La ola de calor extrema en Estados Unidos coincidirá con las celebraciones del 4 de julio, una fecha en la que millones de personas acostumbran asistir a desfiles, barbacoas, conciertos y espectáculos de fuegos artificiales al aire libre. Sin embargo, este año las condiciones serán especialmente peligrosas. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que gran parte del país enfrentará temperaturas superiores a los 100 °F (37 °C) y una sensación térmica de hasta 115 °F (46 °C), lo que aumenta significativamente el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor. Ante este panorama, las autoridades sanitarias recomiendan tomar precauciones antes de participar en cualquier actividad al aire libre.

¿Por qué será tan peligrosa esta ola de calor en EE.UU.?

El Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre una “peligrosa y prolongada ola de calor” que afectará gran parte del centro y este de Estados Unidos durante la semana del 4 de julio.

Los estados con mayor riesgo incluyen Texas, Florida, Nueva York, Illinois y Washington D.C., donde el índice de calor —que combina la temperatura con la humedad— podría alcanzar niveles extremos.

Además del intenso calor durante el día, las noches ofrecerán poco alivio, ya que el descenso de la temperatura será limitado. Esta situación incrementa el riesgo de agotamiento por calor y golpe de calor, especialmente entre quienes permanecen varias horas al aire libre.

¿Es seguro celebrar el 4 de julio al aire libre?

Sí, pero solo si se toman medidas para reducir el riesgo.

De acuerdo con The Weather Channel, cualquier actividad física al aire libre durante una ola de calor puede elevar rápidamente la temperatura corporal. Incluso actividades de baja intensidad, como caminar, permanecer de pie durante un desfile o preparar una parrillada, pueden representar un riesgo cuando la temperatura supera los 90 °F (32 °C).

Por ello, recomiendan prestar atención al índice de estrés térmico, un indicador que combina la temperatura y la humedad para reflejar cómo percibe realmente el cuerpo el calor.

Durante el 4 de julio, la ola de calor extrema en EE.UU. podría provocar temperaturas récord en varias regiones del país. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Qué hacer si celebrarás el 4 de julio al aire libre

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) aconsejan seguir estas medidas para reducir el riesgo durante una ola de calor:

Recomendación ¿Por qué es importante? Mantente hidratado constantemente Bebe agua incluso si no sientes sed. Busca sombra o lugares con aire acondicionado Reduce la exposición prolongada al calor. Usa ropa ligera y de colores claros Facilita la disipación del calor corporal. Aplica protector solar Evita quemaduras que dificultan la regulación de la temperatura. Limita la actividad física Evita esfuerzos innecesarios durante las horas más calurosas. Toma duchas o baños fríos Ayudan a bajar la temperatura corporal. Nunca dejes niños o mascotas dentro del automóvil La temperatura interior puede alcanzar niveles mortales en pocos minutos.

¿Cuáles son los síntomas de una enfermedad relacionada con el calor?

Reconocer los primeros signos puede marcar la diferencia.

Según los CDC, los síntomas de sobrecalentamiento incluyen:

Calambres musculares.

Sudoración excesiva.

Mareos.

Dolor de cabeza.

Debilidad.

Náuseas.

Dificultad para respirar.

Si estos síntomas empeoran, podría tratarse de un golpe de calor, la forma más grave de enfermedad relacionada con las altas temperaturas.

Las autoridades advierten que la ola de calor extrema en EE.UU. hará más peligrosas las celebraciones del 4 de julio. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Cuándo debes llamar al 911?

Los CDC recomiendan buscar atención médica de emergencia de inmediato si una persona presenta:

Confusión o comportamiento inusual.

Pérdida del conocimiento.

Convulsiones.

Fiebre muy alta.

Piel caliente y seca o sudoración abundante.

El golpe de calor puede provocar daños permanentes e incluso ser mortal si no se recibe tratamiento urgente.

¿Quiénes corren mayor riesgo durante la ola de calor?

Aunque cualquier persona puede verse afectada, los CDC advierten que el riesgo es mayor para:

Adultos mayores.

Niños pequeños.

Personas con enfermedades crónicas.

Quienes trabajan o permanecen muchas horas al aire libre.

Si planeas celebrar el 4 de julio fuera de casa, también es recomendable mantener contacto con familiares, amigos o vecinos, especialmente si pertenecen a alguno de estos grupos vulnerables.

Un 4 de julio para disfrutar, pero con precaución

Las celebraciones del Día de la Independencia suelen reunir a millones de personas en parques, calles y espacios abiertos. Sin embargo, este año la ola de calor extrema en EE.UU. obligará a tomar precauciones adicionales. Mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y reconocer los síntomas del agotamiento por calor pueden hacer la diferencia entre disfrutar la jornada o enfrentar una emergencia médica. Priorizar la salud será tan importante como disfrutar de los fuegos artificiales y las reuniones familiares.

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