Nueva York se prepara para enfrentar una nueva ola de calor con temperaturas que podrían alcanzar los 99 °F y una sensación térmica de hasta 104 °F, condiciones que incrementan el riesgo de enfermedades relacionadas con las altas temperaturas. Ante este panorama, las autoridades locales activaron un plan de respuesta que incluye centros de enfriamiento, piscinas con horarios extendidos, playas vigiladas y otros recursos gratuitos para ayudar a los residentes a mantenerse seguros. Pero, ¿qué opciones estarán disponibles y cómo acceder a ellas?

El alcalde Zohran Mamdani instó a la población a tomar medidas preventivas antes de que el calor alcance su punto máximo. “Este calor puede que no alcance los niveles que experimentamos a principios de mes, pero aun así puede ser mortal. Todos los neoyorquinos deberían hacer un plan hoy”, señaló la autoridad.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió un aviso de calor para gran parte de la ciudad, vigente desde las 11:00 a.m. del martes hasta las 9:00 p.m. del miércoles, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y aprovechar los espacios climatizados.

Los centros de enfriamiento en Nueva York ofrecen espacios con aire acondicionado para escapar de las altas temperaturas. | Crédito: AFP / ANGELA WEISS

Centros de enfriamiento y opciones para escapar del calor en Nueva York

Como parte del operativo, la ciudad habilitó cientos de centros de enfriamiento distribuidos en los cinco distritos. Estos espacios con aire acondicionado están disponibles para que cualquier residente pueda resguardarse durante las horas de mayor calor.

Los neoyorquinos pueden localizar el centro más cercano a través del portal oficial NYC Cool Options o llamando al 311. Además, los quioscos LinkNYC mostrarán indicaciones en tiempo real para llegar al centro de climatización más cercano, incluyendo aquellos que cuentan con accesibilidad para personas con discapacidad.

La iniciativa Cool It NYC también mantiene disponibles duchas de agua y otros espacios públicos destinados a ayudar a la población a refrescarse durante la emergencia.

Opciones disponibles durante la ola de calor

Recurso Horario Detalles Centros de enfriamiento Según cada ubicación Espacios con aire acondicionado distribuidos en los cinco distritos. Piscinas públicas 11:00 a.m. a 7:00 p.m. Entrada gratuita todos los días. Piscinas olímpicas e intermedias Hasta las 8:30 p.m. (martes y miércoles) Horario extendido por las altas temperaturas. Playas públicas 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Con socorristas en servicio. No se permite nadar fuera de las zonas vigiladas. Duchas y espacios Cool It NYC Según disponibilidad Áreas públicas para refrescarse durante la jornada. Boquillas para hidrantes Según estaciones del FDNY Gratuitas para mayores de 18 años.

Piscinas y playas amplían sus horarios

Para ofrecer más alternativas frente al calor extremo, las cerca de 50 piscinas públicas al aire libre permanecerán abiertas todos los días de 11:00 de la mañana a 7:00 de la tarde sin costo para los visitantes.

Como medida adicional, las piscinas olímpicas e intermedias extenderán su horario hasta las 8:30 de la noche durante el martes y miércoles, cuando se esperan las temperaturas más elevadas.

Las playas públicas también permanecerán abiertas de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. con socorristas en servicio. Las autoridades recordaron que está prohibido ingresar al agua fuera de las zonas vigiladas o cuando los salvavidas no estén presentes.

Asimismo, las personas mayores de 18 años podrán recoger gratuitamente en las estaciones locales del Departamento de Bomberos (FDNY) las boquillas especiales que permiten convertir de manera segura las bocas de incendio en rociadores para aliviar el calor.

Consulta dónde están los centros de enfriamiento en Nueva York y conoce sus opciones para refrescarte. | Crédito: AFP

Código Rojo para proteger a las personas más vulnerables

La ciudad también activó el programa Código Rojo, que funcionará de 12:00 del mediodía a 8:00 de la noche tanto el martes como el miércoles.

Esta estrategia refuerza la atención a las personas sin hogar mediante recorridos para ofrecerles traslado a refugios, centros de enfriamiento y otros servicios esenciales durante las horas de mayor riesgo.

Como parte del operativo, 21 furgonetas del programa COOL recorrerán distintos puntos de Nueva York brindando atención médica básica, controles de bienestar, bebidas con electrolitos, protector solar, alimentos y transporte hacia centros de enfriamiento o instalaciones de salud cuando sea necesario.

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