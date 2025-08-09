El aire ardiente comienza a apoderarse de gran parte de Estados Unidos mientras un poderoso sistema de alta presión avanza con fuerza, elevando las temperaturas a niveles inusuales. Se espera que el termómetro marque hasta 20 grados Fahrenheit por encima del promedio —más de 6 °C adicionales—, una condición que pondrá a millones de personas bajo un calor sofocante y potencialmente peligroso.

¿CUÁLES SERÁN LAS ZONAS DE ESTADOS UNIDOS MÁS AFECTADAS POR LA OLA DE CALOR?

Los meteorólogos de Telemundo han advertido que este fenómeno se expande desde las áridas regiones del desierto hasta las aguas de los grandes lagos, afectando gran parte del medio oeste. Ciudades como Omaha, Davenport, Kansas, North Platte, Wichita, Oklahoma, Palm Springs y Dallas están en el centro de la alerta, y sus residentes deben prepararse para enfrentar días sofocantes y peligrosos.

Se calcula que serán 52 millones de personas las que enfrentarán calor extremo en Estados Unidos (Foto: AFP)

Las cifras son contundentes: más de 52 millones de personas estarán expuestas a condiciones extremas. En las próximas horas, se prevé que Tucson, Arizona, alcance los 41 °C ; Dodge City, Kansas, los 40 °C ; Lubbock, Texas, los 38 °C ; y Albuquerque, Nuevo México, los 37 °C . Incluso urbes menos acostumbradas a estos niveles, como Little Rock (36 °C), Kansas City (34 °C) y Chicago (33 °C), sentirán un calor poco común para la temporada.

Y las malas noticias no se detienen ahí. No se espera que las temperaturas bajen pronto. La siguiente semana, una nueva ola de calor azotará ciudades del este y sur del país, como Nueva York, Detroit, Memphis, Atlanta, Richmond y Lexington. Memphis, por ejemplo, alcanzará los 35 °C el domingo, mientras que en Nueva York, el martes podría marcarse un récord de 32 °C.

¿CÓMO PREPARARSE PARA UNA OLA DE CALOR?

Ante este panorama, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) recuerda que el calor extremo es el fenómeno climático más letal de la última década en Estados Unidos. Supera en víctimas a huracanes, inundaciones y tormentas de nieve, razón por la cual es vital tomar medidas preventivas.

Entre las recomendaciones más importantes está prestar atención a las alertas meteorológicas locales , ya que la intensidad y la duración del calor pueden variar de una región a otra. Además, se aconseja limitar el tiempo al aire libre, buscar espacios con aire acondicionado y, en caso de no contar con ellos, contactar al Departamento de Salud para ubicar un centro de enfriamiento cercano .

La hidratación también es clave: beber agua constantemente, incluso sin sentir sed, puede marcar la diferencia . Se sugiere vestir ropa ligera y de colores claros, y bajo ninguna circunstancia dejar a personas o mascotas dentro de un auto cerrado. Reconocer los síntomas de un golpe de calor —como sudoración intensa, mareos, espasmos musculares y vómitos— puede salvar vidas si se actúa a tiempo.

Finalmente, se hace un llamado especial para proteger a los más vulnerables: recién nacidos, niños, adultos mayores, embarazadas y personas con problemas de salud. En estos días, el calor no es solo una incomodidad, sino un peligro real que exige responsabilidad, atención y acción inmediata.

