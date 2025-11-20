Una ola de calor totalmente fuera de temporada está sacudiendo al sur de Estados Unidos y dejando a más de 100 millones de personas bajo temperaturas inusualmente altas, justo en un mes que debería marcar el tránsito hacia condiciones más frescas. En ciudades como Houston, los termómetros han superado los 32 °C, y los meteorólogos advierten que podrían caer más de 300 récords de calor en cuestión de días.

De acuerdo con la NOAA, la causa principal del fenómeno es una zona de alta presión estacionaria sobre el Golfo de México. Este sistema actúa como un verdadero escudo que bloquea el ingreso de aire frío, impidiendo la llegada de frentes que normalmente marcarían el fin de la temporada cálida. El resultado: un calor persistente que se extiende sobre amplias zonas del sur y sudeste del país.

Pero no es el único factor. La situación se agrava por una corriente en chorro desplazada hacia el norte, que deja libre el paso a masas de aire cálido en la región. A esto se suma la influencia de La Niña, que típicamente favorece condiciones más secas y cálidas en el sur de Estados Unidos. La combinación ha creado un escenario que, según expertos citados por Infobae, rompe con los patrones históricos de noviembre.

Expertos advierten que esta ola de calor podría extenderse más allá de noviembre en varias regiones de EE.UU. | Crédito: Joseph Prezioso / AFP

Áreas bajo mayor riesgo de la ola de calor

El calor extremo no está distribuido por igual. Entre los estados más afectados se encuentran:

Texas , con ciudades como Houston, Dallas, Abilene, Lubbock y Austin encabezando los registros inéditos.

, con ciudades como encabezando los registros inéditos. Nuevo México y Arizona , donde las temperaturas se han desviado hasta 10 y 15 °C por encima de la media histórica.

, donde las temperaturas se han desviado hasta por encima de la media histórica. Partes de Georgia, Alabama, Luisiana y Florida , también afectadas por el domo cálido.

, también afectadas por el domo cálido. Zonas del Tennessee, Carolina del Sur y Mississippi, donde el patrón cálido se ha afianzado de forma inusual para estas fechas.

En algunos puntos de Texas y Nuevo México, la diferencia con respecto a lo habitual para esta época supera los 10–15 °C (18–27 °F), un salto térmico que ilustra la magnitud del evento y que ha sorprendido incluso a meteorólogos acostumbrados a variaciones estacionales.

La razón de esta ola de calor en pleno noviembre

Los especialistas coinciden en que este episodio responde a una combinación inusual de factores:

Una dorsal de alta presión instalada en el Golfo de México que actúa como un bloqueo atmosférico.

instalada en el Golfo de México que actúa como un bloqueo atmosférico. Una corriente en chorro anómala , desviada al norte, que deja sin protección térmica al sur del país.

, desviada al norte, que deja sin protección térmica al sur del país. La influencia de La Niña, que refuerza el patrón cálido y seco característico de esta fase climática.

Este conjunto ha generado un escenario denominado weather whiplash, una especie de latigazo climático que alterna entre frío extremo y calor intenso en lapsos muy breves. En semanas recientes, varias ciudades registraron mínimas históricas, solo para ahora enfrentar máximos propios del verano.

Millones enfrentan riesgos elevados mientras la ola de calor transforma el clima típico de EE.UU. en noviembre. | Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP

La incógnita ahora es cuánto tiempo se mantendrá este patrón y qué implicancias tendrá en un mes que, tradicionalmente, marca la transición hacia el invierno. Por ahora, lo único claro es que este noviembre ya figura como uno de los más cálidos registrados en el sur de Estados Unidos.

