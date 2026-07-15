La intensa ola de calor que afecta a gran parte de Estados Unidos no solo está elevando las temperaturas durante el día, sino que también mantiene las noches inusualmente cálidas, una situación que preocupa a los expertos en salud. Mientras millones de personas esperan encontrar alivio tras la puesta del sol, los termómetros continúan marcando valores elevados, lo que impide que el organismo se recupere del estrés térmico acumulado. Pero, ¿por qué las altas temperaturas nocturnas representan un peligro importante? A continuación, conoce qué dicen los expertos sobre por qué las altas temperaturas nocturnas pueden convertirse en un serio riesgo para la salud.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), más de 90 récords de temperatura podrían igualarse o romperse hasta el miércoles en distintos puntos del país, y la mayoría corresponde a temperaturas mínimas nocturnas excepcionalmente altas. Esto significa que, incluso durante la madrugada, el calor seguirá siendo intenso en numerosas ciudades.

Las noches en EE.UU. ya no ofrecen un descanso del calor

En varias localidades del sur de EE.UU., las temperaturas nocturnas no descenderán de los 80 °F, entre ellas Fort Lauderdale, Miami y Tampa, en Florida; Galveston, Texas; y Charleston, Carolina del Sur.

Mientras tanto, regiones acostumbradas a inviernos muy fríos, como Fargo (Dakota del Norte), International Falls (Minnesota) y Portland (Maine), registrarán noches por encima de los 70 °F, una condición poco habitual para esas zonas.

La ola de calor nocturna en EE.UU. impide que el cuerpo se recupere del calor acumulado durante el día. | Crédito: Magnific

¿Por qué el calor nocturno en EE.UU. es más peligroso?

Los especialistas explican que el cuerpo humano necesita que la temperatura ambiente disminuya durante la noche para reducir su temperatura interna y recuperarse del calor soportado durante el día.

Marshall Shepherd, profesor de meteorología de la Universidad de Georgia, advierte a NBC News que cuando ese descenso no ocurre, los efectos sobre la salud se intensifican, especialmente en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas o condiciones de vulnerabilidad.

Incluso un pequeño aumento en la temperatura corporal puede incrementar el riesgo de sufrir un golpe de calor o ejercer una presión excesiva sobre el corazón.

Principales riesgos de las altas temperaturas nocturnas

Riesgo ¿Qué ocurre? El cuerpo no se enfría La temperatura corporal permanece elevada durante toda la noche. Mayor riesgo de golpe de calor El organismo acumula el estrés térmico del día anterior. Problemas cardiovasculares El corazón trabaja más para intentar regular la temperatura corporal. Sueño de mala calidad Dormir con calor dificulta el descanso y la recuperación física. Mayor peligro para grupos vulnerables Adultos mayores, embarazadas, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas son los más afectados.

Los efectos pueden aparecer uno o dos días después

Kristie Ebi, científica especializada en salud pública y cambio climático de la Universidad de Washington, señala al citado medio que el peligro del calor puede pasar desapercibido al principio.

Cuando el cuerpo no logra enfriarse durante la noche, las consecuencias suelen manifestarse al día siguiente o incluso dos días después. Según la experta, la mortalidad relacionada con el calor comienza a aumentar a partir del segundo o tercer día de una ola de calor prolongada, precisamente porque el organismo nunca logra recuperarse.

Las ciudades agravan el problema

Las temperaturas nocturnas suelen ser aún más altas en las grandes ciudades debido al conocido efecto de isla de calor urbano.

El asfalto, el concreto, los edificios y las carreteras absorben una enorme cantidad de energía solar durante el día. Cuando llega la noche, todo ese calor almacenado vuelve a liberarse lentamente hacia el ambiente, impidiendo que el aire se enfríe.

Por el contrario, las zonas con abundantes árboles, parques, jardines y espacios verdes permanecen más frescas gracias a la sombra y a la capacidad de la vegetación para reflejar parte de la radiación solar.

Los especialistas consideran que ampliar las áreas verdes y aumentar la plantación de árboles será una de las principales estrategias para enfrentar el incremento de las temperaturas provocado por el cambio climático.

La ola de calor nocturna en EE.UU. preocupa a los expertos por sus efectos en el descanso y el bienestar de millones de personas. | Crédito: Magnific

El calor también afecta el sueño

Las noches calurosas no solo generan incomodidad, sino que reducen la cantidad y la calidad del sueño.

Diversas investigaciones han demostrado que las personas pierden decenas de horas de descanso cada año debido al aumento de las temperaturas nocturnas. Los adultos mayores, las mujeres y quienes viven en países de ingresos medios y bajos son los grupos más afectados.

Los investigadores advierten que esa pérdida de sueño no suele recuperarse posteriormente, ya que el calor acumulado continúa afectando al organismo durante varios días.

Cómo protegerse durante una ola de calor nocturna

Los expertos recomiendan actuar antes de que aparezcan síntomas graves. Entre las primeras señales de alerta se encuentran la sudoración excesiva, los calambres musculares, el dolor de cabeza y el agotamiento.

Para reducir el riesgo se aconseja:

Dormir en un ambiente con aire acondicionado o bien ventilado.

o bien ventilado. Utilizar toallas frías o compresas sobre el cuello y la cabeza.

o compresas sobre el cuello y la cabeza. Mantenerse bien hidratado durante todo el día.

durante todo el día. Evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor calor.

intensas durante las horas de mayor calor. Revisar el estado de familiares, vecinos o amigos mayores, embarazadas o personas con problemas de salud.

Los especialistas recuerdan que una ola de calor no termina cuando se pone el sol. Si las temperaturas permanecen elevadas durante la noche, el cuerpo pierde su principal oportunidad para recuperarse, aumentando significativamente el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor y de complicaciones potencialmente mortales.

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