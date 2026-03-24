La escena meteorológica en Estados Unidos está viviendo días poco habituales y, si vives en ciudades con gran comunidad latina como Los Ángeles, Phoenix, Dallas, Houston, Las Vegas, Chicago o el área de Nueva York, probablemente ya lo estés sintiendo en la calle, en el transporte público o incluso en casa si no tienes aire acondicionado central. Lo que normalmente sería un inicio de primavera relativamente templado se ha convertido en un episodio de calor intenso que, para muchos, se siente más como pleno verano, de esos días en los que en los barrios hispanos las personas buscan sombra en los parques, aplazan trabajos al aire libre y ajustan sus horarios para evitar las horas más fuertes del sol. No es solo una percepción: los expertos llevan días advirtiendo que estamos frente a un evento que podría marcar cifras históricas en distintos puntos del país, en un contexto en el que ya se habla cada vez más de calor extremo, cambio climático y de cómo esto impacta la vida diaria de millones de familias latinas que trabajan en construcción, jardinería, delivery, agricultura o limpieza, muchas veces expuestas directamente a las altas temperaturas.

Y es que no se trata de un aumento puntual de temperatura. Lo que está ocurriendo ahora mismo tiene una escala mucho mayor. Según el Servicio Meteorológico Nacional, esta ola de calor se está expandiendo rápidamente y podría romper más de 200 récords de temperatura en apenas unos días, algo que no suele verse con tanta amplitud geográfica en el mes de marzo.

UN CALOR QUE SE EXPANDE Y ROMPE RÉCORDS

Desde el tercer día de esta semana, el panorama es bastante claro: el calor no solo se mantiene, sino que avanza y se extiende a nuevas zonas del país.

De acuerdo con los pronósticos del Centro de Predicción de Tormentas, más de 200 récords diarios de temperatura máxima podrían romperse en distintas ciudades de Estados Unidos. Este fenómeno está impulsado por una fuerte cresta de alta presión —lo que muchos meteorólogos llaman una “cúpula de calor”— que actúa como una tapa, atrapando el aire caliente cerca de la superficie y evitando que se disperse.

Las elevadas temperaturas pueden afectar a aquellas personas más vulnerables, tales como niños y adultos mayores. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿POR QUÉ ESTÁ OCURRIENDO ESTO?

Te lo explico de forma sencilla: hay un sistema de alta presión instalado en niveles altos de la atmósfera que está bloqueando el paso normal de los frentes fríos. Eso provoca:

Cielos despejados

Aire descendente que se calienta más

Temperaturas muy por encima del promedio

Además, el estancamiento de la corriente en chorro está evitando que este patrón cambie rápidamente, prolongando el episodio y haciendo que la sensación de “verano adelantado” sea más marcada en varias regiones donde vive una alta población hispana.

Este es el panorama meteorológico de Estados Unidos en los próximos días (Foto: Tropical Tidbits)

ESTADOS Y REGIONES MÁS AFECTADOS

Ahora bien, lo que seguramente más interesa es saber dónde se sentirá con mayor intensidad este calor y qué zonas con fuerte presencia latina podrían verse más impactadas.

Zonas con mayor impacto

Oeste de Estados Unidos

Suroeste (incluyendo Arizona y California)

Gran Cuenca central

Llanuras centrales y del sur

Valle del Mississippi

En estas regiones, no solo se esperan temperaturas altas, sino valores que podrían superar marcas históricas para el mes de marzo. Estados como California, Arizona, Nevada, Texas, Nuevo México y partes de Oklahoma y Kansas podrían experimentar jornadas con un calor poco habitual para esta época, afectando actividades diarias, desde las ligas de fútbol amateur de fin de semana hasta las ferias, festivales y eventos comunitarios al aire libre.

Ejemplos de temperaturas extremas

Región Temperaturas estimadas Suroeste Hasta 44.4 °C (112 °F) Llanuras centrales Más de 30 °C (90 °F) Valle del Mississippi Muy por encima del promedio estacional

Ciudades como Flagstaff incluso podrían registrar más de 10 días consecutivos superando récords mensuales, algo realmente inusual para esta época del año y que enciende las alertas para personas mayores, niños y quienes padecen enfermedades crónicas.

