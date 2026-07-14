Más de 10 millones de personas en el sur de California estarán bajo un aviso por calor extremo desde este martes 14 de julio, debido a la ola de calor más intensa de la temporada. El fenómeno se extenderá hasta el jueves 16 de julio, aunque alcanzará su punto máximo entre el miércoles y el jueves, cuando en algunas zonas del interior se registrarán temperaturas superiores a los 100 °F y podrían llegar hasta los 110 °F.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que el calor, combinado con la humedad presente en la región, hará que la sensación térmica sea aún mayor, elevando el riesgo de sufrir estrés por calor, agotamiento e incluso golpes de calor. Por ello, se recomienda extremar las precauciones durante los próximos días.

Más de 10 millones de personas estarán bajo aviso por la ola de calor extremo en California. | Crédito: Jonathan Alcorn / AFP / JONATHAN ALCORN

¿Cuáles serán los días más críticos de la ola de calor en California?

Según Univision 34, El periodo de mayor intensidad se espera entre el miércoles y el jueves, cuando las temperaturas oscilarán entre 90 °F y 110 °F, especialmente en las comunidades del interior del sur de California.

Aunque el episodio de calor comenzará el martes, será durante esas dos jornadas cuando se alcancen los valores más altos y las condiciones representen un mayor riesgo para la salud de la población.

Los días más críticos

Día Pronóstico Martes Comienza el aviso por calor extremo. Aumento generalizado de las temperaturas. Miércoles Uno de los días más calurosos de la semana, con temperaturas de hasta 110 °F en zonas del interior. Jueves Continúan las temperaturas extremas y el elevado riesgo de enfermedades relacionadas con el calor. Viernes Inicia un descenso gradual de las temperaturas y mejora de las condiciones.

¿Qué significa un aviso por calor extremo en California?

Un aviso por calor extremo indica que se esperan temperaturas peligrosamente elevadas que pueden poner en riesgo la salud de la población. Durante este tipo de eventos aumenta la probabilidad de sufrir enfermedades relacionadas con el calor, especialmente entre personas vulnerables.

El riesgo será de moderado a alto, sobre todo entre las 10:00 a. m. y las 7:00 p. m., por lo que las autoridades recomiendan evitar actividades físicas al aire libre durante ese horario.

Recomendaciones para protegerse del calor en California

Ante las altas temperaturas, las autoridades aconsejan:

Mantenerse bien hidratado durante todo el día.

Limitar las actividades al aire libre entre las 10:00 a. m. y las 7:00 p. m.

Permanecer en lugares frescos o con aire acondicionado cuando sea posible.

Vigilar a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Proporcionar agua y sombra a las mascotas.

Nunca dejar a niños o animales dentro de un vehículo, ni siquiera por unos minutos.

También aumenta el riesgo de incendios

Además del calor extremo, algunos sectores de los condados de Santa Bárbara y Ventura experimentarán fuertes vientos, lo que, sumado al ambiente seco y la vegetación reseca, incrementará el riesgo de incendios forestales durante la semana.

Las autoridades piden a los residentes evitar cualquier actividad que pueda generar chispas o provocar un incendio mientras persistan estas condiciones.

La ola de calor extremo en California dejará temperaturas superiores a los 100 °F en varias zonas del estado. | Crédito: REUTERS / Ringo Chiu / RINGO CHIU

¿Cuándo llegará el alivio a California?

El pronóstico indica que el calor comenzará a disminuir a partir del viernes, cuando se espera un descenso gradual de las temperaturas. Aunque el ambiente seguirá siendo cálido, las condiciones dejarán de ser tan extremas como las registradas entre el miércoles y el jueves.

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