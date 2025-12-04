Con la presencia de la ola de frío ártico en gran parte de Estados Unidos , el riesgo de hipotermia se puede hacer presente entre sus ciudadanos. Esta condición puede pasar desapercibida, ya que sus síntomas iniciales son sutiles, pero si no se detecta a tiempo, terminaría en resultados lamentables. Por esa razón, es importante revelarte las señales de advertencia y qué acciones tomar para ayudar a una persona afectada.

Este potencial riesgo surge ante las extremas temperaturas bajas que está trayendo consigo este evento climático . Según datos otorgados por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), en distintas localidades de Estados Unidos se espera un frío inferior de los 0°F.

Lo preocupante es que entre 80 millones y 220 millones de personas que residen en más de 30 estados del país serían afectadas por la ola de frío polar. Por estas razones, es necesario considerar ciertas recomendaciones para evitar cualquier mal de salud.

Los síntomas iniciales de la hipotermia pasan desapercibidos, pero el riesgo es inminente. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Cuáles son los síntomas de la hipotermia

Según información compartida por Univision Noticias, las temperaturas bajas que se están registrando en Estados Unidos pueden ocasionar que la piel de un ser humano se congele en un máximo de 30 minutos. Desde la perspectiva de Mayo Clinic, dicha situación puede derivar a una hipotermia, una afección que se produce cuando la temperatura corporal desciende por debajo de los 95°F.

Esto ocasionaría que el corazón, el sistema nervioso y otros órganos vitales no funcionen correctamente, lo que conduce a que una persona pueda perder la vida en cuestión de minutos si no se trata a tiempo. Entre los síntomas más comunes, según lo expuesto por ambos medios, son los siguientes:

Confusión

Temblor extremo

Dificultad al hablar

Somnolencia

Rigidez muscular

Escalofríos

Respiración

Falta de coordinación

Pérdida de memoria

La causa más común de este mal sucede cuando el individuo se expone a condiciones climáticas muy frías o entra en contacto con agua helada; sin embargo, esto se puede evitar en caso la persona esté vestida o se vista con ropa abrigadora.

Es necesario actuar con rapidez en caso una persona presente hipotermia. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Cómo ayudar a una persona que padece de hipotermia

Si detectas a una persona con los síntomas que te mencioné anteriormente, puedes cooperar en su recuperación. Lo crucial es que la afectada pueda recuperar su temperatura corporal normal. Para ello, debes trasladarla a un lugar cálido o aplicar ciertos métodos para calentar el cuerpo, como abrigarlo u ofrecerle una bebida caliente.

En caso las acciones aplicadas no resultan favorables, será necesario que la persona afectada sea trasladada de inmediato a un centro médico para que reciba la atención adecuada.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!