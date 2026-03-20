La costa oeste de Estados Unidos está siendo azotada por una ola de calor y California se encuentra en alerta por la amenaza de las altas temperaturas. En esta parte del país se esperan registros de hasta 100°F y esto ya está impactando en residentes y turistas de distintas maneras, ya que no solo es la sensación sofocante al salir a la calle, sino la necesidad de estar en ambientes con aire acondicionado. Quienes se quedan en casa han optado por mantener encendido este aparato todo el día y, si bien permite un alivio y evitar alguna descompensación, la verdad es que el golpe se sentirá en el siguiente recibo de luz. Y es que para las familias de bajos ingresos puede convertirse en una carga imposible si no conocen las ayudas disponibles. Hoy te traigo la información para entender qué hacer si se dispara el consumo de luz en tu hogar, qué protecciones existen en el ‘Estado Dorado’ y a qué programas puedes aplicar para evitar que el calor te deje sin electricidad.

¿Por qué el recibo de luz sube en una ola de calor?

Cuando las temperaturas se mantienen muy altas por varios días, los hogares dependen más del aire acondicionado, ventiladores y refrigeradores trabajando al máximo, lo que dispara el consumo de energía. Las compañías eléctricas suelen pedir reducir el uso durante las horas pico (aproximadamente entre 4 p.m. y 9 p.m.) porque en esos momentos la demanda se dispara y también se puede encarecer la energía. Si usas más electricidad precisamente en esas horas cara, y tienes una tarifa por horarios (time-of-use), cada kilovatio adicional se traduce en un cargo mayor en tu recibo mensual.

En una ola de calor se dispara el consumo del recibo de luz. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué ayudas existen para familias de bajos ingresos en California

El Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP, por sus siglas en inglés) es una de las principales herramientas para ayudar a las familias con menos recursos a pagar sus facturas de energía en California. Se trata de un programa federal que entrega fondos al estado para ayudar con el pago de electricidad y otros servicios, así como con medidas de climatización del hogar para reducir el consumo en el largo plazo. Además del pago parcial o total de recibos atrasados o actuales, en algunos casos LIHEAP puede cubrir reparaciones o reemplazos de equipos de enfriamiento y ofrecer asesoría para hacer más eficiente tu vivienda.

¿Quién puede calificar y cómo se solicita LIHEAP?

LIHEAP está dirigido a hogares de bajos ingresos, y el monto de ayuda depende del tamaño del hogar, el ingreso y la situación específica (por ejemplo, si hay una crisis de desconexión inminente). En California, el programa lo administra el Departamento de Servicios Comunitarios y de Desarrollo (CSD), que canaliza los recursos a organizaciones locales y agencias comunitarias que reciben las solicitudes. Estas agencias dan prioridad a familias con miembros vulnerables, como personas mayores, niños pequeños o personas con discapacidad, por lo que es importante mencionar estos casos al momento de aplicar. Para iniciar el trámite, el propio estado recomienda buscar el proveedor local de LIHEAP en la página oficial del CSD o llamar a los números de información que cada condado difunde para programar una cita o enviar una solicitud por correo.

LIHEAP está dirigido a hogares de bajos ingresos, y el monto de ayuda depende del tamaño del hogar, el ingreso y la situación específica. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué programas pueden ayudarte en California

Una familia latina en Los Ángeles que se atrase con su recibo podría combinar estas herramientas:

Solicitar LIHEAP a través de una agencia comunitaria para cubrir parte de la deuda.

Inscribirse en los programas de asistencia de LADWP y apoyarse en la protección de la CPUC que limita los cortes en días de calor extremo.

La clave es no esperar a que llegue el aviso de desconexión: hablar a tiempo con la compañía de luz, pedir un plan de pago y buscar estos programas puede marcar la diferencia entre atravesar el verano con aire acondicionado o enfrentar el calor sin energía.

Tipo de apoyo Quién lo ofrece en California Qué puede cubrir (ejemplo) LIHEAP (federal, vía estado) Departamento de Servicios Comunitarios y de Desarrollo Pago parcial o total de facturas, asistencia en crisis, mejoras de eficiencia.

csd.ca+1 LIHEAP vía servicios locales (LADWP) Departamentos municipales como LADWP Hasta 1,500 dólares para facturas de calefacción o enfriamiento, evitar desconexión.

​ Programas locales tipo “Cool LA” Ciudades/empresas públicas de energía Apoyo para facturas, reembolsos en equipos eficientes, recursos de ahorro.

​ Protecciones ante calor extremo Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) Prohibición de cortes de servicio por impago durante climas extremos definidos por ley.

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¿Hay riesgo de cortes de electricidad durante la ola de calor?

En los días de calor extremo, la red eléctrica queda bajo tanta presión que algunas compañías alertan sobre posibles apagones o cortes de servicio planificados para evitar daños mayores en el sistema. Además, si una familia ya venía atrasada en sus pagos, un incremento fuerte del recibo por la ola de calor puede ponerla al borde de la desconexión por impago.

Sin embargo, en este estado de Estados Unidos existen protecciones: la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) ha establecido que los servicios regulados no pueden cortar la luz durante condiciones climáticas extremas, incluyendo cuando la temperatura supera los 95 °F por un periodo de 24 horas. Esa protección busca evitar que adultos mayores, niños y personas con condiciones médicas se queden sin electricidad en medio de una ola de calor peligrosa.

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