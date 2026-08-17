El Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. (NWS) mantiene una advertencia de calor para gran parte del norte de Texas este lunes 17 de agosto, vigente hasta las 8:00 p. m. CDT . El aviso abarca el área metropolitana Dallas–Fort Worth y condados del norte, centro-norte y este del estado, con temperaturas máximas de hasta 105 °F (41 °C) e índices de calor de hasta 107 °F (42 °C).

Alerta por calor hoy en Texas: zonas afectadas y vigencia

La alerta oficial emitida por el NWS cubre gran parte de North Texas y se extiende hasta las 8:00 p. m. del lunes 17 de agosto . El peligro no depende solo de la temperatura del aire: el índice de calor, que combina temperatura y humedad, puede acercarse a 107 °F, aumentando el riesgo de agotamiento por calor y golpe de calor durante el trabajo, deporte o actividades al aire libre.

Entre los condados incluidos figuran Tarrant, Dallas, Denton, Collin, Rockwall, Kaufman, Ellis, Johnson, Parker, Wise, Grayson, Cooke, Fannin, Hunt, Navarro, Henderson y Anderson, entre otros. El aviso también comprende ciudades de alta población como Dallas, Fort Worth, Arlington, Plano, Frisco, Denton, McKinney, Carrollton, Sherman, Gainesville, Weatherford, Corsicana y Waxahachie.

Ciudad o condado Riesgo previsto Horario clave Temperatura / índice estimado Alerta oficial Fort Worth / Tarrant Alto Hasta 8:00 p. m. CDT del 17 de agosto Máxima de 106 °F; ambiente muy caluroso Heat Advisory Dallas / Dallas County Alto Hasta 8:00 p. m. CDT del 17 de agosto Hasta 105 °F; índice de calor elevado Heat Advisory Sherman / Grayson Alto Hasta 8:00 p. m. CDT del 17 de agosto 105 °F hoy; 106 °F el martes Heat Advisory Denton, Collin y Wise Alto Hasta 8:00 p. m. CDT del 17 de agosto Hasta 105 °F; índice de calor hasta 107 °F Heat Advisory McLennan, Hill y Limestone Alto De mediodía a 8:00 p. m. CDT del 17 de agosto Hasta 105 °F; índice de hasta 106 °F Heat Advisory

El NWS advierte que las altas temperaturas y la humedad pueden provocar enfermedades relacionadas con el calor, especialmente entre trabajadores al aire libre, niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y quienes no dispongan de aire acondicionado.

Temperatura máxima en Dallas, Fort Worth y Sherman hoy 17 de agosto

En Fort Worth, el pronóstico puntual del NWS prevé cielo soleado y una máxima cercana a 106 °F para este lunes 17 de agosto . La noche seguirá cálida, con una mínima alrededor de 82 °F, una condición que puede limitar la recuperación del cuerpo después de la exposición al calor.

En el área de Sherman y Denison, al norte del Metroplex, se anticipa una máxima de 105 °F este lunes y de 106 °F el martes . Las noches tampoco traerán un alivio considerable: se esperan mínimas de 78 °F hoy y 81 °F durante la noche del martes.

Zona Lunes 17 de agosto Martes 18 de agosto Lluvia estimada Fort Worth 106 °F / 41 °C 106 °F / 41 °C No se esperan lluvias; ambiente soleado Dallas–Fort Worth Hasta 105 °F / 41 °C Calor persistente; verificar pronóstico local Sin precipitación relevante en la alerta Sherman–Denison 105 °F / 41 °C 106 °F / 41 °C Sin lluvia prevista Norte de Texas Hasta 105 °F / 41 °C Calor extremo continuado Sin señal de alivio por lluvias en el pronóstico citado

Mapa oficial del NWS y actualización EN VIVO

El mapa y la lista oficial de avisos se deben consultar directamente en el portal de NWS Fort Worth/Dallas, que actualiza los polígonos por condado y los mensajes meteorológicos urgentes. También es útil el mapa nacional de alertas del NWS para verificar si la advertencia se amplía, se cancela o cambia de nivel.

Actualización: lunes 17 de agosto, 7:00 a. m. CDT. La Heat Advisory continúa activa hasta las 8:00 p. m. CDT en la mayor parte del norte de Texas. El criterio de modificación es oficial: este contenido debe actualizarse si el NWS emite una extensión para el martes 18, eleva el nivel a Excessive Heat Warning o reduce/cancela la alerta por cambios en temperatura, humedad o nubosidad.

Además del calor, la Comisión de Calidad Ambiental de Texas emitió un Ozone Action Day para el área Dallas–Fort Worth este lunes. Las personas sensibles a la mala calidad del aire deberían reducir esfuerzos físicos prolongados al exterior, especialmente durante la tarde.

Preguntas frecuentes sobre la ola de calor

¿Hasta cuándo dura la alerta de calor en Texas?

La alerta actualmente publicada por el NWS para gran parte del norte de Texas vence a las 8:00 p. m. CDT del lunes 17 de agosto. Sin embargo, el calor intenso continuará el martes 18, con máximas previstas cercanas a 106 °F en Fort Worth y Sherman.

¿Qué ciudades de Texas están bajo alerta?

La zona oficial incluye Dallas, Fort Worth, Arlington, Denton, Plano, Frisco, McKinney, Sherman, Weatherford, Gainesville, Corsicana, Waxahachie y numerosas comunidades de North Texas. La cobertura exacta se determina por condado y puede cambiar en próximas actualizaciones.

¿Cómo protegerse del calor extremo?

Evite actividades físicas intensas entre el mediodía y la tarde, hidrate con frecuencia, use ropa holgada y clara, y programe pausas en zonas con sombra o aire acondicionado. Nunca deje a niños, adultos vulnerables o mascotas dentro de un vehículo cerrado: la temperatura interior puede subir rápidamente a niveles peligrosos. Si alguien presenta señales de golpe de calor, debe ser trasladado a un lugar fresco y llamarse al 911 de inmediato.