será especialmente frío para millones de personas en el Medio Oeste, debido a la llegada de aire ártico desde Canadá. Este aire helado avanzará sobre la región el miércoles y continuará extendiéndose hacia el este de Estados Unidos justo a tiempo para el Black Friday. Además, otra masa de frío intenso proveniente del norte podría llegar la próxima semana.

La llegada de estas temperaturas coincide con el inicio del invierno meteorológico, el 1 de diciembre. Según los meteorólogos, una combinación entre el debilitamiento del vórtice polar, el impacto del patrón climático La Niña y varios descensos en la corriente en chorro permitirá que varias rondas de aire ártico avancen sobre gran parte del país.

Este nuevo episodio de frío ocurre pocas semanas después de una irrupción histórica que afectó al sureste del país a inicios de mes. Ese evento incluso provocó que algunos iguanas en Florida Central quedaran aturdidos por las bajas temperaturas.

Las temperaturas caerán entre 5 y 10 grados por debajo del promedio en el Midwest, las Llanuras del Norte y los Grandes Lagos. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

De acuerdo con el FOX Forecast Center, el aire frío empezará a llegar al territorio continental el miércoles, primero al norte de las Llanuras y luego al Alto Medio Oeste. Las temperaturas en esa región caerán entre 5 y 10 grados por debajo del promedio, y zonas como Bismarck, en Dakota del Norte, no alcanzarían ni los 30 grados ese día, manteniéndose bajo lo normal hasta comienzos de diciembre.

El aumento del frío también permitirá el avance de una potente tormenta invernal desde Montana hasta Minnesota entre el martes por la noche y el miércoles. En Minneapolis, se espera nieve en pleno periodo de viajes por el feriado, lo que podría complicar la movilidad.

Quienes asistan a los desfiles de Thanksgiving deberán abrigarse bien, ya que los altos en los Grandes Lagos rondarán los 30 grados.

Se espera nieve, sensaciones térmicas bajo cero y posibles tormentas invernales posteriores al feriado. (Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

Además, los vientos sobre los lagos podrán aprovechar el aire frío para generar nieve efecto lago en Michigan, partes de Ohio, el oeste de Pensilvania y el oeste de Nueva York. Incluso áreas del Ohio Valley, como Kentucky y Virginia Occidental, sentirán temperaturas por debajo del promedio.

Para el viernes, el aire frío se expandirá hacia el este, dejando a más de 200 millones de personas con temperaturas inferiores a lo normal, desde el corredor de la I-95 en el noreste hasta el norte de Florida.

Las autoridades advierten que el frío podría mantenerse hasta mediados de diciembre. (Foto referencial: Freepik)

El fin de semana traerá un impulso aún mayor de aire ártico hacia las Montañas Rocosas, con vientos del norte que generarán sensaciones térmicas bajo cero en Montana, Wyoming y las Dakotas.

Todo esto preparará el escenario para una posible tormenta invernal posterior a Thanksgiving, cuyos detalles aún no coinciden en los modelos. Según NOAA, con varios sistemas previstos para cruzar el país, las temperaturas por debajo del promedio podrían mantenerse desde inicios hasta mediados de diciembre.

Recomendaciones de las autoridades ante la ola de frío en EE. UU.

Es fundamental estar bien preparado ante una ola de frío extremo o un frente frío. El National Weather Service (Servicio Meteorológico Nacional) y Centers for Disease Control and Prevention (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) sugieren tomar las siguientes recomendaciones.

En el hogar:

Sella puertas y ventanas para evitar corrientes. Aísla las tuberías expuestas y deja un grifo goteando muy lentamente para prevenir que se congelen y revienten.

Nunca uses estufas u hornos de gas, ni calentadores de campamento, como fuente de calor principal dentro de casa.

Instala y verifica los detectores de humo y, especialmente, de monóxido de carbono a pila, ya que el uso de calefacción aumenta este riesgo.

Ten a mano un kit de emergencia (linternas, pilas, alimentos no perecederos, agua embotellada y mantas térmicas).

Protección personal:

Vístete con varias capas de ropa holgada. Usa gorro, guantes (las manoplas son mejores) y bufanda para cubrir la boca y nariz.

Bebe líquidos calientes, como caldos y tés, pero evita el alcohol y la cafeína, ya que pueden acelerar la pérdida de calor corporal.

Limita la exposición al exterior. Aprende a reconocer los síntomas de hipotermia (confusión, temblores, somnolencia) y congelación.

Revisa a familiares, amigos y vecinos, en particular a los adultos mayores.

Asegúrate de que tus animales domésticos tengan un refugio cálido, protegido del viento y con acceso a agua no congelada.

En el auto:

Mantén el tanque de gasolina lo más lleno posible para evitar la formación de hielo en el tanque o en las mangueras.

Revisa el anticongelante y la presión de los neumáticos.

Lleva un kit de emergencia en el vehículo con mantas, pala, raspador de hielo, arena o sal (para tracción) y cables de arranque.

Conduce despacio, aumenta la distancia de frenado y evita los viajes no esenciales si las condiciones son peligrosas.