Aunque sea primavera, muchos se sienten en pleno verano debido a las altas temperaturas (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

UN ALIVIO BREVE… Y EL CALOR REGRESA

Si pensabas que habría un respiro, en parte es cierto, pero muy temporal. El paso de un frente frío ha provocado una leve caída de temperaturas en algunas zonas del centro y este del país. Sin embargo, este alivio durará poco. A partir de mediados de semana, el calor volverá con fuerza y podría sentirse de nuevo en áreas urbanas densamente pobladas, donde el asfalto y el concreto hacen que las noches sigan siendo muy cálidas.

Martes y miércoles: regreso de temperaturas elevadas

Mitad de semana: expansión hacia el este

Final de semana: persistencia del calor en amplias zonas

Para quienes trabajan al aire libre, planifican viajes por carretera o tienen niños en actividades deportivas, será clave revisar el pronóstico local y adaptar horarios.

OTRO RIESGO EN EL HORIZONTE: TORMENTAS SEVERAS

Aquí hay un giro importante que no conviene pasar por alto. A medida que el calor extremo interactúe con un nuevo sistema frontal, podrían generarse condiciones ideales para tormentas severas, especialmente el jueves 26 de marzo.

Áreas bajo alerta

Noreste de Misuri

Oeste y norte de Ohio

En estas zonas, la combinación de aire cálido, humedad e inestabilidad podría derivar en:

Tormentas eléctricas intensas

Rachas de viento fuertes

Posibles tornados

Este tipo de escenarios suele generar interrupciones en el servicio eléctrico, caída de árboles y daños a vehículos o estructuras ligeras, lo que afecta directamente a comunidades enteras, incluidas muchas familias latinas que residen en áreas suburbanas y rurales.

¿HASTA CUÁNDO DURARÁ ESTA OLA DE CALOR?

La gran pregunta. Y la respuesta, aunque no es exacta, sí tiene una tendencia clara.

Los modelos meteorológicos apuntan a que:

El calor persistirá al menos hasta el 25 de marzo

Podría extenderse hasta finales de la semana en algunas regiones

La cúpula de calor comenzaría a debilitarse gradualmente después

Aun así, no estamos ante un evento menor. Especialistas señalan que podría convertirse en una de las olas de calor más extensas registradas en marzo en Estados Unidos, superando incluso episodios recientes como los de 2012 o 2021, años que muchos recuerdan porque adelantaron la temporada de calor y obligaron a ajustar desde los horarios laborales hasta el uso del aire acondicionado en hogares y negocios.

UN DETALLE IMPORTANTE: LLEGA ANTES DE LO HABITUAL

Y esto, te lo digo con total claridad, es lo que más preocupa a los expertos. Este calor llega en un momento en el que muchas personas aún no están adaptadas a temperaturas tan altas. Eso aumenta el riesgo de:

Golpes de calor

Deshidratación

Problemas de salud en poblaciones vulnerables

En el caso de la comunidad hispana, esto es especialmente relevante para personas que trabajan en construcción, agricultura, jardinería, limpieza, reparto a domicilio y otros oficios que implican pasar varias horas al día al aire libre o en espacios poco ventilados.

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Mantenerse hidratado (agua, bebidas con electrolitos; evitar exceso de alcohol)

Evitar exposición prolongada al sol en las horas de mayor intensidad

Buscar espacios con aire acondicionado (centros comerciales, bibliotecas, centros comunitarios)

Reducir actividad física en horas de mayor calor

Revisar con frecuencia a adultos mayores, personas enfermas y niños pequeños

Si vives en una zona impactada por esta ola de calor, seguir la información de tu servicio meteorológico local, los comunicados del Servicio Meteorológico Nacional y las autoridades de tu ciudad o condado puede marcar la diferencia a la hora de prevenir emergencias relacionadas con el calor extremo.

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