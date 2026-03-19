La inusual ola de calor que se registra en California, con temperaturas de hasta 100 °F, ha encendido las alarmas en la población, especialmente entre los padres que trasladan a sus hijos en automóvil, ya que dejarlos solos dentro del vehículo puede ser fatal. En cuestión de minutos, el interior de un auto estacionado puede alcanzar niveles de calor extremos, incluso cuando las ventanas están parcialmente abiertas, poniendo en grave riesgo la vida de los menores. Por eso, a continuación te contamos cómo prevenir una tragedia si tienes pequeños y tu auto se calienta demasiado, y qué medidas sencillas pueden marcar la diferencia entre un susto y una emergencia.

Según la organización Kids and Car Safety, cada año mueren cerca de 40 niños en vehículos calientes, la gran mayoría son menores de 3 años y fueron abandonados por accidente por sus padres o cuidadores. Vale precisar que las muertes por calor se produjeron incluso cuando la temperatura no era alta y el día era aparentemente fresco o nublado.

“Las muertes suelen ocurrir cuando un padre o madre realiza un pequeño cambio en su rutina o cuando hay un malentendido sobre quién se encarga de llevar al bebé a casa”, explicó a USA Today Janette Fennell, fundadora de dicha organización que hace seguimiento de las muertes por calor en automóviles. Además, precisó que el mayor aumento de temperatura dentro de un automóvil se produce en los primeros 10 minutos después de apagarlo, por lo que recomendó que “nadie debería entrar corriendo a una tienda o gasolinera y dejar a un niño en el auto, pensando que solo tardará un minuto”.

Organizaciones como Kids and Car Safety insisten en que estas tragedias le pueden ocurrir a cualquier familia y no solo a “padres negligentes” (Crédito: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini)

¿CÓMO PREVENIR UNA TRAGEDIA SI TIENES PEQUEÑOS Y TU AUTO SE CALIENTA DEMASIADO?

Debido a que la inusual ola de calor seguirá por varios días, millones de personas se encuentran bajo alerta. Si bien, el Servicio Meteorológico Nacional en Los Ángeles recomendó a todos, en especial a padres de familia y cuidadores, revisar “el asiento trasero para asegurarse de que no haya niños ni animales”, te damos a continuación algunas recomendaciones para prevenir una tragedia.

Para reducir el riesgo al máximo, la regla básica es que los niños nunca se queden solos dentro del auto, ni “un ratito”, ni con las ventanas abiertas, ni con el aire encendido.

Siempre revisa el asiento trasero antes de bajar y cerrar el coche, hazte el hábito de preguntarte: “¿Dónde está el niño?” .

. Coloca un objeto que necesites (bolso, celular, llaves de la casa) junto a la silla del pequeño para obligarte a mirar atrás al salir.

No uses el auto como “guardería” ni para que el niño se quede dormido mientras tú haces un recado rápido. Lo mejor es que si tú bajas, también baje el menor.

Ventila el vehículo antes de subir a los niños (baja las ventanas unos minutos y enciende el aire) y comprueba que los asientos y las hebillas no quemen.

Mantén el coche siempre cerrado con seguro cuando esté estacionado para evitar que los niños entren a jugar y queden atrapados.

Acuerda con la guardería/colegio que te llamen si tu hijo no llega a la hora habitual; así podrás detectar a tiempo si se quedó en el auto por error, precisa Fennell.

Y si alguna vez ves a un niño solo en un vehículo caliente, llama de inmediato a los servicios de emergencia y actúa rápido: en minutos la temperatura interna puede volverse mortal.

CONSEJOS PARA VENTILAR EL AUTO ANTES DE SUBIR NIÑOS

Abre todas las puertas o al menos las cuatro ventanas durante 2 o 3 minutos para que salga el aire caliente acumulado.

Si puedes, deja el auto a la sombra unos minutos antes de subir a tus hijos; si no hay sombra, abre puertas y ventanas y mueve un poco el coche para ayudar a que circule el aire.

Ni bien subes, no enciendas de inmediato el aire con el auto totalmente cerrado: primero ventila (puertas/ventanas abiertas) y luego prende el aire acondicionado para que enfríe más rápido.

Toca el cinturón, la hebilla y el asiento infantil antes de sentar al pequeño; si queman, deja ventilar más tiempo o enfría con el aire acondicionado.

En viajes largos, haz paradas frecuentes para que los niños salgan, se hidraten y el auto pueda ventilarse de nuevo con las puertas y/o ventanas abiertas.

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