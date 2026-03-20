Desde hace días, Estados Unidos está enfrentando una intensa ola de calor que está superando los registros históricos , afectando considerablemente a millones de sus habitantes. El panorama para este fin de semana parece no cambiar, ya que las condiciones climáticas serán extremas, según lo señalado por diversos servicios de meteorología. En esta nota te revelaré el pronóstico detallado para este fin de semana y qué estados del país resultarían severamente afectados con elevados valores térmicos.

Según la información otorgada por Carlos Robles, jefe de meteorología en Noticias Telemundo , esta temporada de primavera está trayendo consigo temperaturas como si se tratase de la época de verano en gran parte del territorio estadounidense.

El especialista prevé que, entre el sábado 21 y domingo 22 de marzo, más de 275 millones de personas que habitan en el país experimentarán temperaturas hasta 30° por encima del promedio habitual.

Este pronóstico representa un severo riesgo para estos habitantes que residen en las áreas más propensas a presentar un calor intenso, pues estos valores térmicos causarán un gran impacto en su salud. Por esa razón, los expertos recomiendan evitar cualquier actividad al aire libre en rangos de horario específicos.

Gran parte de EE.UU. registrará valores térmicos por encima del promedio habitual en el presente mes. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Qué estados de EE.UU. resultarán afectados por esta ola de intenso calor este fin de semana

Robles señaló que, si bien gran parte del país están presentando registros térmicos inusuales, los estados que resultarán más afectados para este fin de semana son California, Arizona y Nevada. Se prevé que más de 38 millones de personas se encuentran bajo riesgo.

En caso residas en Los Ángeles, San Francisco, Monterey, San Luis Obispo, Barstow, San Diego, Las Vegas, Kingman, Blythe, Yuma, Phoenix y Tucson, tendrás que tomar tus precauciones, ya que estas ciudades mantienen un advertencia de calor extremo entre este viernes 20 hasta el domingo 22 de marzo.

Los Ángeles será una de las ciudades más impactadas por este calor extremo durante este fin de semana. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

En otras áreas, entras las que se incluyen Denver, Provo, Amarillo, Austin, Springfield, Omaha, Nashville y El Paso, también se esperan temperaturas que superen el promedio habitual por un margen de 20°.

De acuerdo al meteorólogo citado, el aumento térmico será tan alarmante que los termómetros podrían marcar hasta los 100 °F en algunas localidades anteriormente mencionadas para este fin de semana.

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